Felipe Delpin, presidente de la DC: “Todos queremos dejar atrás la Constitución de Pinochet”

Satisfecho se mostró el presidente de la Democracia Cristiana y alcalde de La Granja Felipe Delpin con la decisión adoptada mayoritariamente por la colectividad la noche de este miércoles en la Junta Nacional que se manifestó a favor del Apruebo del proyecto constitucional que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el dirigente político comentó que “suena bien decir que estamos por el Apruebo”, al justificar la postura de la organización mirando los problemas sociales, políticos y económicos que vive el país y que fueron motivo del estallido social de octubre de 2019 que fue el precursor del proceso constituyente que concluyó el lunes recién pasado. Consultado por el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, Delpin precisó que la DC tomó una decisión considerando la serie de garantías que se establecen en la propuesta constitucional entregada por la Convención. “Se opta por aprobar un texto que mira hacia el Chile del siglo XXI, que moderniza a nuestra sociedad, que la hace paritaria, que le da protección al medio ambiente, le asigna derechos a niñas y niños, que asigna derechos sociales, eso le da fuerza”, indicó. Para Delpin esta postura “pone a la Democracia Cristiana -y de eso nos alegramos porque es nuestro compromiso-, al lado de donde siempre debe estar, al lado de la gente, pensando en lo mejor para el país, estar al lado de los sectores populares, de los sectores medios que necesitan generar una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria, una sociedad mucho más fraterna”. Respecto a las posturas contrarias al interior del organismo, el presidente de la DC indicó que efectivamente hay a quienes no les gusta la propuesta de nueva constitución porque afecta intereses incluso de integrantes de la colectividad. “¿Dónde les aprieta el zapato? Cuando se habla de derechos de agua, de que el agua es inapropiable, de que ya nadie va a ser dueño del agua, ahí a algunos les incomoda. Y hay sectores de la DC que efectivamente se sienten incómodos con algunas resoluciones”, precisó. Sin embargo, dijo que “todos queremos dejar atrás la Constitución de Pinochet”, al tiempo que rechazó a quienes buscan desinformar sobre los alcances de las propuestas que contiene el documento entregado el lunes al Presidente Gabriel Boric para que convoque al plebiscito de septiembre. “Las críticas son porque no es Poder Judicial sino porque se habla de un Consejo o un Sistema Judicial. Las críticas son por la autonomía de los territorios de las comunidades indígenas. Las críticas son porque la Cámara de las Regiones se le cambió nombre, ya no es el Senado, que es algo histórico, 200 años de historia. Y lo planteaban los nuestros”, recordó. De todas formas subrayó que los problemas de la gente son acuciantes y que con eso en vista la mayoría de los que asistieron al consejo de la DC votaron a favor de apoyar el Apruebo. “Nosotros que estamos en el territorio, alcaldes, concejales, estamos mucho más cercanos a la gente. Yo he visto como alcalde de La Granja las necesidades de la gente. Vemos lo que pasa cuando la gente tiene que hacer el bingo para comprar un remedio o una operación, cuando hay una necesidad fuerte como recurren a los municipios a buscar ayuda”, indicó. Delpin agregó que “hay familias que esperan 30 años para tener una vivienda donde constituir su hogar, los bajos sueldos, que estén buscando las cajas de mercadería. Eso vemos. Y por eso los sectores más cercanos a los territorios obviamente nos íbamos a colocar al lado del Apruebo porque esta constitución establece una serie de derechos sociales y para nosotros eso nos hace mucho más fuerza que la Cámara de las Regiones no se llame Senado o el sistema de justicia no sea un poder dentro del Estado de Chile”. Cuestionado por la posición de Chile Vamos frente a la nueva constitución, Delpin sostuvo que desde la dictadura, “la derecha no ha evolucionado mucho. La derecha son partidos que se mueven de acuerdo a sus intereses”. En ese sentido planteó que “¿hoy día qué comienzan a decir con esta reforma tributaria? Que se le va a cargar la mano a la clase media y que eso no corresponde. Van a seguir defendiendo los privilegios que tienen las grandes empresas. Esa es la derecha chilena, moviéndose siempre por sus intereses, sin consistencia política, sin palabras, por eso no les creemos, sin honorabilidad”. El presidente de la Democracia Cristiana recalcó que “por eso no les creemos esto de rechazar y vamos por los 4/7 y vamos a reformar. Eso la derecha no lo va a cumplir”. Respecto de la campaña que se inició este miércoles, el dirigente político subrayó que “la gente cuando se informa cambia la percepción. Porque han sido bombardeados muchas veces por noticias falsas. La gente se queda a veces con esto de que van a sacar el cóndor del Escudo Nacional o van a cambiar el Himno Nacional”. A lo anterior agregó que “lo que hay que decirle hoy día en esta campaña que comienza ‘esto es lo que vale realmente, lo que se escribió’. Y ahí está la importancia, la relevancia, la responsabilidad de los partidos políticos que estamos por el Apruebo -suena bien decir que estamos por el Apruebo-. Está la importancia de salir a la calle, conversar, de poder informar”. Sobre los demócratas cristianos que estuvieron por la opción del Rechazo hasta el encuentro de ayer miércoles -entre ellos los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, así como el ex presidente del partido y ex convencional Fuad Chahín- Delpin sostuvo que “la convocatoria es a que nos sumemos todos a este acuerdo de la Junta Nacional, que respetemos la opinión mayoritaria de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Eso es ser demócrata hasta que duela cuando mi opción no es la mayoritaria”. Imagen Agencia Aton

