Energía Nacional Política Transportes “Queremos que se logren ayudas reales y concretas a la población”: Diputado Álvaro Carter (UDI) por congelamiento del impuesto de los combustibles El parlamentario aseguró que el combustible bajaría al menos $300 pesos con el proyecto que ingresó su bancada. En cuanto a la discusión del impuesto verde, Carter aclaró que los impuestos en Chile no pueden ser direccionados. Diario Uchile Viernes 8 de julio 2022 10:53 hrs.

En conversación en Radioanálisis con el diputado Álvaro Carter de la Unión Democrática Independiente (UDI), el parlamentario se refirió a la solicitud de su bancada de suspender el alza del impuesto específico de los combustibles. La autoridad parlamentaria declaró que la reforma constitucional que ingresó la UDI consiste en crear un mecanismo que congele durante tres meses el impuesto específico de los combustibles, de manera que se reduzca progresivamente su valor hasta en un 50% y que la medida pueda ser renovable por tres meses más. Además, señaló que si el Gobierno no quiere patrocinar la idea, podría hacerlo mediante la reforma tributaria, ya que todavía la propuesta de La Moneda no se ha entregado en su totalidad al Congreso. “Queremos hacer las cosas fáciles, no queremos ser una oposición obstruccionista como fue el actual Gobierno en su momento. Nosotros sí queremos avanzar, sí queremos que se logren ayudas reales y concretas a la población, sin la necesidad de destruir el sistema político, ni tampoco provocar desordenes como ellos en algún momento plantearon”, manifestó Carter. Consultado por los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas por quienes opinan que el impuesto a los combustibles es una suerte de impuesto verde, que apunta a desincentivar el uso del vehículo para cuidar el medio ambiente, el diputado indicó que ese suele ser uno de los argumentos que se utilizan para desviar la discusión, pero que en realidad este gravamen en Chile tiene otro tipo de característica. “Los países que tienen un impuesto verde tienen un sistema de transporte digno, esta palabra que tanto les gusta. Aquí les pido a quienes son detractores, que tomen el metro o micro en Puente Alto y se darán cuenta que la gente tiene derecho a usar su vehículo particular”, opinó el diputado y añadió que “cuando en Chile existan las líneas de metro que tienen que existir, cuando exista transporte público y el transporte Red funcione realmente, ahí comencemos a hablar que este impuesto sí es un impuesto verde, mientras tanto, entreguemos la dignidad necesaria a la gente y después avancemos en el otro punto”. De la misma manera, el parlamentario manifestó que no quiere desestimar el impuesto verde, sino que quiere avanzar en impuestos reales y aquellos que gastan más gasolina, paguen más. “Los impuestos verdes son utilizados para políticas de descontaminación y justamente lo que hace este impuesto es no hacerlo. Es utilizado para pagar sobresueldos o los errores administrativos de la Primera Dama Karamanos”, acusó y aclaró que los impuestos en Chile no se pueden dirigir a un punto específico. Consultado por cómo hacer la diferencia entre quienes realizan un mal uso de los vehículos y quienes tienen hasta tres autos por núcleo familiar, de quienes consumen mayor cantidad de bencina porque usan el transporte como su herramienta de trabajo, Álvaro Carter argumentó que la diferencia entre la clase media o la gente de menores recursos con quienes tienen mayores ingresos, no necesariamente es la cantidad de autos que posean, sino el tipo de autos que adquieren. Esto porque en los sectores acomodados se suele comprar autos de una alta gama, con mayor cilindrada y con lujos. “El Servicio de Impuestos Internos tiene esa información, por ahí podemos actuar y eso se ha planteado desde el año pasado cuando el presidente Boric y el ministro Jackson eran parlamentarios y se negaron a esto”, reprochó el parlamentario. El diputado precisó que el combustible bajaría al menos $300 pesos con el proyecto que ingresó la UDI y destacó que la propuesta que plantean no quiere decir que “aquí no necesitemos impuesto, hay que dejar súper claro eso. Sino que tiene que haber un impuesto real y no un impuesto usurero, como este que le mete la mano al bolsillo a la gente que más le cuesta”.

