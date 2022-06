Canadá acuerda compensación para indígenas por el robo de sus tierras hace más de un siglo

El gobierno de Canadá pagará 1.300 millones de dólares canadienses a los siksika, indígenas que se sitúan al oeste del país, en compensación por haber arrebatado sus tierras hace más de un siglo.

El histórico acuerdo fue firmado este jueves por el primer ministro Justin Trudeau y el jefe tribal Ouray Crowfoot en el territorio tradicional de este pueblo, al este de la ciudad de Calgary.

Según informó el gobierno canadiense, este es uno de los mayores acuerdos de este tipo en el país y que permitirá que los siksika puedan adquirir hasta 465 kilómetros cuadrados de territorio, la misma cantidad que les fue sustraída en 1910.

El primer ministro Justin Trudeau calificó este hecho como “histórico” y dijo que “corrige un error del pasado cometido por el Gobierno de Canadá”.

Mientras, Ouray Crowfoot expresó que “Canadá no está dando 1.300 millones de dólares a los siksika. Canadá está corrigiendo un error cometido hace más de siglo cuando ilegalmente tomó (465 kilómetros cuadrados de) tierras”.

Según recoge la Agencia EFE, fue en 1910 que Canadá arrebató casi la mitad del territorio que correspondía a los siksika de acuerdo a un tratado firmado en 1877 entre el gobierno y cinco grupos indígenas.

Canadá tomó las tierras, que incluían los mejores terrenos para la agricultura y áreas con un gran potencial minero, para venderlas a colonos.

Durante más de 60 años, los siksika intentaron que Canadá reconociese la ilegalidad de sus actuaciones y obtener una compensación.

In partnership with Chief Crowfoot, Council, and Minister @MarcMillerVM, we announced a historic land claim settlement in Siksika Nation today. This will make a real difference in the lives of community members now and for future generations. pic.twitter.com/VTvLdZ3TSd

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 2, 2022