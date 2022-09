17dfa6901c

57565862a9

Nacional Política Ex convencional Carolina Vilches y triunfo del Rechazo: “Hubo mucho miedo” La ex convencional indicó que hay una población despolitizada que no solo rechazó el texto, sino también al Gobierno, a la Convención como órgano y tampoco el texto no hizo sentido en la comunidad. Diario Uchile Lunes 12 de septiembre 2022 10:40 hrs.

Compartir en

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex constituyente por el Distrito 6, Carolina Vilches afirmó que fue difícil hacer campaña en dos meses y bastante complejo transmitir en poco tiempo el proyecto de sociedad que contenía el texto, con pocos recursos y sin la posibilidad de fortalecer la comunicación social. “Trabajamos con mucho cariño, pero fue bastante desprestigiado por la compaña de la derecha con muchas mentiras. Entendemos que estando el derecho humano al agua, a la desprivatización del agua, esperábamos que nuestra provincia y comuna, aprobara el texto, sin embargo hubo mucho miedo” Indicó que también hay una población despolitizada que no solo rechazó el texto, sino también al Gobierno, a la Convención como órgano, al comunismo y a la política, por tanto había mucha confusión y tampoco el texto no hizo sentido en la comunidad. En el caso de la comuna de Petorca por su tradición campesina, hubo miedos y temores del Club de Huasos que “sentían que el texto, consagraba los derechos de los animales como seres sintientes y sujetos de especial protección y les parecía que establecer el deber del Estado y de la sociedad de proteger los animales y no considerarlos muebles, ponía en peligro el rodeo y la tradición campesina y se convencieron de eso, ayudados por la derecha que difundieron eso está mirada”, indicó la ex convencional. Consultada sobre si existe una autocrítica sobre el texto que ofrecieron al país, Vilches insistió en que faltó tiempo para explicar muchos temas, entre ellos la plurinacionalidad, no fue fácil explicar el sistema de justicia y hubo mucho miedo y más que echarle la culpa a la comunidad, también fue difícil transmitir un texto constitucional sobre plurinacionalidad, la seguridad social, el derecho a la vivienda no se transmitió de buena forma y no se logra llegar a la comunidad con el objetivo del proyecto. Agregó que “ la autocrítica es que no tuvimos la capacidad de hacer una buena campaña de cuidar y despejar y hacerle frente al cerco comunicacional que enfrentamos, fuimos débiles comunicacionalmente para transmitir proyectos y claramente el texto genera dudas. Hay cuestiones que son bastante complejas como el mismo derecho a la vivienda, el tema de plurinacionalidad, también el aborto y la libertad sobre el derecho nuestro de nuestro cuerpo para mujeres de manera voluntaria, que generó muchas dudas y eso no fue fácil de explicar tampoco”. Ante un nuevo proceso constitucional en manos de los partidos políticos, la ex convencional de los movimientos sociales indicó que están en conversaciones para participar con la bancada de independientes y ambientalistas donde hay pisos mínimos como la paridad, el reglamento que se desarrolló en la convención también puede orientar el trabajo. Además, entre los mínimos también están los pueblos indígenas y la plurinacionalidad que requiere de una segunda vuelta para establecer los términos de inclusión y también que el voto de entrada y de salida sea considerado obligatorio en la medida que haya más politización y responsabilidad en el país. En relación a las críticas a la labor que desarrollaron los independientes en la Convención, Vilches afirmó puntualizar en algunos convencionales y clasificarlos como por ejemplo que los independientes son los culpables, es un error. “Puedo compartir que lo Rodrigo Rojas pero fue amplificado por la prensa (…) también hubo situaciones de la derecha, pero que no fueron destacados, como los insultos”. Indicó que hubo aspectos más estructurales que contribuyeron al desprestigio y que no pudieron ser explicados a la gente, como el hecho que la gente de la calle debía estar en la Convención y que, por ser de la revuelta, como la tía Pikachu no debían estar en esa instancia y que solo