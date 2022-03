a43214f890

Pueblos originarios Ericka Ñanco: “Hay un sector de la población que se está oponiendo al diálogo y no son, necesariamente, las comunidades mapuche” La diputada de Revolución Democrática se refirió al viaje que realizó la ministra Izkia Siches a la Araucanía y la postura que ha expresado el gobierno hacia un mayor diálogo en la zona. Diario UChile Miércoles 16 de marzo 2022 12:12 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Revolución Democrática Ericka Ñanco, se refirió a la vista de la ministra del Interior, Izkia Siches a la Región de la Araucanía y al incidente que involucró disparos al aire cerca de la comunidad de Temucuicui y que obligó a la secretaria de Estado a cambiar el lugar que tenía previsto para reunirse con el padre del comunero Camilo Catrillanca. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las críticas que ha recibido el gobierno por esta visita, la diputada Ñanco sostuvo que “desconozco el trabajo de avanzada que realizó el equipo de la ministra, pero acá claramente hubo una descoordinación en algún espacio. No me atrevería a decir que hubo improvisación, pero sí creo que a pesar de los códigos que muchos creen no se respetaron, es importante considerar que sí hubo un equipo de avanzada antes de la llegada de la ministra para conocer el lugar, ver el terreno y tener todas estas consideraciones a mano”. De todas formas, la parlamentaria agregó que “hay también un alto espectro de personas que uno puede decir que quizás no quieren el diálogo. Ayer en la Cámara de Diputados, antes de ingresar a sala, la bancada de republicanos mencionaron varias cosas, hay un sector de la población que se está oponiendo al diálogo y no son, necesariamente, las comunidades mapuche”. Respecto de los actores a los cuáles no les conviene avanzar en un diálogo, la representante por la Región de la Araucanía señaló que “es un sector que vela por sus intereses comerciales, un sector que desde siempre ha insistido con la mano dura en la Araucanía y sin querer que esto se solucione a través del diálogo. Ellos siempre han estado inmiscuyendo sus narices tratando de imponer la militarización de la Araucanía”. En ese sentido, la diputada Ñanco afirmó que “felicito la visita de la ministra y de la comitiva de ministros porque eso habla bien de cómo se quieren hacer las cosas, quizás pudieron haber habido errores, pero se siguió con el itinerario adelante. Este tipo de acciones no amedrentaron a la ministra, a declinar su visita y creo que eso fue lo mejor. Se entiende que la acción violenta no va a detener el proceso de diálogo que sí o sí quiere llevar adelante el gobierno”. La parlamentaria también se refirió al tema de fondo dentro de este conflicto que es la propiedad de la tierra. Al respecto señaló que “parte de las demandas principales son tierra-territorio-autonomía y ahí sí o sí se tiene que tocar el tema de la tierra y debe haber una restitución de tierras por parte de este gobierno. Ahora, respecto de cómo se va a realizar este proceso tampoco es tan simple porque vamos a gobernar con un presupuesto que dejó Piñera que es más bajo que los anteriores. Hay que considerar un montón de factores que influyen en que esta restitución de tierras será de manera progresiva y eso habla de la necesidad de querer restituir esta demanda histórica del pueblo mapuche”. Sobre el rol de las forestales y los grupos económicos que están detrás como el grupo Matte o Angelini, la diputada Ñanco agregó que “es una muestra de que el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche se da por unas pocas familias y que son aquellas que tienen gran parte de Chile en sus manos. Eso no es muy exento de la realidad que vive el pueblo pobre en Santiago porque estos grandes holdings empresariales son dueños de otros espacios que también hacen daño a la gente que hoy no tiene derecho a la vivienda o al agua”. En ese sentido, la parlamentaria añadió que “hay una contradicción porque por un lado tenemos gente que tiene todo y por el otro tenemos gente que no tiene nada. Necesitamos una mejor redistribución de los recursos y una redistribución que se traduzca en derechos sociales básicos como acceso a la vivienda, a la educación, salud, caminos, comunicaciones, etc.”. Otro punto que trató la diputada Ericka Ñanco es la negativa a conversar que han expresado diversas organizaciones mapuche. En esa línea, la militante RD expuso que “eso se da por las desconfianzas existentes por las acciones realizadas en los gobiernos anteriores. Primero hay que establecer las confianzas para poder iniciar los procesos de diálogo, porque si no hay confianza no habrá oportunidad para el diálogo y eso tiene un poco de lógica”. Por lo mismo, la legisladora recalcó que “todo ese tipo de cosas son consecuencia de no querer un diálogo con un gobierno que ahora está mostrando apertura al diálogo, que se están tratando de generar las confianzas y eso es algo super positivo y yo lo rescato y destaco, pero también hay que considerar el otro lado de la moneda, porque si hay un pueblo entero que ha sido violentado durante tanto tiempo, también es complejo llegar y hablar del diálogo si antes no se generan esas confianzas”. Finalmente, respecto de los cuestionamientos hacia las instituciones representativas del Estado en la zona, la diputada puntualizó que “el Estado debe tener mayor capacidad de fiscalización de sus instituciones públicas. Hoy vemos como hay una falta de Estado en la Araucanía, pero esta falta de Estado también se traduce en que hay instituciones deficientes que no hacen bien el trabajo. Al final, se trata de no mostrar tanto en las palabras, sino que en los hechos”.

