Nacional Política Proceso Constituyente Ximena Rincón por carta de Frei: “Rescata el que aquí hay un amplio espectro de la ciudadanía que quiere una nueva Constitución” La senadora DC respaldó la determinación del expresidente de rechazar la nueva Constitución y consideró que con este hecho “se ha abierto una nueva discusión en la Democracia Cristiana”. Diario UChile Viernes 8 de julio 2022 18:29 hrs.

En medio del revuelo que ha provocado la declaración pública del democratacristiano y expresidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien confirmó que votará Rechazo a la nueva Constitución, la jefa de bancada de senadores DC, Ximena Rincón, salió a respaldar sus declaraciones. Recordemos que Rincón junto al senador Matías Walker y el ex timonel y ex convencional Fuad Chahín resolvieron esta semana ir también por esta opción de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, pese a la decisión que tomó la Falange en su Junta Nacional de aprobar el nuevo texto constitucional redactado por la Convención. Según expresó la parlamentaria “creo que si uno pudiera hacer un resumen de una carta que es maciza y contundente debiera quedarse con un párrafo que, a mi juicio, lo dice todo, ‘exhorto a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019”. Para la legisladora el exmandatario “no solo identifica materias que le parecen muy graves, como el sistema político, como el tema de la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, sino que rescata el que aquí hay un amplio espectro de la ciudadanía, un 80% que quiere una nueva Constitución, que se comprometió con eso a través de respaldar el Acuerdo por la Paz en el plebiscito de octubre de 2020”. “Yo creo que el Presidente pone un tono justo, claro, asertivo al hecho de que queremos una nueva Constitución, pero una que efectivamente nos incorpore a todos y que respete lo que es nuestra historia, nuestra tradición, el valor de la democracia”, afirmó. Asimismo, la senadora consideró que con este hecho “se ha abierto una nueva discusión en la Democracia Cristiana y muchos que respaldaron la decisión de aprobar lo hicieron para reformar y hoy día el presidente del partido dice que es aprobar, pero no para reformar, lo que obviamente es casi como un engaño”. “Creo que el presidente de la Democracia Cristiana va a tener que explicar lo que eso significa. Yo al menos me convenzo cada día más de que esta no es una propuesta que una a nuestro país, no es lo que quería el país, por lo tanto, nuestro compromiso tiene que ser a construir esa casa de todos”, sostuvo. En ese sentido, apuntó que el proyecto que rebaja al quorum de reforma constitucional a 4/7- de su autoría, junto a los senadores Matías Walker, Iván Flores y Pedro Araya- “da cuenta de la necesidad de tener un instrumento para construir esa nueva Carta Fundamental. Los 4/7 cobran cada día más importancia”.

