Nacional seguridad Alcaldesa de Curanilahue, tras reunión con Monsalve: “Pedimos que haya más presencia de las fuerzas militares y policiales en las zonas rurales” La edil abordó los hechos de violencia acaecidos en la comuna, los que resultaron con una denuncia de inacción de forestal Arauco contra las FFAA y las policías. Así todo, la versión de la empresa fue puesta en entredicho por parte de Carabineros. Maria Luisa Cisternas Jueves 16 de junio 2022 15:03 hrs.

La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, arribó al palacio de La Moneda para sostener una reunión con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Esto en el marco de la recaudación de antecedentes que está llevando el Ejecutivo sobre la denuncia de inacción que realizó forestal Arauco contra efectivos militares y policiales respecto a una serie de ataques acaecidos en dicha comuna durante este martes, versión que fue desmentida por parte de Carabineros, desde donde se descartó haber recibido información en tiempo real sobre el hecho. Abordando el episodio, la edil aseguró que la Delegada Presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, con quien asegura mantener una relación fluida, le entregó información respecto a la cantidad de vehículos y personas afectadas en los hechos de violencia que dieron lugar este martes en la comuna, y que frente a ello, se instruyó el despliegue del equipo municipal para verificar el estado de los vecinos dada la alta preocupación que se mantiene respecto a la salud mental de la población, con la sistematicidad de los ataques. “Curanilahue ha visto una seguidilla de ataques que han afectado especialmente a los sectores rurales, a trabajadores forestales, a pequeños empresarios del rubro forestal también en nuestro territorio, pero también a vecinos que viven en sectores rurales y es por eso que ante esta preocupación hemos decidido venir”, sostuvo. Por este motivo es que la alcaldesa dijo haber solicitado al subsecretario, así como lo ha hecho con anterioridad a la Delegada Presidencial, “que haya más presencia de las fuerzas militares y policiales en las zonas rurales”. “Nosotros entendemos que hay necesidad de cuidar los caminos, compartimos esa preocupación, pero lo que no podemos hacer es seguir dejando los sectores rurales tan abandonados porque es ahí donde se están produciendo los hechos de mayor violencia”, aseveró. Además denunció que “Curanilahue permanentemente no tiene protección militar. No lo tuvo en el primer estado de excepción que decretó el presidente Piñera, no lo tuvo cuando estuvimos sin estado de excepción, y hoy día, con un estado de excepción distinto, tenemos una sensación de que tampoco hay tanta presencia en los sectores rurales”. Por otro lado, criticó el trabajo en materia de persecución de los delitos. “Nosotros hemos denunciado con anterioridad el retardo de la investigación de los hechos de violencia que se producen principalmente en los hechos rurales de la comuna y por lo tanto nos parece que es necesario hacer esa investigación de manera profunda porque no es posible que teniendo antecedentes no se hagan las investigaciones necesarias para dar con los responsables de los distintos ataques de los que ha sido objeto la comuna de Curanilahue y en especial las zonas rurales de nuestro territorio”. Si bien la edil consideró que el rol que están cumpliendo las ramas de la institución castrense junto a las policías podría ser más fuerte, agregó la necesidad de abundar en otras formas de integración del territorio, en consideración a que “nuestros caminos están abandonados, hay lugares donde no tenemos internet, hay lugares donde no llegan las camionetas ni municipales ni de ningún tipo, simplemente porque no pueden pasar”. Carabineros desmiente acusación de forestal Arauco Ante la acusación realizada por forestal Arauco sobre la inacción de más de tres horas de efectivos militares y policiales pese a la alerta que levantó la empresa sobre hechos de violencia en Curanilahue -tiempo en que el grupo involucrado se detuvo a almorzar, según se dio a conocer mediante registros de Drones- el jefe de la Octava Zona Policial, el general Juan Pablo Caneo, aseguró que el personal de la institución recién obtuvo la información sobre el atentado simultáneo a las 14:20 horas, cuando el hecho ya había terminado y no a las 10 de la mañana como sostuvo la forestal.

