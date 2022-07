0f61ac286d

bc9940dc44

Nacional Política Ximena Rincón acusa hackeo de su cuenta de Twitter luego de polémicas publicaciones Usuarios de la red social cuestionaron la aclaración asegurando que los mensajes iban dirigidos a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Diario UChile Sábado 9 de julio 2022 9:57 hrs.

Compartir en

La senadora Ximena Rincón, denunció que su cuenta de Twitter fue hackeada tras polémicas y extrañas publicaciones. “Hackearon mi cuenta. Estamos cambiando claves”, escribió la expresidenta de la Democracia Cristiana (DC) minutos después de borrar los mensajes. Los mensajes se publicaron ayer en la noche. En el primero se leía “tú en tu vida ‘no aprendes a perder’, si no ‘aprendes a luchar’ por lo que crees. Por un país mejor. Por la República que te ha permitido lograr lo que has logrado. Y no cesarás en ese esfuerzo”. El mensaje continúa con “eso me manda un amigo. A raíz de la declaración del pololo de una alcaldesa que trabaja en la muni y tiene un kiosko en la misma muni y un medio digital en que solo difama al que no está con su polola”. Minutos después, Rincón aseguró que le habían hackeado la cuenta y que estaban cambiando la clave. Sin embargo, usuarios de la red social cuestionaron su aclaración debido a la forma de escribir, asegurando que los mensajes iban dirigidos a la alcaldesa de la Pintana Claudia Pizarro, quien también es militante DC. Cabe mencionar que la edil respondió duramente a la congresista luego de que esta criticara la decisión de la junta nacional de apoyar la opción Apruebo en el próximo plebiscito. Foto principal: Agencia Aton.

La senadora Ximena Rincón, denunció que su cuenta de Twitter fue hackeada tras polémicas y extrañas publicaciones. “Hackearon mi cuenta. Estamos cambiando claves”, escribió la expresidenta de la Democracia Cristiana (DC) minutos después de borrar los mensajes. Los mensajes se publicaron ayer en la noche. En el primero se leía “tú en tu vida ‘no aprendes a perder’, si no ‘aprendes a luchar’ por lo que crees. Por un país mejor. Por la República que te ha permitido lograr lo que has logrado. Y no cesarás en ese esfuerzo”. El mensaje continúa con “eso me manda un amigo. A raíz de la declaración del pololo de una alcaldesa que trabaja en la muni y tiene un kiosko en la misma muni y un medio digital en que solo difama al que no está con su polola”. Minutos después, Rincón aseguró que le habían hackeado la cuenta y que estaban cambiando la clave. Sin embargo, usuarios de la red social cuestionaron su aclaración debido a la forma de escribir, asegurando que los mensajes iban dirigidos a la alcaldesa de la Pintana Claudia Pizarro, quien también es militante DC. Cabe mencionar que la edil respondió duramente a la congresista luego de que esta criticara la decisión de la junta nacional de apoyar la opción Apruebo en el próximo plebiscito. Foto principal: Agencia Aton.