Nacional Política Proceso Constituyente Cristián Warken, Amarillos por Chile: “Nuestro sector está secuestrado por el miedo” Junto a representantes de movimientos y dirigentes políticos como los senadores DC Matías Walker y Ximena Rincón, el escritor presentó la iniciativa “Centroizquierda por el Rechazo” de cara al plebiscito de septiembre. Diario Uchile Sábado 30 de julio 2022 12:06 hrs.

Con la presencia de dirigentes sociales y políticos como los senadores de la Democracia Cristiana Ximena Rincón y Matías Walker, además del ex presidente del Partido Radical Carlos Maldonado y el ex canciller Ignacio Walker, se presentó en el jardín de la sede del Congreso en Santiago el movimiento “Centroizquierda por el Rechazo”, con el que pretenden sumar a partidarios de ese sector para oponerse a la propuesta constitucional que se plebiscitará el próximo mes de septiembre. Entre los asistentes estuvo el escritor y representante del movimiento Amarillos por Chile, quien sostuvo que en el sector hay temor y por eso declaran estar por el Apruebo cuando en realidad no están a favor del documento planteado por la Convención Constituyente. “Nuestro sector está secuestrado por el miedo, está secuestrado por la cancelación, está secuestrado por la funa, yo lo he vivido en carne propia”, comentó. Warken indicó que “al igual que en la época de la dictadura, nosotros nos estamos levantando contra esa dictadura invisible de sectarismo e intolerancia y decimos: ser de centroizquierda y votar Rechazo no significa aliarse con la derecha, no significa estar por la constitución de Pinochet”. Por su parte, el ex convencional y ex presidente de la DC, Fuad Chahín, subrayó que junto a otros integrantes de la instancia “trabajamos desde la Convención por tratar de tener una constitución que nos lleve a un Chile más justo, más unido, más próspero, más seguro, más digno. Y la verdad es que la propuesta de esta Convención está lejos de ofrecer aquello”. Chahín indicó además que se debe actuar con cautela frente a la decisión de sectores de izquierda como el Partido Comunista y el Frente Amplio “han dicho que no quieren cambiar esta constitución, no quieren ni siquiera debatir los temas, no quieren abrirse a ese debate. Es decir, quieren ganar para quedarse con una constitución que debilita a la democracia”. Imagen Agencia Aton

