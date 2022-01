Doctor Óscar Arteaga y avance de ómicron: “En las últimas semanas los indicadores son preocupantes”

Este martes, el Ministerio de Salud reportó 1.058 nuevos casos de Covid-19, 288 más que el martes pasado. Por otro lado, la positividad nacional alcanzó un 3,80 por ciento, más de un punto porcentual respecto del mismo día de la semana pasada. Las cifras suben justo cuando, tanto en el mundo como en el país, la variante ómicron ya es una realidad y afecta a millones de personas. Para profundizar en la situación, los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez dialogaron con el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Óscar Arteaga, quien advirtió que, ante cualquier síntoma de resfrío, es importante acudir a un centro de salud. “Esta variante se parece bastante más a lo que es un resfrío común (…) por eso que cualquier persona que tenga síntomas respiratorios es conveniente que consulte, que se haga un examen para determinar si tiene o no presencia de Covid, porque el eventual contagio implica riesgos también para otras personas”. Según explicó el especialista, si bien ómicron no sería tan letal como Delta, su contagiosidad es muy alta por lo que la demanda en los centros de salud será alta, lo que necesariamente implica descuidar otras enfermedades. “Cada una de estas variantes implica un virus nuevo, que va haciendo su propia historia y, en ese sentido, lo que hemos aprendido de ómicron es que es bastante más contagiosa que las variantes que hemos tenido previamente, aparentemente genera una carga de enfermedad menor en términos de enfermedades graves y muerte, pero esto hay que verlo con precaución porque si uno lo ve desde el punto de vista del sistema de salud es la demanda del sistema a nivel primario lo que afecta mucho”. En esa línea, el experto planteó que estar alerta es importante ya que los casos de Covid-19 van al alza, lo que será una constante. “En este momento estamos en una fase de expansión de la enfermedad que vino después de una etapa de reducción, pero en las últimas semanas los indicadores son preocupantes”. Además, el especialista advirtió de la situación en el mundo y la región respecto de la variante Ómicron, aclarando que es pandemia porque se encuentra presente a lo largo y ancho del planeta. Al respecto, si bien Arteaga destacó el proceso de vacunación en Chile, sostuvo que el virus no podrá combatirse efectivamente si aun hay países que, por diversas razones, no han tenido un adecuado proceso de inmunización. Ante esto hizo un llamado para que el enfrentamiento del virus se haga desde un enfoque global, de lo contrario podrían surgir nuevas cepas. “Hay países que no han podido acceder a cantidades significativas de vacunas o países en que sus sistemas sanitarios no dan abasto, por lo tanto, sus tasas de vacunación son muy bajas y eso implica que un alto porcentaje de la población es susceptible a la enfermedad. Si nosotros no somos capaces de cambiar globalmente esa situación, vale decir, que en todos los países haya niveles mínimos de vacunación, lo que seguirá ocurriendo es que en esos países donde hay menos vacunación el riesgo de generar nuevas cepas se incrementa”. Por último, el especialista se refirió a la crítica de Izkia Siches al Gobierno por eliminar las cuarentenas a los viajeros. Al respecto, Arteaga sostuvo que sería un grave error si es que así fuera, pues se debe proteger a la población del país. “Todas las variantes que han afectado a Chile son virus que llegan traídos desde afuera, por lo que es de básica lógica sanitaria que exista un cerco para evitar que entren personas y así proteger a quienes están dentro del cerco”. De todas maneras, el propio ministro de Salud, Enrique Paris, desmintió que se hayan eliminado las cuarentenas para los viajeros. “Reafirmo que los viajeros que llegan al país y cuentan con esquema de vacunación completo, se les realiza un examen de PCR a su ingreso, además del examen PCR que traen tomados 72 horas antes, y deben cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada hasta que reciba el resultado negativo de su examen”, sostuvo la autoridad.

Este martes, el Ministerio de Salud reportó 1.058 nuevos casos de Covid-19, 288 más que el martes pasado. Por otro lado, la positividad nacional alcanzó un 3,80 por ciento, más de un punto porcentual respecto del mismo día de la semana pasada. Las cifras suben justo cuando, tanto en el mundo como en el país, la variante ómicron ya es una realidad y afecta a millones de personas. Para profundizar en la situación, los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez dialogaron con el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Óscar Arteaga, quien advirtió que, ante cualquier síntoma de resfrío, es importante acudir a un centro de salud. “Esta variante se parece bastante más a lo que es un resfrío común (…) por eso que cualquier persona que tenga síntomas respiratorios es conveniente que consulte, que se haga un examen para determinar si tiene o no presencia de Covid, porque el eventual contagio implica riesgos también para otras personas”. Según explicó el especialista, si bien ómicron no sería tan letal como Delta, su contagiosidad es muy alta por lo que la demanda en los centros de salud será alta, lo que necesariamente implica descuidar otras enfermedades. “Cada una de estas variantes implica un virus nuevo, que va haciendo su propia historia y, en ese sentido, lo que hemos aprendido de ómicron es que es bastante más contagiosa que las variantes que hemos tenido previamente, aparentemente genera una carga de enfermedad menor en términos de enfermedades graves y muerte, pero esto hay que verlo con precaución porque si uno lo ve desde el punto de vista del sistema de salud es la demanda del sistema a nivel primario lo que afecta mucho”. En esa línea, el experto planteó que estar alerta es importante ya que los casos de Covid-19 van al alza, lo que será una constante. “En este momento estamos en una fase de expansión de la enfermedad que vino después de una etapa de reducción, pero en las últimas semanas los indicadores son preocupantes”. Además, el especialista advirtió de la situación en el mundo y la región respecto de la variante Ómicron, aclarando que es pandemia porque se encuentra presente a lo largo y ancho del planeta. Al respecto, si bien Arteaga destacó el proceso de vacunación en Chile, sostuvo que el virus no podrá combatirse efectivamente si aun hay países que, por diversas razones, no han tenido un adecuado proceso de inmunización. Ante esto hizo un llamado para que el enfrentamiento del virus se haga desde un enfoque global, de lo contrario podrían surgir nuevas cepas. “Hay países que no han podido acceder a cantidades significativas de vacunas o países en que sus sistemas sanitarios no dan abasto, por lo tanto, sus tasas de vacunación son muy bajas y eso implica que un alto porcentaje de la población es susceptible a la enfermedad. Si nosotros no somos capaces de cambiar globalmente esa situación, vale decir, que en todos los países haya niveles mínimos de vacunación, lo que seguirá ocurriendo es que en esos países donde hay menos vacunación el riesgo de generar nuevas cepas se incrementa”. Por último, el especialista se refirió a la crítica de Izkia Siches al Gobierno por eliminar las cuarentenas a los viajeros. Al respecto, Arteaga sostuvo que sería un grave error si es que así fuera, pues se debe proteger a la población del país. “Todas las variantes que han afectado a Chile son virus que llegan traídos desde afuera, por lo que es de básica lógica sanitaria que exista un cerco para evitar que entren personas y así proteger a quienes están dentro del cerco”. De todas maneras, el propio ministro de Salud, Enrique Paris, desmintió que se hayan eliminado las cuarentenas para los viajeros. “Reafirmo que los viajeros que llegan al país y cuentan con esquema de vacunación completo, se les realiza un examen de PCR a su ingreso, además del examen PCR que traen tomados 72 horas antes, y deben cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada hasta que reciba el resultado negativo de su examen”, sostuvo la autoridad.