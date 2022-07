2d3722c83a

Nacional Política Senador Juan Luis Castro y las Isapres: "Mucho llanto, mucha crítica hacia el resto y poca autocrítica hacia ellos" Mientras que en el negocio de la salud se habla de un colapso de las Isapres por el congelamiento en el precio de los planes, el legislador restó importancia a estos "lamentos" e hizo hincapié en la necesaria reforma al sistema. Osciel Moya Plaza Domingo 24 de julio 2022 10:27 hrs.

La comisión de Salud del Senado analizará el 2 de agosto próximo, la situación que enfrenta el sistema de salud privado, Isapres, y los antecedentes surgidos luego de la decisión de Colmena Golden Cross S.A. de demandar a sus afiliados y la necesidad de impulsar una profunda reforma al modelo. Si bien el 19 de julio la comisión discutió este tema en el marco de la tramitación del proyecto de ley que modifica el Sistema Privado de Salud y el de protección de los derechos de los consumidores, ninguno de los representantes de las entidades privadas se hicieron presentes en la comisión. En los últimos días, distintos actores ligados a la industria han puesto el grito en el cielo ante el abismo en el que se encontraría el sistema, debido al congelamiento durante dos años de los precios de los planes de salud, lo que habría generado un riesgo en la caja de las aseguradoras, según el organismo que los agrupa. Esto también habría motivado a la Isapre Colmena a judicializar los reclamos de sus afiliados por el alza de los planes de salud por sobre el IPC. Según cifras dadas a conocer por la Asociación de Isapres, el resultado no auditado del sector durante 2021 -que considera a Isapre Banmédica, Consalud, Colmena, Vida Tres y Nueva Masvida- registró pérdidas por $137.113 millones. En un comunicado dado a conocer por la entidad, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, expresó que “estos resultados nos ponen en el peor escenario en la historia de las Isapres. El sector se ha visto presionado por el congelamiento de precios, el aumento sostenido de licencias durante los últimos años y el incremento de las prestaciones, a pesar de los esfuerzos realizados por parte de las Isapres por administrar este escenario y continuar brindando salud de calidad a sus afiliados, lo que nos ha llevado a una situación muy compleja”. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, el senador socialista, Juan Luis Castro, integrante de la comisión de salud, afirmó que “la situación de las Isapres es de mucho llanto, de mucha crítica hacia el resto y poca autocrítica hacia ellos. Están en un momento que puede ser un poco más difícil en lo económico, pero han ganado millones y millones de pesos por décadas y hoy día se le ocurre amenazar a los propios afiliados, que es el caso de Colmena, con demandas en contra de quienes hagan uso del reclamo, una cosa tan básica como el derecho a reclamar y ellos lo quieren judicializar”. El legislador recordó que comisión de salud se los citó y no quisieron ir. “Vamos a abordar una legislación que sea muy drástica, para impedir que las Isapres abusen de las tarifas, abusen de la escala de tabla de factores de riesgo que ellos la aplican abusivamente en muchos casos y del aumento de los precios planes, que es uno de los grandes problemas que tienen el sistema privado de salud”, indicó. Castro afirmó que así como lo ha planteado el gobierno “en el futuro esperamos que se cree un Fondo Universal de Salud y la gente no le tenga que pagar por ley el 7% del sueldo a una Isapre. Si quiere elegir tiene Fonasa, que sea Fonasa, pero que no tenga la obligación de ir una Isapre. Todo eso viene para el futuro, pero en el intertanto son 3 millones de chilenos que se atienden en el sistema y deben estar bien atendidos, no deben quedar a la deriva y por eso, unánimemente en la Comisión de salud seremos muy drástico en impedir todo tipo de acciones abusivas, destempladas, desencajada con la realidad y la dignidad que deben tener los afiliados que están dentro de los 3 millones de usuarios de las Isapres” Respecto del proyecto que modifica el sistema privado de salud, administrado por las Isapres, y que ingresó en diciembre de 2011 al parlamento, Castro afirmó que es una iniciativa que está fenecida. “Aquí va a venir un nuevo proyecto de reforma la salud que va a ingresar a fin de año por el actual gobierno y esperamos que ordene todas las cosas. El otro tiene el tiempo de Piñera, han pasado más de 10 años y nunca se despachó porque nunca tuvo acuerdo, porque era muy complaciente con las mismas Isapres. No tuvo eco y eso ya quedó anclado en el pasado. Lo que interesa ahora es darle solución a la gente en materia de salud y naturalmente el que tenga un poco más de dinero y que llega al sector privado, que lo haga en condiciones adecuadas, dignas, no en condiciones vulnerables como ha sido la realidad de los afiliados al sistema de Isapres”, señaló el senador. En relación a las declaraciones del ex superintendente de salud, Patricio Fernández, quien afirmó al medio electrónico Ex-Ante, que es “posible que en dos a tres meses más comiencen a caer algunas Isapres” y que la “la industria de las Isapres está en una situación de colapso”, el legislador socialista indicó que “ese señor era supuestamente el representante del Estado ante las Isapre y hoy día, a cuatro meses de haber dejado el cargo, parece el representante de las Isapres ante el país. Yo estoy investigando su actuación, porque está en el límite de lo que puede ser el conflicto de inhabilidades que tienen los agentes del gobierno, después que termina su cargo. En este caso, no sé si está trabajando con una entidad privada, aseguradora, no lo sé, pero sus declaraciones rayan en un conflicto de interés. Por lo tanto, yo no voy a considerar esa opinión porque me parece que responde más bien a esos intereses, más que una opinión técnica, objetiva, imparcial respecto al problema”. Frente a la crisis económica que estarían enfrentando las entidades y el posible quiebre de muchas de ellas, Castro indicó que nunca ha quebrado una Isapre y recordó que la única que colapsó fue Masvida, pero fue por estafa y delitos tributarios de sus ex ejecutivos. “Ellos hablan de la quiebra, se quejan mucho, pero sólo una de ellas y otras siete que siguen operando, pero pueden tener menos números azules que antes, pero es otra cosa es muy distinta que estén al borde de la quiebra. Esas son palabras más bien de lamento que realidades que se puedan corroborar”. Por ello, el senador indicó que todos estos problemas serán abordados en la sesión que realizará la comisión de salud el 2 de agosto, porque es necesario discutir alternativas respecto de las modificaciones al sistema de Isapre que son “perentorias y necesarias sacarlas lo antes posible”. En el marco de esta discusión, el economista David Debrott Sánchez, afirmó en una columna publicada en el portal Ciper, que desde que se crearon estas entidades bajo el alero de la Constitución del 80, sus utilidades son estratosféricas. “En el periodo 1990-2021, los hogares afiliados a isapres han transferido a la industria privada de seguros de salud un monto de $8,6 billones (unos US$ 11,363 billones) por concepto de ganancia bruta (margen de explotación), que no ha ido a parar ni al pago de prestaciones de salud ni de licencias médicas, sino solo a hacer funcionar el sistema: gastos de administración y ventas, publicidad, gastos financieros, costas judiciales, pago de remuneraciones de directivos, y utilidades”, destaca.

