Humo blanco: Junta Nacional de la Democracia Cristiana resuelve ir por el Apruebo en el plebiscito de septiembre

Tras el cónclave de la falange, la secretaria general del partido, Cecilia Váldes, dio a conocer que el 83,74 por ciento del padrón, constituído por 406 militantes, participó de la Junta Nacional que iba a dirimir la posición institucional de la DC frente al plebiscito de salida del proceso constitucional. Tras haberse contabilizado los votos, Valdés informó que el apruebo se impuso con 216 preferencias, lo que corresponde al 63,53 por ciento de los votos, en tanto el rechazo concitó 124 sufragios, lo que radica en un 36, 47 por ciento.

Aquilatando el resultado, el timonel de la falange, Felipe Delín sostuvo que “ha sido un tiempo duro, muy fuerte. Hemos convocado la Junta Nacional para que nuestras bases, nuestros delegados, presidentes, consejeros, tuviéramos un debate profundo. Esta fue la culminación de todo un proceso”.

“El partido Demócrata Cristiano ha tomado una decisión y la decisión es aprobar la propuesta de nueva Constitución”, anunció el edil.

“Queremos hacer un llamado a todos los camaradas a sumarse a esta tarea. Respetamos, valoramos todas las opiniones, todos los camaradas han planteado una forma legítima, respetuosa, buscando sin lugar a dudas lo mejor para el país. Todos los demócrata cristianos queremos una nueva Constitución, avanzar para un Chile más justo”, señaló.

Requerido por los decés que optaron por el Rechazo, Delpín afirmó que la Junta reconoce y respeta “la libertad de conciencia, pero esa libertad de conciencia se expresa en la urna”.

“Todos los que se manifestaron por el Rechazo (…) los llamamos a ser muy respetuosos y demócratas con respecto a lo que ha acordado esta Junta Nacional, ser demócrata hasta que duela”, reiteró.

Por su parte, la senadora y vicepresidenta del partido, Yasna Provoste, sostuvo que “la Democracia Cristiana tiene que ser capaz de entender esta transformación y conducir la transformación del nuevo Chile”.

La instancia partidaria inició a las 17 horas del miércoles con una alocución de Delpín. Tras ello, se dio inicio al debate político para lo cual cada militante dispuso de cuatro minutos para intervenir. La votación inició a las 20 horas y se extendió hasta las 22:oo.

Carmen Frei, por Boric: “Le agradezco las menciones que ha hecho de mi padre”

Consultada por la resolución de la Junta, la ex cabecilla de la DC, que extendió su voto por el apruebo, sostuvo que el partido nació “para servir a la gente y para encauzar y ayudar en todas las transformaciones que nuestra sociedad necesita”.

“Ya estamos cansados de la desesperanza, de la desilusión de la gente cuando no se le toma en cuenta y creemos que con esta nueva Constitución dejamos atrás por fin la Constitución de un dictador y podemos empezar con cambios profundos. Ahora, hay cosas del proyecto de Constitución que no estamos de acuerdo pero eso está dentro de las reglas de la democracia y nuestra voluntad es lograr los cambios necesarios para que esta nueva Constitución realmente represente sobre todo a los más vulnerables”, señaló.

Por otro lado, se refirió a las referencias que se han hecho a su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva, en la previa de la Junta Nacional. La última, provino del Presidente Gabriel Boric, quien llamó al partido a recordar el legado del otrora mandatario en el cónclave.

“Para mi estos días han sido realmente emocionantes porque para nadie es un misterio que mi padre murió por justamente llamar a terminar con la dictadura a través de una asamblea constituyente y el recuerdo de él hoy, de prácticamente de todos lo que hablaron en la Junta, recordándolo y valorando la valentía, la fuerza y claridad de su pensamiento, que hoy día está más vigente que nunca y sin duda valoramos las palabras del presidente de la República y le agradezco las menciones que ha hecho de mi padre”, expresó.

Además, la exsenadora descartó un quiebre de la Democracia Cristiana tras la resolución del plebiscito. “Por supuesto”, respondió ante la pregunta sobre si podrán convivir “las dos almas de la DC”. “Tantos años que llevo en el partido. Yo he visto discusiones muy, muy grandes entre mi papá, Leighton, Tomic, que eran duras pero terminaban y estaban todos por la misma línea, se acataban las resoluciones de la mayoría y se respetaban, no se perdió nunca la amistad cívica y eso creo que es lo que nosotros tenemos que lograr hoy. No más divisiones”, sostuvo.

El voto de la mesa

Una epístola elaboró la Mesa Directiva de la DC, con el que oficializó su voto político en favor del apruebo para el plebiscito de septiembre. “La Falange Nacional y posteriormente la Democracia Cristiana se originaron con la finalidad fundamental de cambiar el orden de lo establecido“, afirmaron, evocando al expresidente Eduardo Frei Montalva, quien llamó a una asamblea constituyente “contra la propuesta constitucional del dictador Pinochet”, indicaron.

Junto a ello dijeron valorar la propuesta de Constitución de la Convención en cuanto establece que Chile será un estado social y democrático de derechos, impulsa la descentralización, un mayor rol del Estado, la protección al medio ambiente y la mantención de la unidad territorial, entre otros elementos. Asimismo, relevaron que “se establezca una sistema político que permita un gobierno de la mayoría con los necesarios contrapesos democráticos”, y apreciaron que “el concepto de plurinacionalidad recoja los principios del ‘Informe, Verdad y Nuevo Trato de la comisión que presidió el expresidente Patrico Aylwin”.

“Si bien estamos de acuerdo en que el actuar de los constituyentes integrantes de la Convención Constitucional ha estado cargado de excesos, maximalismos, posiciones identitarias y conductas a veces frívolas, que no han estado a la altura de la labor que se les encomendó, creemos que el texto propuesto supera ampliamente a sus autores”, sostuvieron.

Por tanto, señalaron a sus correligionarios que “lo que se juega en nuestro país constituye un antes y un después desde que somos república independiente, y si bien lo que se nos propone por la Convención Constituyente es perfectible, nos encontramos ante ante una decisión de la máxima relevancia, por lo que llamamos a hacer honor a nuestra trayectoria política de más de 60 años al servicio del pueblo de Chile, colocándonos al lado correcto de la historia, apoyando, sin matices ni medias tintas, la opción por el apruebo en el próximo plebiscito del 4 de septiembre”.