Entrevista Política Proceso Constituyente Yasna Provoste y plebiscito constitucional: “Aquí solo existen dos alternativas legítimas y todo lo que refleja una vía distinta es falso” La senadora DC reiteró su respaldo al proceso constituyente y recalcó que "si tenemos que pensar en una fuerza política comprometida con la nueva Constitución nos tenemos que remitir a las bases de la Democracia Cristiana". Diario UChile Miércoles 15 de junio 2022 12:12 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, se refirió al proceso constitucional y a la discusión interna que dará su partido respecto de aprobar la propuesta de la Convención en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Sobre el apoyo que junto a otras figuras de centro izquierda entregó al proceso constitucional, la excandidata presidencial afirmó que “nosotros también hemos sido parte de este proceso, donde a partir de un profundo malestar que tenían distintas voces que señalaban la necesidad de establecer una nueva constitución y que fue materializado en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 (…) Una lo que ve es que el nuevo texto que propone la Convención Constitucional y que tienen avances importantes como el capítulo de derechos fundamentales tuvo un amplio consenso y no puedo dejar de valorar que el borrador reconoce dos conceptos básicos como la plurinacionalidad y el reconocimiento constitucional”. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las diferencias internas en la DC acerca de este tema, la senadora Provoste afirmó que “yo no he escuchado a ningún colega expresarse por el Rechazo“, sin embargo señaló que “aquí solo existen dos alternativas que son legítimas y todo lo que hoy refleja una vía distinta es falso, no tiene ningún sustento jurídico y no tiene más que una operación encubierta para promover una idea distinta de lo que se ha planteado de cara a la ciudadanía durante el itinerario constituyente”. En esa línea, la representante de la Región de Atacama añadió que “en otras bancadas también podríamos decir que hay algunos que no están del todo jugados como nosotros quisiéramos pero la diferencia es que no lo dicen o no lo operan, pero yo creo que por la Democracia Cristiana habla su institución que es la mesa nacional del partido y lo que uno ve son intentos permanentes de aquellos que fueron derrotados por la militancia en dos oportunidades de aprovecharse de su relación con los medios para marcar posiciones que tal vez son muy distintas a las que surgen desde las estructuras partidarias”. La senadora recordó que “acá distintos frentes de la Democracia Cristiana ya han hecho pública una postura en favor del proceso constituyente y de lo que ha entregado la Convención en este borrador. El Frente de Trabajadores lo hizo esta semana, el propio Consejo Nacional hace varias semanas entregó un apoyo muy claro al trabajo de la Convención, como Mesa nos reunimos con la Mesa de la Convención en un encuentro que sirvió de apoyo y hemos definido un itinerario de poder establecer a través de distintos espacios que nos permitan llevar una palabra pondera, adecuada y un análisis serio respecto del borrador”. Acerca del proceso interno de la Democracia Cristiana para definir si apoya como partido o no al Apruebo en el plebiscito de salida, la senadora detalló que “el proceso que nosotros hemos definido es una vez que conozcamos el texto definitivo el próximo 4 de julio. Nosotros hemos fijado con posterioridad a esa fecha la definición”. “La base de la Democracia Cristiana es una base militante que tiene un profundo arraigo con los problemas que hoy se viven y que este modelo de sociedad, amparado en la Constitución, ha generado en nuestro país. Si tenemos que pensar en alguna fuerza política comprometida desde hace décadas con tener una nueva Constitución, sin duda nos tenemos que remitir a las bases de la Democracia Cristiana“, agregó Provoste. Finalmente, la parlamentaria recalcó que “esta es primera vez en muchos años en que la Democracia Cristiana no está dirigida por la élite partidaria y eso es bien evidente porque yo he escuchado comentarios muy peyorativos hacia nuestro presidente señalando que es solo un alcalde cuando la gran fuerza de nuestro partido está en los territorios”. Sobre eso la senadora Provoste agregó que “esto refleja un espíritu de una profunda discriminación, pero como dice nuestro presidente Felipe Delpín ‘yo me siento muy orgulloso de ser de La Granja y representarla’. Eso hace que esta mesa directiva tenga un sello y una impronta distinta de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y esto es parte de las transformaciones que nosotros debemos promover internamente”. Foto: RAUL ZAMORA/ATON CHILE Revisa la entrevista completa acá:

