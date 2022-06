edcabd10f5

267793ee1c

Carabineros Nacional Director de Carabineros ordena entregar antecedentes al Ministerio Público para que investigue posible intento de “socavar al gobierno” Esto luego de la denuncia que apunta al general jefe de la Dipolcar, Luigi Lopresti, quien habría suspendido servicios de apoyo y vigilancia a los domicilios del Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Izkia Siches. Diario Uchile Miércoles 22 de junio 2022 15:15 hrs.

Whatsapp Tweet

El general director de Carabineros, Sergio Yáñez, ordenó al jefe de la Dipolcar, general Luigi Lopresti, entregar todos los antecedentes que disponga al Ministerio Público para que investigue los antecedentes de una eventual confabulación del ente policial para “socavar al gobierno”. Así lo denunció durante el fin de semana el medio electrónico Interferencia donde afirma, entre otros antecedentes, que Lopresti habría ordenado suspender los patrullajes de apoyo a la guardia que disponen en sus domicilios el Presidente Sebastián Piñera y la ministra del Interior, Izkia Siches. A ello se suma la acusación de que el oficial habría calificado a Boric y Jadue como “enemigos morales” durante la campaña presidencial y una visión anclada en la guerra fría. Consultado por estas acusaciones, el director de Orden y Seguridad, general Marcelo Araya, indicó que el director general de Carabineros, Sergio Yáñez, ordenó se entreguen todos los antecedentes a la Fiscalía. Araya puntualizó que Yáñez “instruyó que sea el propio director de inteligencia policial de Carabineros quien ponga los antecedentes a disposición del Ministerio Público, proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes que sean necesarias para que sea precisamente el ente persecutor quien establezca todo lo que se señala en ese manifiesto, principalmente, por un tema de transparencia, de certeza, de celeridad y que sea un órgano externo el que investigue. Son aseveraciones graves que deben investigadas por ese ente”. Las acusaciones fueron calificadas como “gravísimas” por el senador Iván Flores, quien sostuvo que “la Dirección de Inteligencia Policial, de ser todo esto cierto, estaría actuando absolutamente al margen de sus deberes. No puede transformarse ni en comentarista ni en soplón de información estratégica a otras fuerzas políticas distintas del Gobierno”. Esto ya que según el artículo señala que la Dipolcar estaría entregando información sensible a representantes de la oposición antes que a las autoridades del actual gobierno. Flores agregó que “ya hemos criticado a la inteligencia policial por su ineficiencia sobre cómo ha ido aumentando el narcotráfico y el crimen organizado en Chile; la inteligencia no ha estado a la altura. Seamos claros, Carabineros no puede perder la subordinación no deliberante. El general Yáñez debe dar una explicación, él, y directamente al país”. Por su parte, el diputado comunista Luis Cuello, miembro de la comisión de Inteligencia de la Cámara, sostuvo que “en democracia los servicios de inteligencia deben estar sujetos a control y apegados al estado de derecho”. El legislador agregó que “voy a proponer, en la Comisión de Inteligencia, que sea invitado el General Director de Carabineros para que dé cuenta de las actividades del Dipolcar y de la eventual ocurrencia de los graves hechos denunciados”. Imagen Agencia Aton

El general director de Carabineros, Sergio Yáñez, ordenó al jefe de la Dipolcar, general Luigi Lopresti, entregar todos los antecedentes que disponga al Ministerio Público para que investigue los antecedentes de una eventual confabulación del ente policial para “socavar al gobierno”. Así lo denunció durante el fin de semana el medio electrónico Interferencia donde afirma, entre otros antecedentes, que Lopresti habría ordenado suspender los patrullajes de apoyo a la guardia que disponen en sus domicilios el Presidente Sebastián Piñera y la ministra del Interior, Izkia Siches. A ello se suma la acusación de que el oficial habría calificado a Boric y Jadue como “enemigos morales” durante la campaña presidencial y una visión anclada en la guerra fría. Consultado por estas acusaciones, el director de Orden y Seguridad, general Marcelo Araya, indicó que el director general de Carabineros, Sergio Yáñez, ordenó se entreguen todos los antecedentes a la Fiscalía. Araya puntualizó que Yáñez “instruyó que sea el propio director de inteligencia policial de Carabineros quien ponga los antecedentes a disposición del Ministerio Público, proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes que sean necesarias para que sea precisamente el ente persecutor quien establezca todo lo que se señala en ese manifiesto, principalmente, por un tema de transparencia, de certeza, de celeridad y que sea un órgano externo el que investigue. Son aseveraciones graves que deben investigadas por ese ente”. Las acusaciones fueron calificadas como “gravísimas” por el senador Iván Flores, quien sostuvo que “la Dirección de Inteligencia Policial, de ser todo esto cierto, estaría actuando absolutamente al margen de sus deberes. No puede transformarse ni en comentarista ni en soplón de información estratégica a otras fuerzas políticas distintas del Gobierno”. Esto ya que según el artículo señala que la Dipolcar estaría entregando información sensible a representantes de la oposición antes que a las autoridades del actual gobierno. Flores agregó que “ya hemos criticado a la inteligencia policial por su ineficiencia sobre cómo ha ido aumentando el narcotráfico y el crimen organizado en Chile; la inteligencia no ha estado a la altura. Seamos claros, Carabineros no puede perder la subordinación no deliberante. El general Yáñez debe dar una explicación, él, y directamente al país”. Por su parte, el diputado comunista Luis Cuello, miembro de la comisión de Inteligencia de la Cámara, sostuvo que “en democracia los servicios de inteligencia deben estar sujetos a control y apegados al estado de derecho”. El legislador agregó que “voy a proponer, en la Comisión de Inteligencia, que sea invitado el General Director de Carabineros para que dé cuenta de las actividades del Dipolcar y de la eventual ocurrencia de los graves hechos denunciados”. Imagen Agencia Aton