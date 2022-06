edcabd10f5

267793ee1c

Carabineros Nacional Director de Carabineros afirma: “Nosotros estamos absolutamente sujetos a la autoridad civil” Ricardo Yáñez se reunió con la ministra Izkia Siches y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde analizaron las denuncias de un eventual intento por “socavar al gobierno” desde la Dipolcar. Diario Uchile Miércoles 22 de junio 2022 17:16 hrs.

Whatsapp Tweet

Como una señal de respaldo se podría calificar la reunión sostenida este miércoles en el Palacio de La Moneda por la ministra y el subsecretario del Interior, Izkia Siches y Manuel Monsalve, con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, donde evaluaron la denuncia del medio electrónico Interferencia donde se acusa al director de la Dipolcar, Luigi Lopresti, de encabezar un intento por “socavar al gobierno”. En el artículo dado a conocer el fin de semana, se acusa al general jefe de la inteligencia de la institución uniformada de retirar el apoyo a la vigilancia de las residencias del Presidente Gabriel Boric y la jefa de gabinete, Izkia Siches, además de entregar información sensible a personeros de la oposición antes que al Ejecutivo. A la salida del encuentro, Monsalve salió al paso de las acusaciones, afirmando que el escrito “no entrega ninguna fuente concreta”. Además, precisó que el gobierno tiene al menos tres fuentes para verificar la calidad de la información de inteligencia que recibe. “Primero, el general Lopresti entrega información reservada de inteligencia al gobierno, copia de esos informes se le entrega al general director de Carabineros y también al general director de Orden y Seguridad, o sea, el general director de Carabineros recibe exactamente la misma información que recibe el subsecretario del Interior. Por lo tanto, la veracidad de la información tiene ya dos contrapartes: el general director de Carabineros y el subsecretario del Interior”, sostuvo Monsalve. Por otro lado, señaló que “todos los días lunes hay una reunión en que participa la inteligencia de la Policía de Investigaciones y la inteligencia de Carabineros. Por lo tanto, hay una contraposición en esta reunión que se realiza con el subsecretario del Interior de la información de inteligencia de las dos instituciones policiales. Y por lo tanto, todos se sientan en la mesa y se puede contraponer la calidad de la información que se está entregando”. A eso agregó que la Agencia Nacional de Inteligencia es una entidad civil que da cuenta directamente al gobierno de los antecedentes que son relevantes para el quehacer del Ejecutivo. “Es muy difícil que lo que se denuncia ocurra sin que el gobierno, la PDI o la ANI se diera cuenta. Hay procedimientos que garantizan la calidad y la veracidad de la información de inteligencia de la cual dispone el gobierno. No solo no hay una sola fuente y dato conocido en el reportaje sino que además no se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que el gobierno tiene con los distintos sistemas de inteligencia de las policías y la ANI”, subrayó Monsalve. Por su parte, el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, puntualizó que “nosotros estamos absolutamente sujetos a la autoridad civil y particularmente al gobierno”. Al mismo tiempo recordó que “hay una ley que regula la actuación de las agencias de inteligencia y por lo tanto yo quiero señalar que ante las graves acusaciones que se hicieron, inmediatamente tomé la decisión y le dispuse al propio director de inteligencia hiciera la denuncia al Ministerio Público”. Yáñez ratificó que como institución “vamos a poner toda la información que sea necesaria o requerida por el Ministerio Público para aclarar esto porque son afirmaciones graves y que no pueden dañar la confianza que existe entre la autoridad de gobierno y las policías, particularmente Carabineros”. Mientras, la titular de Interior, Izkia Siches, dijo que “esperamos que la investigación del Ministerio Público, tanto de Carabineros como del Ministerio del Interior, dé cuenta de los distintos antecedentes que se requieren sobre todo considerando que es un tema tan sensible en relación al director de Carabineros. No van a haber modificaciones en el breve plazo a menos que la investigación dé cuenta de nuevos antecedentes”.

Como una señal de respaldo se podría calificar la reunión sostenida este miércoles en el Palacio de La Moneda por la ministra y el subsecretario del Interior, Izkia Siches y Manuel Monsalve, con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, donde evaluaron la denuncia del medio electrónico Interferencia donde se acusa al director de la Dipolcar, Luigi Lopresti, de encabezar un intento por “socavar al gobierno”. En el artículo dado a conocer el fin de semana, se acusa al general jefe de la inteligencia de la institución uniformada de retirar el apoyo a la vigilancia de las residencias del Presidente Gabriel Boric y la jefa de gabinete, Izkia Siches, además de entregar información sensible a personeros de la oposición antes que al Ejecutivo. A la salida del encuentro, Monsalve salió al paso de las acusaciones, afirmando que el escrito “no entrega ninguna fuente concreta”. Además, precisó que el gobierno tiene al menos tres fuentes para verificar la calidad de la información de inteligencia que recibe. “Primero, el general Lopresti entrega información reservada de inteligencia al gobierno, copia de esos informes se le entrega al general director de Carabineros y también al general director de Orden y Seguridad, o sea, el general director de Carabineros recibe exactamente la misma información que recibe el subsecretario del Interior. Por lo tanto, la veracidad de la información tiene ya dos contrapartes: el general director de Carabineros y el subsecretario del Interior”, sostuvo Monsalve. Por otro lado, señaló que “todos los días lunes hay una reunión en que participa la inteligencia de la Policía de Investigaciones y la inteligencia de Carabineros. Por lo tanto, hay una contraposición en esta reunión que se realiza con el subsecretario del Interior de la información de inteligencia de las dos instituciones policiales. Y por lo tanto, todos se sientan en la mesa y se puede contraponer la calidad de la información que se está entregando”. A eso agregó que la Agencia Nacional de Inteligencia es una entidad civil que da cuenta directamente al gobierno de los antecedentes que son relevantes para el quehacer del Ejecutivo. “Es muy difícil que lo que se denuncia ocurra sin que el gobierno, la PDI o la ANI se diera cuenta. Hay procedimientos que garantizan la calidad y la veracidad de la información de inteligencia de la cual dispone el gobierno. No solo no hay una sola fuente y dato conocido en el reportaje sino que además no se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que el gobierno tiene con los distintos sistemas de inteligencia de las policías y la ANI”, subrayó Monsalve. Por su parte, el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, puntualizó que “nosotros estamos absolutamente sujetos a la autoridad civil y particularmente al gobierno”. Al mismo tiempo recordó que “hay una ley que regula la actuación de las agencias de inteligencia y por lo tanto yo quiero señalar que ante las graves acusaciones que se hicieron, inmediatamente tomé la decisión y le dispuse al propio director de inteligencia hiciera la denuncia al Ministerio Público”. Yáñez ratificó que como institución “vamos a poner toda la información que sea necesaria o requerida por el Ministerio Público para aclarar esto porque son afirmaciones graves y que no pueden dañar la confianza que existe entre la autoridad de gobierno y las policías, particularmente Carabineros”. Mientras, la titular de Interior, Izkia Siches, dijo que “esperamos que la investigación del Ministerio Público, tanto de Carabineros como del Ministerio del Interior, dé cuenta de los distintos antecedentes que se requieren sobre todo considerando que es un tema tan sensible en relación al director de Carabineros. No van a haber modificaciones en el breve plazo a menos que la investigación dé cuenta de nuevos antecedentes”.