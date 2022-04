ef77f19a2a

71cd760edf

Nacional Pensiones Presidente Boric: “Tenemos que pasar a la discusión de los temas de fondo” Después que la Cámara de Diputados rechazara los proyectos de retiro de ahorros previsionales, el jefe de Estado indicó que se deben abordar los temas que son de largo plazo como el de reforma al sistema previsional y aumento del salario mínimo. Diario Uchile Martes 19 de abril 2022 13:26 hrs.

Whatsapp Tweet

El rechazo del proyecto de retiro acotado de fondos de pensiones que impulsó el Gobierno en el Congreso, llevó al Ejecutivo a colocar el énfasis en las iniciativas más estructurales, por ejemplo el que va a modificar el sistema previsional y el que se espera incremente el ingreso mínimo que debería ser presentado en los próximos días. Ya la misma noche de la votación en Valparaíso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantaba que estudiarán la presentación de iniciativas más específicas para ir ayuda de los sectores más pobres de la población, aunque junto a otros secretarios de Estado puntualizaba que buscarán avanzar con las propuestas de fondo. Sobre el tema, el Presidente Gabriel Boric comentó que “como Gobierno de Chile pensamos y tenemos la convicción de que es necesario pasar a la discusión de los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Por lo tanto, terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los ciudadanos chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Eso no le hace bien a Chile, no le hace bien a la economía, pero por sobre todo, a los mismos ciudadanos”. Boric defendió la presentación del proyecto de retiro acotado de ahorros previsionales señalando que tenía como objeto “evitar una espiral inflacionaria que permítanme decirles, es muy grave. El costo de la vida hoy día está aumentando significativamente para muchos de nuestros compatriotas. Y nosotros como Gobierno no vamos a cejar en nuestra preocupación para ayudar a quienes lo necesitan”. Uno de los temas que preocupa al mandatario es el de “los casos de deudas de alimentos, en donde se expresa una de las versiones más terribles del machismo en nuestra sociedad”, por lo que se estima que se podría ingresar alguna iniciativa específica para este punto. “También vamos a buscar alternativas para aliviar a las familias en materias de deudas acumuladas en servicios básicos y en el marco del proyecto de sueldo mínimo que tenemos el deber de presentar durante los próximos días, incorporar la ampliación del subsidio de desempleo, tanto en cobertura como en monto”, agregó el mandatario. Sobre lo ocurrido en la Sala de la Cámara de Diputados y la falta de apoyo para la propuesta gubernamental, Boric indicó que “nos deja una lección en la cual vamos a tener que mejorar el trabajo, sin lugar a dudas, que es que el diálogo con otras fuerzas es necesario para poder impulsar el proceso de reformas. Yo profeso el optimismo de la voluntad en esto. Sé que tenemos mucho trabajo que hacer, pero en ningún caso me parece que esto condicione las reformas estructurales que yo espero que todos los sectores políticos hoy día nos pongamos a discutir, más allá de las legítimas diferencias”. Consultado por la ausencia de la ministra del Interior, Izkia Siches, durante la discusión del proyecto y que eso significara una posible ruptura al interior del comité político, el Presidente de la República subrayó que están trabajando todos juntos para avanzar con la agenda que impone la contingencia y las propuestas que deben presentar para los cambios estructurales comprometidos con la ciudadanía. “El Ministerio del Interior está enfocado en diversas tareas, en particular la seguridad de los ciudadanos, las reformas a las policías, los aspectos que le corresponden de la situación migratoria en el norte y la situación que tenemos hace mucho tiempo, por cierto, en la Región de la Araucanía, los Ríos y Los Lagos”, dijo Boric. Además, recalcó que “el comité político no tiene fisuras, estamos actuando de manera conjunta y yo valoro mucho el trabajo que realizaron el ministro Jackson, el ministro Marcel y la ministra Jara que también cumplió un rol muy importante en toda esta tramitación”.

El rechazo del proyecto de retiro acotado de fondos de pensiones que impulsó el Gobierno en el Congreso, llevó al Ejecutivo a colocar el énfasis en las iniciativas más estructurales, por ejemplo el que va a modificar el sistema previsional y el que se espera incremente el ingreso mínimo que debería ser presentado en los próximos días. Ya la misma noche de la votación en Valparaíso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantaba que estudiarán la presentación de iniciativas más específicas para ir ayuda de los sectores más pobres de la población, aunque junto a otros secretarios de Estado puntualizaba que buscarán avanzar con las propuestas de fondo. Sobre el tema, el Presidente Gabriel Boric comentó que “como Gobierno de Chile pensamos y tenemos la convicción de que es necesario pasar a la discusión de los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Por lo tanto, terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los ciudadanos chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Eso no le hace bien a Chile, no le hace bien a la economía, pero por sobre todo, a los mismos ciudadanos”. Boric defendió la presentación del proyecto de retiro acotado de ahorros previsionales señalando que tenía como objeto “evitar una espiral inflacionaria que permítanme decirles, es muy grave. El costo de la vida hoy día está aumentando significativamente para muchos de nuestros compatriotas. Y nosotros como Gobierno no vamos a cejar en nuestra preocupación para ayudar a quienes lo necesitan”. Uno de los temas que preocupa al mandatario es el de “los casos de deudas de alimentos, en donde se expresa una de las versiones más terribles del machismo en nuestra sociedad”, por lo que se estima que se podría ingresar alguna iniciativa específica para este punto. “También vamos a buscar alternativas para aliviar a las familias en materias de deudas acumuladas en servicios básicos y en el marco del proyecto de sueldo mínimo que tenemos el deber de presentar durante los próximos días, incorporar la ampliación del subsidio de desempleo, tanto en cobertura como en monto”, agregó el mandatario. Sobre lo ocurrido en la Sala de la Cámara de Diputados y la falta de apoyo para la propuesta gubernamental, Boric indicó que “nos deja una lección en la cual vamos a tener que mejorar el trabajo, sin lugar a dudas, que es que el diálogo con otras fuerzas es necesario para poder impulsar el proceso de reformas. Yo profeso el optimismo de la voluntad en esto. Sé que tenemos mucho trabajo que hacer, pero en ningún caso me parece que esto condicione las reformas estructurales que yo espero que todos los sectores políticos hoy día nos pongamos a discutir, más allá de las legítimas diferencias”. Consultado por la ausencia de la ministra del Interior, Izkia Siches, durante la discusión del proyecto y que eso significara una posible ruptura al interior del comité político, el Presidente de la República subrayó que están trabajando todos juntos para avanzar con la agenda que impone la contingencia y las propuestas que deben presentar para los cambios estructurales comprometidos con la ciudadanía. “El Ministerio del Interior está enfocado en diversas tareas, en particular la seguridad de los ciudadanos, las reformas a las policías, los aspectos que le corresponden de la situación migratoria en el norte y la situación que tenemos hace mucho tiempo, por cierto, en la Región de la Araucanía, los Ríos y Los Lagos”, dijo Boric. Además, recalcó que “el comité político no tiene fisuras, estamos actuando de manera conjunta y yo valoro mucho el trabajo que realizaron el ministro Jackson, el ministro Marcel y la ministra Jara que también cumplió un rol muy importante en toda esta tramitación”.