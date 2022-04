8dcca903f0

e58ed6ffea

Carabineros Ciudad y territorio Nacional Alcaldesa Javiera Reyes: “Hay que ir ampliando la mirada en términos de seguridad” La alcaldesa de Lo Espejo valoró las reuniones que ha sostenido junto a otros alcaldes junto a las autoridades del ministerio de Interior y puso énfasis en avanzar en solucionar otros temas para atacar el fenómeno de la delincuencia Diario UChile Lunes 4 de abril 2022 10:29 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se refirió a la necesidad de mejorar las políticas redistributivas en las comunas y también respecto de las medidas para avanzar en una mayor seguridad de los territorios. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la forma en la cual se coordinarán los municipios con el Gobierno en materias de seguridad, la edil señaló que “se palpa una disposición distinta y esto por la rapidez en que han funcionado ciertas cosas. En Lo Espejo tuvimos un problema por un velorio de alto riesgo que obligó a suspender las clases en un colegio y se agradece la preocupación respecto de tomar medidas de corto plazo como medidas de contención respecto de lo que fue ese funeral, pero también asociadas a temas históricos que han sucedido en la comuna”. La alcaldesa señaló que “nosotros tenemos cerca de 53 carabineros en promedio en la comuna, entonces la cantidad de carabineros que hay hace insuficiente poder satisfacer la demandas que se necesita y eso nos preocupa y queremos abordarlo en el sentido de los tiempos de espera y por otro lado también tomar algunas medidas de fondo y en eso agradezco la disposición del subsecretario de Educación porque la poca inversión que se ha hecho en la comuna y la falta de rendición de algunos fondos desde el año 2014 han complejizado de sobremanera el problema“. La edil de Lo Espejo añadió que “como alcaldes también nos sentimos convocados a aportar, yo creo que también hay que salir un poco de la lógica de la demanda y poder proponer un poco”. Respecto de la inequitativa distribución de la fuerza policial en la capital, la alcaldesa recalcó que “hay voluntad de avanzar y eso es positivo. Me da la impresión que el Gobierno ha estado estudiando el tema porque en la reunión que tuvimos con las autoridades de Interior se nos dijo que la idea sonaba mejor que los números, la idea es que lo que haya se pueda distribuir de mejor manera sabiendo que el problema en Carabineros pasa por una solución mayor”. De todas formas, la alcaldesa Reyes añadió que “hay que ir ampliando la mirada en materia de seguridad y en ello, medidas relevantes relacionadas con el fortalecimiento institucional, las políticas de prevención etc., son centrales y hay algunos elementos que son inentendibles como que en Lo Espejo no haya una forma masiva de abordar las rehabilitaciones de consumo complejo de alcohol y drogas”. En ese sentido, Javiera Reyes señaló que “me gustó una frase que dijo el subsecretario respecto de que cuando hablamos de seguridad, hablamos de desigualdad. Me pareció una frase bien certera y en ese plano es importante poner otros elementos sobre la mesa”. La edil abordó también el problema de la mala planificación del territorio en grandes ciudades como Santiago, en ese sentido y a propósito de soluciones mientras se transmitan propuestas como la constitucional que impulsó y que busca una mayor justicia territorial, la alcaldesa señaló que “se agradece en ese sentido la disposición que han mostrado los alcaldes para poder visibilizar, compartir y hacer un planteamiento transversal”. “Entre todos los alcaldes y alcaldesas ha sido como un proceso bien bonito de entender que los temas no pasan porque a uno le vaya bien o mal, acá lo que importa es sacar el país adelante y en ese sentido entendemos que tenemos demasiadas materias y agendas en común”, agregó Javiera Reyes. Finalmente, respecto del debate en torno a la ciudad y su organización, la alcaldesa de Lo Espejo concluyó que “parte del documento que presentamos al ministerio del Interior en términos de seguridad, planteamos el rol que deben tener los gobiernos regionales en función de articular las políticas de seguridad y que son cuestiones que pese a parecer obvias hoy no lo son. Hoy los municipios no tenemos ninguna atribución respecto de la persecución del delito porque hay otras instituciones, pero bueno el vecino llega a su municipalidad entonces es absurdo que no tengamos la injerencia que debiéramos tener”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se refirió a la necesidad de mejorar las políticas redistributivas en las comunas y también respecto de las medidas para avanzar en una mayor seguridad de los territorios. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la forma en la cual se coordinarán los municipios con el Gobierno en materias de seguridad, la edil señaló que “se palpa una disposición distinta y esto por la rapidez en que han funcionado ciertas cosas. En Lo Espejo tuvimos un problema por un velorio de alto riesgo que obligó a suspender las clases en un colegio y se agradece la preocupación respecto de tomar medidas de corto plazo como medidas de contención respecto de lo que fue ese funeral, pero también asociadas a temas históricos que han sucedido en la comuna”. La alcaldesa señaló que “nosotros tenemos cerca de 53 carabineros en promedio en la comuna, entonces la cantidad de carabineros que hay hace insuficiente poder satisfacer la demandas que se necesita y eso nos preocupa y queremos abordarlo en el sentido de los tiempos de espera y por otro lado también tomar algunas medidas de fondo y en eso agradezco la disposición del subsecretario de Educación porque la poca inversión que se ha hecho en la comuna y la falta de rendición de algunos fondos desde el año 2014 han complejizado de sobremanera el problema“. La edil de Lo Espejo añadió que “como alcaldes también nos sentimos convocados a aportar, yo creo que también hay que salir un poco de la lógica de la demanda y poder proponer un poco”. Respecto de la inequitativa distribución de la fuerza policial en la capital, la alcaldesa recalcó que “hay voluntad de avanzar y eso es positivo. Me da la impresión que el Gobierno ha estado estudiando el tema porque en la reunión que tuvimos con las autoridades de Interior se nos dijo que la idea sonaba mejor que los números, la idea es que lo que haya se pueda distribuir de mejor manera sabiendo que el problema en Carabineros pasa por una solución mayor”. De todas formas, la alcaldesa Reyes añadió que “hay que ir ampliando la mirada en materia de seguridad y en ello, medidas relevantes relacionadas con el fortalecimiento institucional, las políticas de prevención etc., son centrales y hay algunos elementos que son inentendibles como que en Lo Espejo no haya una forma masiva de abordar las rehabilitaciones de consumo complejo de alcohol y drogas”. En ese sentido, Javiera Reyes señaló que “me gustó una frase que dijo el subsecretario respecto de que cuando hablamos de seguridad, hablamos de desigualdad. Me pareció una frase bien certera y en ese plano es importante poner otros elementos sobre la mesa”. La edil abordó también el problema de la mala planificación del territorio en grandes ciudades como Santiago, en ese sentido y a propósito de soluciones mientras se transmitan propuestas como la constitucional que impulsó y que busca una mayor justicia territorial, la alcaldesa señaló que “se agradece en ese sentido la disposición que han mostrado los alcaldes para poder visibilizar, compartir y hacer un planteamiento transversal”. “Entre todos los alcaldes y alcaldesas ha sido como un proceso bien bonito de entender que los temas no pasan porque a uno le vaya bien o mal, acá lo que importa es sacar el país adelante y en ese sentido entendemos que tenemos demasiadas materias y agendas en común”, agregó Javiera Reyes. Finalmente, respecto del debate en torno a la ciudad y su organización, la alcaldesa de Lo Espejo concluyó que “parte del documento que presentamos al ministerio del Interior en términos de seguridad, planteamos el rol que deben tener los gobiernos regionales en función de articular las políticas de seguridad y que son cuestiones que pese a parecer obvias hoy no lo son. Hoy los municipios no tenemos ninguna atribución respecto de la persecución del delito porque hay otras instituciones, pero bueno el vecino llega a su municipalidad entonces es absurdo que no tengamos la injerencia que debiéramos tener”.