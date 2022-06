f80b0c33b1

Nacional Política Proceso Constituyente Pleno de la Convención desarrolla debate sobre primer informe de Normas Transitorias Esta tarde, el hemiciclo deberá pronunciarse sobre un total de 58 artículos que buscarán regular el paso de la actual a la nueva Constitución. Durante el debate, nuevamente destacaron posturas cruzadas sobre el quorum de reforma constitucional. Natalia Palma Jueves 2 de junio 2022 14:54 hrs.

Una jornada clave se está viviendo hoy jueves en el pleno de la Convención con la deliberación -con posterior votación- del primer informe de la comisión de Normas Transitorias, para establecer las regulaciones con que se avanzará de la actual a la nueva Constitución, de ser ratificada por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Después de tres intensas semanas de trabajo, el hemiciclo deberá abordar un total de 58 normas, las cuales incluyen temas tales como la entrada en vigencia de la nueva Carta Fundamental, legislación electoral, paridad de género, reforma constitucional, período de autoridades electas, comisión de implementación, entre otras. Durante el debate, la convencional del Frente Amplio, Mariela Serey, habló desde su experiencia en el trabajo territorial que ha llevado a cabo la Convención y destacó la necesidad de avanzar en las normas transitorias sobre derechos sociales. En esa línea, comentó que “la gente en la calle tiene muchas interrogantes, estamos acostumbrados a desconfiar de la política y de quiénes están haciendo la política institucional. El acceso al borrador ha resuelto alguna de las dudas que se tenían en relación a nuestro trabajo (…) Afuera están esperando que esta Constitución responda a las principales demandas del movimiento social, que entregue respuestas concretas a la problemática que por décadas acarreamos”. Por ello, Serey invitó “a mirar las normas transitorias sobre descentralización, los avances propuestos para los territorios y pueblos que han sido postergados y mirar con especial atención las normas de derechos sociales”, apuntando en particular el artículo transitorio vigesimonoveno relativo a la creación de una serie de nuevos sistemas, como los de seguridad social, de cuidados, salud y educación. El convencional de La Lista del Apruebo, Agustín Squella, cuestionó el artículo transitorio séptimo referente al quorum de aprobación de reformas a la nueva Carta Magna, señalando que “el exigir que durante dos años el actual Congreso Nacional no pueda modificar la Constitución nos pone en una muy mala compañía. Hay una mala biografía del quorum de los 2/3 que hemos reprobado siempre y cuando lo padecimos lo criticamos, pero ahora lo queremos imponer a otros”. “El quorum debe ser el mismo para reformar la Constitución en el futuro o ahora, 4/7. Al poner un quorum de 2/3 estamos incurriendo en el pecado nacional por excelencia, la desconfianza”, aseveró. Mientras en la vereda contraria, la convencional de Pueblo Constituyente, Loreto Vallejos, sostuvo que “este Congreso no puede reformar la Constitución del 2022, no con esta composición. No fue escogido ni con paridad, no tiene Cámara de las Regiones, no tiene escaños de pueblos originarios, tampoco votaron jóvenes de 16 y 17 años. Por lo tanto, el quorum de 2/3 nos parece un piso mínimo, si no es así tendríamos que conversarlo”. Por otra parte, convencionales de la UDI- incluyendo algunos representantes de Renovación Nacional y Evópoli- nuevamente decidieron restarse de la votación de hoy en el pleno, insistiendo en que la tramitación de estas normas obedece a un proceso irregular, en el que volvieron a cuestionar la admisibilidad de gran parte de ellas. Pleno Sesión N°106 – Convención Constitucional Chile – 02/06/22. https://t.co/sY5MHGZAup — Chile Convención (@convencioncl) June 2, 2022

