Nacional Política Proceso Constituyente María Elisa Quinteros: “No hay un veto, no ha habido una intencionalidad de dejar fuera a los expresidentes” La presidencia de la Convención lamentó la polémica que ha suscitado la idea de no invitar a los exmandatarios a la ceremonia de entrega de la nueva Constitución y recalcó que el jueves la Mesa Directiva entregará una postura oficial sobre el tema. Natalia Palma Miércoles 15 de junio 2022 13:32 hrs.

En todo un dilema se ha convertido la opción de invitar o no a los expresidentes de la República a la ceremonia de entrega del proyecto de nueva Constitución, que se realizará el próximo 4 de julio en dependencias del ex Congreso. Esto, luego que el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN), asegurara que los ex mandatarios no podrían asistir, aludiendo motivos de aforo. Dichos que posteriormente fueron rectificados por la propia autoridad, quien señaló la madrugada del martes en su cuenta de Twitter que “mi postura personal es invitar a la ex presidenta Bachelet y a los ex presidentes Frei, Lagos y Piñera a la ceremonia de cierre de la Convención. La Convención debe convocar sin distinción alguna”. Ante esto, la Mesa Directiva salió al paso de la polémica, en la que la presidenta de organismo, María Elisa Quinteros, lamentó esta situación. “Efectivamente, todo el proceso constituyente se ha llevado a cabo en un contexto de pandemia. La decisión ratificada ayer por el pleno de realizar la ceremonia en este edificio, que es cercano a todos los que hemos estado involucrados en el proceso, tiene ciertas limitaciones de aforo y eso es una realidad”, partió Quinteros. A renglón seguido, comentó que “dicho esto, la cantidad de invitados que pueden ocupar espacio en el Salón de Honor son 20, 23 personas. Esa es una realidad, los demás son los funcionarios, funcionarias, asesores que van a estar en el patio o en el hemiciclo, incluyendo la prensa también. Entonces, hay un tema de aforo que es claro y la reunión de Mesa del viernes pasado se establecieron criterios de invitación básicamente a organismos, instituciones del Estado del poder constituido, autoridades en ejercicio, dentro de eso se fue priorizando este tema”. Por ello, apuntó que “no hay un veto, no ha habido una intencionalidad de dejar fuera a los expresidentes, lamentamos que esta situación se esté dando, entendemos que es una controversia que se está dando a nivel comunicacional más que todo, pero es una decisión que escuchando ayer a las y los convencionales en el pleno, manifestar distintas posturas, hemos decidido como Mesa conversar este tema porque el listado se hizo pensando en autoridades en ejercicio que han apoyado el proceso”. De hecho, la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes detalló que también “hay un montón de autoridades que han quedado fuera, lo cual sentimos mucho, rectores de universidades, gobernadores, alcaldes, instituciones internacionales, nos gustaría que estuviera todo el mundo acá en el Congreso, pero la pandemia ha estado desde el inicio, limitando la participación”. Por lo mismo, Quinteros recalcó que es un asunto “que vamos a resolver mañana, tenemos que conversarlo porque es un tema que no se ha deliberado en la Mesa, porque no se vio el viernes pasado”, descartando referirse explícitamente a su postura sobre la idea de invitar los expresidentes en la ceremonia. “Como no es un tema que está discutido, yo no puedo dar mi visión como presidenta y mi opinión personal no la emito porque cada vez que lo hago se tergiversan las cosas y termino en un titular (…) Mañana daremos la postura oficial de la Mesa. Mis electores saben mi posición”, cerró la presidenta de la Convención.

