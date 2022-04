27d963fbd5

Proceso Constituyente Mauricio Daza: ” Las fuerzas independientes tenemos que reaccionar para no terminar con un sistema que concentre aún más el poder en los partidos” El convencional representante del distrito 28 se refirió a la votación del informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político y advirtió respecto de la "sobrerrepresentación de los partidos" en dicha instancia. Diario UChile Sábado 16 de abril 2022 16:56 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el convencional del distrito 28, Mauricio Daza, se refirió a la votación que se dio en el pleno del informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político y la decisión de la Convención de avanzar en el fin del Senado para dar paso a una nueva Cámara de las Regiones. Consultado respecto del debate que se dio durante la semana, el convencional afirmó que “una de las razones que dio pie a la crisis político-social que derivó en el estallido de octubre de 2019 fue la crisis de la democracia representativa en el país, donde instituciones como el Senado fueron capturadas por una élite económica-empresarial que, a su vez, tiene capturado a un pequeño grupo de partidos políticos que controlan la Cámara Alta”. En ese sentido, el abogado agregó que “el sistema político vigente no es viable a partir de la dinámica social que se ha desarrollado en los últimos años y desde esa perspectiva tenemos una propuesta de un bicameralismo asimétrico que significa establecer dos cámaras pero que no hagan lo mismo en el ámbito legislativo. Lo que falta es definir cuáles van a ser las atribuciones precisas de cada una de ellas”. Respecto de las atribuciones que debería tener la Cámara de las Regiones, el abogado señaló que “lo que tenemos que hacer es mantener un equilibrio, no podemos entregarle todas las atribuciones a la Cámara de Diputadas y Diputados, sin mayor contrapeso y además cerrando las puertas de participación a los independientes y entregando la posibilidad de controlar esa Cámara política a los partidos y eso no es un diseño que se haga cargo de la crisis de representatividad y de abrir los espacios de participación ciudadana”. Por lo mismo, el convencional añadió que “más allá de estos problemas, por lo menos el diseño general se aprobó. Ahora tenemos que analizar cuáles serán las atribuciones de cada una. A mí parecer no debiesen hacer exactamente lo mismo en relación al proceso legislativo, no tiene sentido tener dos cámaras que en igualdad de condiciones analicen y voten todos los proyectos de ley, pero esto no significa dejar a la Cámara de las Regiones en una posición decorativa o simbólica”. De todas formas, a juicio del abogado Mauricio Daza “más allá de esto, lo importante es determinar cómo se eligen las personas que integran estas cámaras, esto es lo central pero que, lamentablemente, la propuesta de la comisión número 1 no se hace cargo de manera adecuada y acá diría que incluso se retrocede respecto de la situación actual”. Respecto de cómo explicar esto en una instancia con una alta composición de independientes, el abogado señaló que “en la comisión de Sistema Político están sobrerrepresentados los partidos y las personas que son independientes que están en esa instancia no han sabido defender de buena forma la posición que deben tener quienes no forman parte de partidos políticos respecto de la decisión que se debe adoptar, desde el Estado, acerca de la gestión del poder público”. El abogado también abordó las críticas a la decisión de reemplazar el Senado y que apuntan a un quiebre de nuestra tradición republicana, en esa línea, Daza señaló que “efectivamente acá se quiebra una tradición de 200 años donde el poder político ha estado controlado por una élite empresarial y también política, lo cual es bien difícil de revertir. Por lo tanto, ahora que estamos ante una posibilidad concreta de fijar un diseño que abra las posibilidades de una representación real y democrática en las instituciones del Estado que gestionan ese poder, existen voces de alarma sobre quienes tradicionalmente han tenido la posibilidad de definir los destinos del país”. Al respecto Mauricio Daza añadió que “la eliminación del Senado, creo que lejos de ser algo que incentiva el rechazo es al revés, es una decisión que va a movilizar a gran parte de la ciudadanía al apruebo. Dicho eso, parte de esta élite está en posición de controlar los grandes medios de comunicación y existe una campaña sistemática para obtener un rechazo en caso de que estos espacios de poder sean modificados de forma sustantiva”. Finalmente, el convencional recalcó en que “tenemos que afinar varios aspectos, sobre todo en el ámbito del sistema político, que, lamentablemente, se trata de una comisión que está muy hegemonizada por los partidos y desde esa perspectiva las fuerzas independientes al interior de la Convención tenemos que reaccionar para efectos de no terminar con un sistema que concentre aún más el poder en los partidos políticos”.

