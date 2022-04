0a2f3d571a

Política Leonardo Soto: “El Gobierno no puede dejar solas a las personas enfrentar esta crisis” El diputado del Partido Socialista se refirió al debate en torno a un nuevo retiro de fondos de las AFP y afirmó que espera abrir el debate en torno a la posibilidad de usar libremente esos recursos. Diario UChile Miércoles 13 de abril 2022 11:51 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, se refirió al debate en torno a un nuevo retiro de fondos de las AFP, luego de las votaciones que se llevaron a cabo este martes en las comisiones de Constitución y Trabajo de la Cámara. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su punto de vista acerca de este tema, el parlamentario señaló que “he visto mucho desorden, el quinto retiro o las ayudas alternativas como las ha planteado el Gobierno, tienen que ver con la necesidad de sobrevivencia de los chilenos y chilenas, saliendo de una pandemia de casi dos años y entrando a una posible recesión económica con cesantía, bajas de ingreso y en ese contexto de mucha precariedad surgen estos dos proyectos”. En ese sentido, Leonardo Soto detalló que “finalmente se terminó apoyando la alternativa del Gobierno en la comisión del Trabajo y en la comisión de Constitución se rechazó, con voto dividido y esto finalmente se resolverá el día lunes cuando ambos proyectos se revisen en la sala de la Cámara de Diputados y ahí sabremos cuáles son las ayudas que plantea nuestro gobierno respecto de los problemas económicos de los chilenos y chilenas”. Respecto de la disyuntiva en torno a las necesidades de las personas y el riesgo de aumentar la presión inflacionaria, el parlamentario socialista recalcó que “es complejo el debate porque acá no hay decisiones ganadoras que no tengan efectos secundarios. Hoy hay una inflación descontrolada e inusual para los chilenos (…) Pero a la vez lo que la gente pide es ayuda y como nuevo Gobierno estamos tratando de buscar algún tipo de ayuda que no sea un misil que dispare aún más la inflación y los precios”. Sobre ese punto, Leonardo Soto sostuvo que “si uno siguiera el piloto automático de los retiros y los utilizara en los mismos términos, estaría aprobando una ayuda a las personas, con sus propios ahorros previsionales, pero estaría también afectando las tendencias inflacionarias e impulsando el alza de los precios. Lo primero que hay que establecer, es que cualquier ayuda que determine nuestro gobierno, no puede aumentar la inflación que hoy existe, por eso estamos buscando alternativas, el Gobierno planteó una ayer con este retiro focalizado y yo creo que va en la línea de lo correcto, sin perjuicio que pueda ser mejorado”. De todas formas, el diputado Leonardo Soto reconoció que “hay una fuerte crítica respecto de las alternativas de ayuda que ha planteado el Gobierno, en términos de que ha planteado una ayuda para pagar las deudas hipotecarias, del sistema financiero, pero no hay alguna posibilidad de tener un recurso de libre disposición y la gente se pregunta por qué se autorizan retiros para pagar al sistema financiero o los acreedores”. En esa línea, el militante del Partido Socialista afirmó que “yo creo que deberíamos abrir ese debate, para buscar algún tipo de alternativa de retiro o ayuda económica del Gobierno, que permita el uso libre de esos recursos para enfrentar las necesidades más agudas desde el punto de vista económico”. “A nadie hay que dejar solo en esta crisis económica y ayudar a quiénes más lo necesiten y para eso están todos los instrumentos socio-económicos como el Registro Social de Hogares, hay que ver a quiénes les bajarán los ingresos, pero hay algo que es claro y es que el Gobierno no puede dejar solas a las personas a enfrentar una crisis que no tienen ninguna posibilidad de superar desde el punto de vista individual y en esto el Estado tiene que mostrar su manto protector con los chilenos y chilenas que lo están pasando mal”, recalcó Soto. Finalmente, respecto de la actitud populista que han mostrado algunos parlamentarios en este debate, el diputado Leonardo Soto señaló que “es distinto ser oposición que ser gobierno y el sombrero de un Parlamento, mayoritariamente en la oposición cambia cuando se es gobierno, porque implica tomar decisiones complejas, que tienen que ver con la administración de los fondos del Estado y con decisiones que muchas veces tienen costos sociales y que a veces no son comprendidas. Pero más allá de la disputa política, lo más importante es qué tipos de ayudas económicas va a entregar el Estado de Chile a aquellas personas que necesitan seguridades para poder sobrevivir”. Revisa la entrevista completa acá:

