Entrevista Justicia Migración Nacional Política seguridad “Yo veo un gobierno indolente en esta materia”: Senador Prohens (RN) frente al manejo del Ejecutivo por aumento de la violencia El representante de la Región de Atacama también apuntó a que los centros penitenciarios se han convertido en "escuelas de la delincuencia", debido a las bajas penas que permiten entrar y salir rápidamente de los recintos penales. Diario Uchile Martes 28 de junio 2022 13:23 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el senador de Renovación Nacional, Rafael Prohens, se mostró crítico de la actitud del gobierno frente a un incremento de la violencia en el país y la falta de herramientas para las fuerzas policiales. El parlamentario apuntó a que el estado de excepción acotado en la Macrozona Sur, además de la excesiva fiscalización de los derechos humanos, hacen, a su juicio, que la delincuencia avance sin control. Por el contrario, subrayó que las policías se sienten desprotegidas cuando tienen que actuar ante quienes cometen los delitos. “Ahí es donde se crea esta situación de que no hay un control, que no hay normas o límites para ciertas cosas y el que gana terreno es el delincuente. La policía tiene un margen de acción que todavía no están pudiendo cumplir porque está siendo fiscalizada”, declaró el parlamentario consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano. El senador destacó que actualmente las postulaciones para oficiales y suboficiales de Carabineros ha disminuido considerablemente. “Hoy día postulan 380 personas para ser carabineros y antes postulaban 15 mil personas para una plaza de 2 mil. Los aspirantes tampoco se sienten seguros de cumplir con las funciones”, señaló. Acerca de la instalación de los carteles delictivos que se han asentado en el país, como el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, Prohens criticó que siempre se ha permitido el microtráfico por la idea de buscar al proveedor mayor. “Comparto que esto no es algo de hoy sino de hace mucho tiempo, a lo mejor no tuvimos la visión de darnos cuenta de la magnitud de lo que esto iba a pasar. Sin embargo, hoy día estalla y hay que enfrentarlo”, sostuvo el ex presidente de RN. Además, consideró que al Gobierno le ha faltado iniciativa en estos tres meses por la falta de proyectos de ley debido a su ausencia de propuestas ante el Senado acerca de cómo afrontar la violencia. “Yo veo un gobierno indolente en esta materia que le preocupa a todo Chile”, destacó. Con respecto a la responsabilidad de quienes han permitido el desarrollo de aquellas organizaciones criminales en Chile en los últimos años, la autoridad reconoció que es un problema que no es de ahora, pero indicó que en la actualidad la responsabilidad recae en el presidente Gabriel Boric. “Hoy le toca a él administrar el problema, es él quien está bajo el mandato de hacerse cargo del país. Por lo tanto, ellos tienen que tomar las herramientas del caso”, puntualizó. Consultado por las medidas que se pueden adoptar frente a la situación que vive hoy el país en cuanto al avance del crimen organizado y el narcotráfico, Prohens, señaló que en primera instancia el gobierno debería hacerle propuestas a la Comisión de Seguridad Pública para resolver temas puntuales. Además, aseveró que “los inmigrantes que cometan un delito, así sea uno menor deberían ser expulsados inmediatamente del país”. Por otro lado, se refirió al estado de los centros penitenciarios del país y opinó que “el Estado de Chile es el mayor atropellador de DDHH con la gente que está en la cárcel”, debido a que al interior de las cárceles se han creado “escuelas de la delincuencia” por las bajas penas que existen, las cuales provocan el efecto “de la puerta giratoria”, que hace que los delincuentes cumplan sus penas rápidamente. Asimismo, aseguró que si el Estado y las entidades de seguridad como el Ministerio Público, Gendarmería y todas las demás fuerzas policiales son capaces de cruzar sus datos y al mismo tiempo se cuenta con un sistema de inteligencia interno del Gobierno, se podría conocer todo lo que ocurre en el país. De esa manera, se podría prevenir y desarmar este tipo de bandas criminales para evitar lo que ocurre al día de hoy, que “no estamos actuando de acuerdo a la necesidad de la población, sino que estamos reaccionando frente a un problema”, concluyó el legislador. La entrevista completa acá:

