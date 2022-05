af9fb3dcc4

Economía Nacional Informe de finanzas públicas: Hacienda advierte caída del crecimiento El titular de la cartera de Gobierno, Mario Marcel, informó que la expansión de la economía nacional llegará a un 1,5%. Además, sostuvo que se debe hacer una transición desde un mercado sobrecalentado a uno con crecimiento sin inflación. Diario Uchile Martes 3 de mayo 2022 14:19 hrs.

Con una corrección a la baja, el Ministerio de Hacienda dio a conocer su primer informe de las finanzas públicas el que se situó en un 1,5% para el 2022, a diferencia del 3,5 puntos porcentuales que fue dado a conocer en enero por las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera. Junto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer el número que representa un frenazo de las expectativas de crecimiento y va en la línea de lo planteado este lunes cuando si bien valoró la cifra del aumento de la actividad económica, sostuvo que no está en la línea de lo que se prevé para el resto de este año. Ante la comisión de Hacienda del Senado, Marcel comentó que “para 2022, recordarán que el último informe de enero tenía proyecciones más optimistas para 2022 que las que se presentaron con el presupuesto el tercer trimestre del año pasado. Se subió la estimación a 3,5% y la demanda interna por sobre el 2,5%”. El jefe de las finanzas públicas agregó que ahora “estamos adoptando estimaciones considerablemente más moderadas, con crecimiento de 1,5% para la economía este año y de un uno por ciento en la demanda interna”. Marcel precisó que “dos puntos de diferencia es bastante significativo y especialmente significativa es la diferencia en la demanda interna que es más importante en la recaudación que el PIB por el peso del IVA. Ahí tenemos una diferencia de 3,5 puntos. Aún así, las proyecciones son mejores que las que habían en la discusión del presupuesto 2022”. Para el ex presidente del Banco Central, “lo que aquí se ve es una economía que tiene que hacer durante este año una transición lo más ordenada posible desde un punto de partida de una economía sobrecalentada, que es como terminó el año pasado, a un crecimiento sostenible no inflacionario. Es una transición que no es fácil de hacer y uno tiene que ser bien cuidadoso en cómo va manejando la política macroeconómica y fiscal”.

