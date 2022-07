36c09a1b92

Covid-19 Salud Ministra Begoña Yarza y situación del covid-19: “Yo diría que es una meseta” La ministra de Salud, María Begoña Yarza, abordó la situación de la pandemia del covid-19 y afirmó que en nuestro país estamos en "una meseta", aunque recalcó a la variabilidad de los informes diarios. Diario UChile Martes 12 de julio 2022 11:56 hrs.

En declaraciones a T13 Radio, la secretaria de Estado indicó que “llevamos 2 o 3 semanas en que estamos en un rango entre 9.500 y 8 mil casos” diarios de coronavirus, “con algunas regiones que siguen más altas, sobre todo en el norte, y otras regiones como la Metropolitana que ha ido disminuyendo la tasa de incidencia de casos”. “Yo diría que es una meseta, no me atrevería a señalar que estamos en descenso todavía, uno mira los informes diarios y hay harta variabilidad que tiene que ver con distintas cosas, pero cuando uno saca los promedios uno se da cuenta que estamos sí o sí en una meseta”, explicó. Respecto a una eventual quinta dosis contra la enfermedad, Yarza apuntó a que “la cuarta dosis o dosis de refuerzo ha mostrado -cuando hay doble refuerzo- que estamos cubiertos, o sea que esto de los seis meses efectivos que habíamos visto de la tercera dosis a la cuarta, o del esquema primario cuando empezó a caer y ahí se pone la primera dosis de refuerzo, esos seis meses ya no está corriendo para la cuarta”. “Cuando uno mira a las personas que tienen la (segunda) dosis de refuerzo, tienen una inmunidad efectiva no solo desde el punto de vista inmunológico sino que también del punto de vista de los riesgos”, añadió. De esta manera, la titular del Minsal indicó que “por ahora no, no vale la pena”. Por otro lado, la autoridad abordó la interpelación que la Cámara de Diputados realizará en su contra el próximo 1 de agosto. Aseguró que se trata de “una tremenda oportunidad”, ya que “son 15 puntos los que me preguntan, y hay algunos súper interesantes”. “De contar todo lo que tiene que ver con la vacunación, las infecciones respiratorias y el efecto que tuvo la anticipación de esos cinco días, que ya hemos visto que han ido cayendo no sólo las visitas a las urgencias, sino que también las hospitalizaciones”, agregó. “O sea que, finalmente, es como una cuenta pública de marzo a la fecha, pero me voy a atrever a mirar para atrás, porque cómo voy a hablar de tres meses”, complementó. Reporte diario El Ministerio de Salud informó este martes que se reportaron 4.239 casos nuevos de covid-19, con una positividad de 15,59% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 25.500 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la región Metropolitana es de 13,16%. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 18 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. El número total de fallecidos asciende a 58.878 en el país. De los 4.239 casos nuevos de covid-19, 2.515 corresponden a personas sintomáticas y 553 no presentan síntomas. Además, se registraron 1.171 test PCR Positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con covid-19 en el país alcanza a las 4.095.096. De ese total, 34.047 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.998.362. A la fecha, 190 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 117 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 239 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Foto: Agencia Aton.

