Nacional Política Senadores de Apruebo Dignidad logran aplazar la votación del TPP-11 Los comités parlamentarios deberán decidir cuándo se pone nuevamente en tabla el tratado, lo que generó el malestar de la derecha y fuertes críticas al presidente Gabriel Boric por parte del UDI, Iván Moreira, quien lo calificó de “hazmerreir”. Osciel Moya Plaza Miércoles 28 de septiembre 2022 20:10 hrs.

Con el aplazamiento de la votación del acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP 11) en el Senado y con las fuertes críticas del senador UDI, Iván Moreira, al Presidente de la República, Gabriel Boric, al que calificó de “hazmerreir”, este miércoles comenzó la discusión del polémico tratado. La jornada comenzó con la presentación de los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Quintana (PPD), de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC) y de Hacienda, Juan Antonio Coloma (UDI) que recomendaron aprobar el TPP. En la sesión, el senador (PC) Daniel Núñez, solicitó una segunda discusión para que no se vote, porque el Gobierno aún está realizando las negociaciones relacionadas con las side letters y porque es el Ejecutivo el que debe llevar las relaciones exteriores y no el Senado. Núñez, a nombre del comité de senadores de Apruebo Dignidad, afirmó que detrás de la intención de los legisladores por votar este tratado esta “pasar por encima de las atribuciones que tiene el Presidente de la República en una materia que el Congreso hasta antes de este nefasto precedente, siempre había respetado, y es nefasto, porque siempre se había respetado que las relaciones internacionales de Chile los encabeza el Presidente de la República. Por lo tanto, aquí bien se ha dicho se hacen en conjunto con el Congreso, pero no imponiéndole y pasando por encima de la voluntad del Presidente. Por eso hago la solicitud, sin entrar fondo de la segunda discusión, dado que no podemos hoy día votar porque estaríamos boicoteando y bloqueando esta estrategia que está impulsando el gobierno”. El legislador comunista hizo “un llamado a la cordura, a la sensatez de los comités que el día lunes votaron la imposición de esta votación a que reflexionen y que le den al gobierno y el Presidente de la República lo que legítimamente se ganó en las urnas. Él ganó las elecciones de la segunda vuelta, puede que no les guste, pero Gabriel Boric es el presidente de Chile y hay que respetar una estrategia que va en beneficio del conjunto del país, conocer su resultado y votaremos en conciencia después de tener el resultado de estrategia, eso es lo correcto, eso es lo lógico”. En respuesta a esta posición el senador Iván Moreira, afirmó que haga lo que haga el oficialismo, el tratado va estar aprobado antes del 18 de octubre. “Es la demostración de ignorancia de lo que es la política exterior. Están buscando cualquier tipo de debilidades de nuestro reglamento para demorar la discusión de este proyecto”, indicó. Además, hizo un llamado al Gobierno y en particular al presidente Boric a “que sea serio, que se haga respetar, que no sea un hazmerreír en el continente y en muchos países. Y lo digo por su conducta por su comportamiento por las decisiones que toma dependiendo de sus estados de ánimo y también de sus arrebatos permanente a las críticas. Yo tengo todo el derecho de expresar en este hemiciclo que el Presidente de la República no se hace respetar y en el pasillo muchos de ustedes, al oído, nos dicen que la vergüenza de sus propias actitudes”. Moreira pidió que al Ejecutivo que cuando se apruebe el tratado lo ratifique de la manera más rápidamente posible, sin esperar los resultados de los acuerdos bilaterales, porque “este Presidente no escucha a sus ministros, solamente escucha a quienes los tiene de rodilla, como es el Partido Comunista”. Ante estas imputaciones, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, afirmó que no es posible soslayar las declaraciones de Moreira y afirmó que el presidente Boric ha sido bien claro en sostener que en las coaliciones de gobierno hay sensibilidades diferentes y que el TPP-11 no es parte de su programa de gobierno. Además de los senadores de derecha que están por apoyar el TPP-11, desde el oficialismo también expresaron su respaldo los legisladores José Miguel Insulza y Ricardo Lagos Weber. Por su parte, el senador socialista Alfonso de Urresti, anunció su voto en contra pero pidió al gobierno conocer cuál es la posición que tiene, porque se está generando conflicto en el propio oficialismo. Luego del malestar que generó en la derecha la postergación de la votación del tratado, la vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger (UDI), dijo que serán “los comités resolverán cuándo se vuelve a poner en tabla”.

