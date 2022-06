5ab80799a5

seguridad Diputado Tomás Hirsch: “Necesitamos que el Gobierno presente una nueva propuesta de Ley de Inteligencia” El parlamentario apuntó a que hay que fortalecer la capacidad de las policías en la macrozona sur con los elementos tecnológicos, los equipamientos y con el personal necesario para efectivamente garantizar la protección de caminos y carreteras. Maria Luisa Cisternas Jueves 16 de junio 2022 18:39 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de Acción Humanista e integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, Tomás Hirsch, se refirió al estado de excepción decretado en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, luego que su efectividad haya sido cuestionada por la denuncia de inacción que realizó forestal Arauco contra militares y policías, ante una serie de hechos delictivos en Curanilahue que la empresa dice haber alertado en tiempo real. Una situación que bajo el parecer del legislador debe ser investigada a fondo o modo de esclarecer los motivos detrás del presunto rezago en la acción de la institución castrense. “¿Qué pasó ahí? ¿Es esta una acción intencionada de negligencia por parte de los militares? ¿Es esto una expresión de su malestar por la situación que se produjo con el jefe de zona que era de la Armada y que fue reemplazado? ¿Es una simple incapacidad de respuesta? La verdad es que uno se pregunta realmente qué es lo que pasó en esa situación y no hemos escuchado las explicaciones por parte de las Fuerzas Armadas”, sostuvo al respecto. El parlamentario de Apruebo Dignidad fue uno de los legisladores oficialistas que se abstuvo de la votación para la prórroga del estado de excepción en la Cámara y es que, si bien dice comprender los motivos del Gobierno para defender la medida y la necesidad de buscar una solución al problema de la violencia, no se considera partidario de la presencia militar en las actividades que le corresponden a la ciudadanía. “Creo que el poner a los militares en situación de resguardar el orden público, algo que está constitucionalmente planteado para ser llevado adelante por la policía, por Carabineros y la PDI, es algo inadecuado que en cualquier minuto puede generar una situación compleja de riesgo ya que los militares no están preparados para interactuar con la población civil, su preparación es otra, es para defender ante agresiones extranjeras, para la guerra”, señaló. En esa línea consideró necesario apuntar hacia el robustecimiento del trabajo de inteligencia. “Hay que fortalecer la capacidad de las policías en la zona con los elementos tecnológicos, con los equipamientos, con el personal necesario para efectivamente garantizar la protección de caminos y carreteras para poder continuar con las actividades normales en la región”. Con este objetivo llamó a avanzar en el proyecto de Ley de Inteligencia que está en el Congreso. “Tenemos un proyecto que se ha estado discutiendo en base a una propuesta del gobierno anterior que es mala, que no es la necesaria ni la adecuada para nuestro país y por lo tanto necesitamos que el Gobierno la retire para presentar una nueva o haga una indicación sustitutiva completa que nos permita avanzar en una buena Ley de Inteligencia que permita adelantarse a hechos delictivos que hoy día claramente están vinculados, por lo que sabemos, al narcotráfico, y hay que seguir la ruta del dinero, hay que saber qué está pasando, quienes están financiando, a dónde está yendo a parar”, indicó. Pero erigir una respuesta de Estado al déficit en el trabajo de inteligencia desde el Congreso es complejo a juicio del parlamentario, toda vez que “hay algunos que simplemente lo que buscan es la militarización, mantener las cuestiones en el estado actual con una mirada muy cortoplacista, pretender que esto se va a resolver simplemente instalando un militar cada dos kilómetros, lo cual me parece completamente absurdo”, comentó. “A mí me parece que avanzar en una buena Ley de Inteligencia que se construye en conjunto con otras medidas para la región, es lo más adecuado, pero no necesariamente veo a todas las fuerzas políticas en la misma línea de pensamiento“, acotó. Abordando el anuncio de Monsalve sobre el aumento de infraestructura para efectivos de la Armada en la provincia de Arauco, que devenirá en un aumento de la dotación para una zona cuyos hechos de violencia han disminuido un 26 por ciento bajo estado de excepción Hirsch sostuvo que si bien “no soy partidario en que hayan militares, si ya están ahí, evidentemente hay que dotarlos de infraestructura para que puedan mínimamente alojar a su gente. Me parece que es un absurdo que no hayan tenido ni siquiera la capacidad de instalarse una vez que se decretó el estado de excepción”. Sin perjuicio de aquello acotó que éstas “tienen que tener una infraestructura que esté pensada para un estado de excepción excepcional, valga la redundancia. Es decir, si aquí se pretende construir verdaderos regimientos quiere decir que estamos en presencia de una decisión de largo plazo, lo cual se contradice con lo que mismo Gobierno ha planteado en términos de que estas son medidas de excepción y que no deberían durar más tiempo que el estrictamente necesario”, sostuvo. Así las cosas, lo principal para el diputado es viabilizar planes para dar “una respuesta estructural a la situación de pobreza, abandono y postergación de La Araucanía“. “Desde ese punto de vista me parece que el plan Buen Vivir es el primer punto pero hay que fortalecerlo, reforzarlo, ampliarlo, hay que avanzar en la restitución de tierras, hay que avanzar en el diálogo profundo con las comunidades mapuches“, afirmó. Imagen: Agencia Aton