debían estar los abogados en “ese espacio complejo, de mucha mediatización” y que es una forma de hacer política, pero no es de responsabilidad de los independientes y que lo grave es “que no se confía en los dirigentes que son del pueblo”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex constituyente por el Distrito 6, Carolina Vilches afirmó que fue difícil hacer campaña en dos meses y bastante complejo transmitir en poco tiempo el proyecto de sociedad que contenía el texto, con pocos recursos y sin la posibilidad de fortalecer la comunicación social. “Trabajamos con mucho cariño, pero fue bastante desprestigiado por la compaña de la derecha con muchas mentiras. Entendemos que estando el derecho humano al agua, a la desprivatización del agua, esperábamos que nuestra provincia y comuna, aprobara el texto, sin embargo hubo mucho miedo” Indicó que también hay una población despolitizada que no solo rechazó el texto, sino también al Gobierno, a la Convención como órgano, al comunismo y a la política, por tanto había mucha confusión y tampoco el texto no hizo sentido en la comunidad. En el caso de la comuna de Petorca por su tradición campesina, hubo miedos y temores del Club de Huasos que “sentían que el texto, consagraba los derechos de los animales como seres sintientes y sujetos de especial protección y les parecía que establecer el deber del Estado y de la sociedad de proteger los animales y no considerarlos muebles, ponía en peligro el rodeo y la tradición campesina y se convencieron de eso, ayudados por la derecha que difundieron eso está mirada”, indicó la ex convencional. Consultada sobre si existe una autocrítica sobre el texto que ofrecieron al país, Vilches insistió en que faltó tiempo para explicar muchos temas, entre ellos la plurinacionalidad, no fue fácil explicar el sistema de justicia y hubo mucho miedo y más que echarle la culpa a la comunidad, también fue difícil transmitir un texto constitucional sobre plurinacionalidad, la seguridad social, el derecho a la vivienda no se transmitió de buena forma y no se logra llegar a la comunidad con el objetivo del proyecto. Agregó que “ la autocrítica es que no tuvimos la capacidad de hacer una buena campaña de cuidar y despejar y hacerle frente al cerco comunicacional que enfrentamos, fuimos débiles comunicacionalmente para transmitir proyectos y claramente el texto genera dudas. Hay cuestiones que son bastante complejas como el mismo derecho a la vivienda, el tema de plurinacionalidad, también el aborto y la libertad sobre el derecho nuestro de nuestro cuerpo para mujeres de manera voluntaria, que generó muchas dudas y eso no fue fácil de explicar tampoco”. Ante un nuevo proceso constitucional en manos de los partidos políticos, la ex convencional de los movimientos sociales indicó que están en conversaciones para participar con la bancada de independientes y ambientalistas donde hay pisos mínimos como la paridad, el reglamento que se desarrolló en la convención también puede orientar el trabajo. Además, entre los mínimos también están los pueblos indígenas y la plurinacionalidad que requiere de una segunda vuelta para establecer los términos de inclusión y también que el voto de entrada y de salida sea considerado obligatorio en la medida que haya más politización y responsabilidad en el país. En relación a las críticas a la labor que desarrollaron los independientes en la Convención, Vilches afirmó puntualizar en algunos convencionales y clasificarlos como por ejemplo que los independientes son los culpables, es un error. “Puedo compartir que lo Rodrigo Rojas pero fue amplificado por la prensa (…) también hubo situaciones de la derecha, pero que no fueron destacados, como los insultos”. Indicó que hubo aspectos más estructurales que contribuyeron al desprestigio y que no pudieron ser explicados a la gente, como el hecho que la gente de la calle debía estar en la Convención y que, por ser de la revuelta, como la tía Pikachu no debían estar en esa instancia y que solo debían estar los abogados en “ese espacio complejo, de mucha mediatización” y que es una forma de hacer política, pero no es de responsabilidad de los independientes y que lo grave es “que no se confía en los dirigentes que son del pueblo”.