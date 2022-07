“Vamos poner todo nuestro arte al servicio de esta causa”: Figuras del mundo de la cultura se unen por el apruebo

Esta mañana en la Academia de Humanismo Cristiano, destacados representantes del mundo de la cultura y las artes se aunaron para manifestar su respaldo a la opción del apruebo para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. En una asamblea autoconvocada, se comprometieron a trabajar por la campaña por el apruebo, coordinando actividades en todas las regiones del país de cara al referéndum.

“Nos sumamos a la transformación cultural que no se detendrá ni con mentiras ni con desinformación. Nuestras hijas y nuestros hijos crecerán en un país más democrático y más inclusivo, un país paritario, intercultural, ecológico. Un país en el que el Estado se compromete a garantizar nuestros derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda”, sostuvo la actriz, directora y vocera de Cultura por el Apruebo, Carolina Arredondo.

Por su parte, el músico y vocalista de Illapu, Roberto Márquez, relevó el estándar democrático con el que se escribió la propuesta de Constitución. “Una Constitución que ha nacido de 144 personas convocadas por nuestro pueblo, con la votación que se obtuvo, obviamente que todo lo que se pueda hacer a partir de esa, será lo que nuestro pueblo necesita”.

“Vamos a jugarnos enteros, vamos poner todo nuestro arte al servicio de esta causa hermosa para nuestro pueblo”, añadió.

A su vez, el poeta y premio nacional de literatura, Roberto Zurita, instó a la ciudadanía a votar por el apruebo en el referéndum de septiembre. “Amigos, amigas, acá estamos. Venceremos y venceremos porque el sueño no se detiene. Juntos hemos cruzado y hemos llegado hasta este punto. Juntos seguiremos. A aprobar la nueva Constitución por el amor de Chile”, invitó.

A la instancia fue invitada la coordinadora del Comando “Apruebo x Chile”, Karol Cariola, quien destacó el rol de los artistas en el “proceso de construcción histórica”. “De aquellos que han salido a la calle a decir que Chile debe ser un país más amplio, más justo, ecologista, paritario. Un país donde la igualdad sea lo que prime, poniendo al centro a los seres humanos. Eso es lo que garantiza la nueva Constitución, un cambio real en la vida de chilenos y chilenas”, señaló.

Por el contrario, la legisladora calificó la Constitución vigente como la “de los abusos”, aduciendo que mantuvo “a los corruptos en los espacios de poder”. “La nueva Constitución establece con claridad que nunca más un corrupto, un violador, una persona que haya cometido delitos brutales como delitos de crímenes de lesa humanidad van a poder volver a jugar roles y cargos de representación popular en nuestro país. Esas cosas son las que cambian en la nueva Constitución”, relevó.

“Centroizquierda por el rechazo”

En materias requeridas por la prensa, la diputada comunista se refirió al lanzamiento de la plataforma “Centroizquierda por el rechazo” realizada este sábado en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Al respecto Cariola dijo no sorprenderse al ver en dicha vereda a figuras que tienen un prontuario en términos de oposición a las transformaciones que la ciudadanía necesita.

“Me cuesta que personas que se autoconvocan desde la izquierda estén pensando rechazar la única Constitución que garantiza derechos fundamentales, que es por lo que tantos años hemos venido luchando y la verdad es que no me sorprende porque hemos visto como, por ejemplo, personas que estuvieron el día de ayer como Fuad Chahín, votaron permanentemente en contra reformas importantes como por ejemplo la propuesta de nueva Constitución de la ex Presidenta Bachelet o personas como el ex senador Walker que votó en contra nada más y nada menos que en contra al gratuidad de la educación”, apuntó.

Por tanto, añadió que “no me sorprende que personas que de manera permanente a lo largo de su historia política han estado boicoteando los cambios, hoy día se sigan sumando al boicot de la transformación fundamental que lleva Chile adelante que es una nueva Constitución“.