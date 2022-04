3d8bb8fd6c

3f8c3b1243

Nacional Proceso Constituyente “Sería bueno que bajara esa noticia a los ministros”: Chile Vamos reafirma falta de prescindencia del Gobierno tras declaraciones del Contralor General El jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, señaló que al intentar involucrarse con las normas transitorias, el Gobierno sólo busca cuidar su mandato, en tanto ha ignorado todas las recomendaciones de incidir en "los problemas de fondo" de la CC. Maria Luisa Cisternas Jueves 28 de abril 2022 15:27 hrs.

Whatsapp Tweet

Luego de reunirse con el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda, los jefes de bancada de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile Vamos se refirieron a las declaraciones que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, realizó poco antes en la sede de Gobierno, sosteniendo que la prescindencia radica en neutralidad, la que es del todo exigible en el caso de los y las funcionarias públicas que están bajo el ejercicio de su cargo en horario laboral y haciendo uso de recursos públicos. Para el diputado Jorge Alessandri (UDI), este principio debe ser remitido a los secretarios de Estado, aludiendo al respaldo que el ministro Jackson junto a la ministra Vallejo extendieron a las normas aprobadas por la Convención en las dependencias de la Segegob y que fue difundido por redes sociales. “Jorge Bermúdez, Contralor General de la República fue muy explícito al decir ningún recurso fiscal, nada en horario de Trabajo y el Presidente Boric también ha ido en la misma línea de Jorge Bermúdez por tanto sería bueno que bajara esa noticia a los ministros, que se informaran y que los ministros la bajaran a los delegados“, señaló, haciendo referencia a quien detenta el cargo en la Región de la Araucanía, Raúl Allard. Consultado sobre si el conglomerado recurrirá a Contraloría por el caso de los secretarios de Estado, Alessandri indicó que “cada vez que un peso de los recursos de los contribuyentes caigan en mal uso o uso político, nosotros tenemos el deber de recurrir a la Contraloría y nos vamos a juntar con Jorge Bermúdez todas las veces que sea necesario, en unos días más será la primera“. De hecho, los timoneles del pacto se reunirán con la autoridad el próximo lunes 2 de mayo para abordar la prescindencia del Gobierno respecto al plebiscito de salida. En cuanto a la contribución que el Ejecutivo busca hacer en la construcción de las normas transitorias, con las que se definen el modo de implementar la Constitución elaborada por la Convención, el jefe de bancada de la UDI criticó el hecho de que el Gobierno hiciera caso omiso a los requerimientos que insistentemente hizo el conglomerado sobre incidir en “los problemas de fondo” del órgano redactor. “El Gobierno no ha seguido esa recomendación ¿Qué ha dicho el Gobierno? Me voy a inmiscuir en las normas transitorias, es decir, en lo que me compete a mí, cómo voy a ejercer yo el poder, cómo voy a terminar yo mi mandato, cómo voy a poder yo nombrar a Gobernadores o Delegados Presidenciales por lo tanto más que cuidar su propio mandato, el llamado al Gobierno es meterse en el fondo de los preceptos que se están aprobando, porque ahí está el futuro de Chile“, sostuvo. Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, aseveró que el Ejecutivo “debe dar las garantías a todos los ciudadanos”, teniendo en consideración lo trascendental del plebiscito de salida del proceso constituyente. “Esta es por primera vez, después de la elección de 1988 que nosotros vamos a generar una elección que va a ir más allá de un período presidencial, más allá de una legislatura, nosotros vamos a pronunciarnos como ciudadanos, todos, qué aspiramos y qué soñamos para el país a raíz de la propuesta. Podremos rechazarla o podremos aprobarla pero para eso necesitamos los chilenos llegar informados, pero no con las ideas de un ministro de turno“, afirmó.

Luego de reunirse con el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda, los jefes de bancada de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile Vamos se refirieron a las declaraciones que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, realizó poco antes en la sede de Gobierno, sosteniendo que la prescindencia radica en neutralidad, la que es del todo exigible en el caso de los y las funcionarias públicas que están bajo el ejercicio de su cargo en horario laboral y haciendo uso de recursos públicos. Para el diputado Jorge Alessandri (UDI), este principio debe ser remitido a los secretarios de Estado, aludiendo al respaldo que el ministro Jackson junto a la ministra Vallejo extendieron a las normas aprobadas por la Convención en las dependencias de la Segegob y que fue difundido por redes sociales. “Jorge Bermúdez, Contralor General de la República fue muy explícito al decir ningún recurso fiscal, nada en horario de Trabajo y el Presidente Boric también ha ido en la misma línea de Jorge Bermúdez por tanto sería bueno que bajara esa noticia a los ministros, que se informaran y que los ministros la bajaran a los delegados“, señaló, haciendo referencia a quien detenta el cargo en la Región de la Araucanía, Raúl Allard. Consultado sobre si el conglomerado recurrirá a Contraloría por el caso de los secretarios de Estado, Alessandri indicó que “cada vez que un peso de los recursos de los contribuyentes caigan en mal uso o uso político, nosotros tenemos el deber de recurrir a la Contraloría y nos vamos a juntar con Jorge Bermúdez todas las veces que sea necesario, en unos días más será la primera“. De hecho, los timoneles del pacto se reunirán con la autoridad el próximo lunes 2 de mayo para abordar la prescindencia del Gobierno respecto al plebiscito de salida. En cuanto a la contribución que el Ejecutivo busca hacer en la construcción de las normas transitorias, con las que se definen el modo de implementar la Constitución elaborada por la Convención, el jefe de bancada de la UDI criticó el hecho de que el Gobierno hiciera caso omiso a los requerimientos que insistentemente hizo el conglomerado sobre incidir en “los problemas de fondo” del órgano redactor. “El Gobierno no ha seguido esa recomendación ¿Qué ha dicho el Gobierno? Me voy a inmiscuir en las normas transitorias, es decir, en lo que me compete a mí, cómo voy a ejercer yo el poder, cómo voy a terminar yo mi mandato, cómo voy a poder yo nombrar a Gobernadores o Delegados Presidenciales por lo tanto más que cuidar su propio mandato, el llamado al Gobierno es meterse en el fondo de los preceptos que se están aprobando, porque ahí está el futuro de Chile“, sostuvo. Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, aseveró que el Ejecutivo “debe dar las garantías a todos los ciudadanos”, teniendo en consideración lo trascendental del plebiscito de salida del proceso constituyente. “Esta es por primera vez, después de la elección de 1988 que nosotros vamos a generar una elección que va a ir más allá de un período presidencial, más allá de una legislatura, nosotros vamos a pronunciarnos como ciudadanos, todos, qué aspiramos y qué soñamos para el país a raíz de la propuesta. Podremos rechazarla o podremos aprobarla pero para eso necesitamos los chilenos llegar informados, pero no con las ideas de un ministro de turno“, afirmó.