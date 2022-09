“Grafica las prioridades del Gobierno”: Oficialismo defiende directrices en Ley de Presupuestos 2023

a2fe9e5f15

5f11f2c0df

Con especial énfasis en la inversión en materia de seguridad fue que el presidente Gabriel Boric anunció la noche de ayer jueves los ejes principales que contendrá la Ley de Presupuestos de 2023. Junto con la expansión del gasto público en un 4,2%, el mandatario destacó que la iniciativa tendrá tres pilares fundamentales, referentes a la estabilidad económica, la seguridad social y la seguridad ciudadana. Asimismo, informó que de la totalidad del aumento del gasto público para el próximo año se utilizará para financiar la Pensión Básica Universal (PGU) y que habrá una fuerte destinación de recursos al ítem de Ciencia y Tecnología, con un aumento histórico de 9,6%, traducido en casi $76 mil millones y al Programa de Infraestructura para el Desarrollo, con $1,6 billones de pesos. Al respecto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, valoró los tres vértices contemplados en la iniciativa, puesto que “grafica las prioridades del Gobierno, aumenta los recursos y reasigna presupuesto en aquellas materias, donde para chilenos y chilenas son necesarios, sobre todo en la seguridad pública”. Sobre esto último, destacó que “hace siete años no había un aumento tan sustantivo en este presupuesto, de modo que esperamos que los parlamentarios lo analicen en su mérito porque ha recogido a nuestro juicio las prioridades que chilenos y chilenas demandan a diario”. El diputado del Partido Liberal e integrante de la comisión de Hacienda, Vlado Mirosevic, también se mostró conforme con los principales lineamientos, destacando que sobre la reactivación económica “200 mil empleos para el próximo año, a través de un programa de inversiones de obras públicas, me parece que es una muy buena noticia y apoyo a Pymes es clave”. Respecto del segundo eje de seguridad pública, comentó que “se requiere en la Macrozona Norte y Macrozona Sur y por eso refuerza a las policías, pero también significa un fortalecimiento para combatir el crimen organizado, necesario ponerle atajo de una vez por todas en Chile. Tercero, no nos olvidemos de las urgencias sociales y, en este sentido, 200 mil nuevas viviendas para el próximo año se vienen a hacer cargo de una deuda histórica que tenemos que hay que saldar”. En la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, también miembro de la instancia, destacó la importancia de estudiar la propuesta contracíclica que hace el Ejecutivo en términos de ver su impacto en la inflación y del aumento de la deuda pública que “se va a pasar del 37% del PIB al 40%”. “También le vamos a hacer al Gobierno alguna petición para que evalúe las deficiencias en el gasto público que hoy día tenemos, que son casi $14 mil millones de dólares que la propia Dipres (Dirección de Presupuestos) ha dicho están mal ejecutados en programas sociales que no le llegan a la gente”, planteó. Sin embargo, el legislador destacó la inversión en la recuperación de empleos, calificando como “una muy buena idea” la mantención del IFE Laboral y el enfoque en temas de seguridad. En tanto, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, consideró de “dulce y agraz” la propuesta de La Moneda e “insuficiente” en términos de generación de crecimiento e inversión. Según el parlamentario es “dulce porque compartimos que las prioridades son financiar la PGU y también en materia de orden público, pero es de agraz porque él (Boric) asume que este presupuesto va a ayudar al crecimiento económico y la inversión y la verdad es que este gobierno ha hecho todo lo posible, con la reforma tributaria que han ingresado, con los proyectos de inversión que han parado, con el hecho de no querer firmar el TPP11, han dado todas las señales para que el país no crezca y no haya inversión”.

Con especial énfasis en la inversión en materia de seguridad fue que el presidente Gabriel Boric anunció la noche de ayer jueves los ejes principales que contendrá la Ley de Presupuestos de 2023. Junto con la expansión del gasto público en un 4,2%, el mandatario destacó que la iniciativa tendrá tres pilares fundamentales, referentes a la estabilidad económica, la seguridad social y la seguridad ciudadana. Asimismo, informó que de la totalidad del aumento del gasto público para el próximo año se utilizará para financiar la Pensión Básica Universal (PGU) y que habrá una fuerte destinación de recursos al ítem de Ciencia y Tecnología, con un aumento histórico de 9,6%, traducido en casi $76 mil millones y al Programa de Infraestructura para el Desarrollo, con $1,6 billones de pesos. Al respecto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, valoró los tres vértices contemplados en la iniciativa, puesto que “grafica las prioridades del Gobierno, aumenta los recursos y reasigna presupuesto en aquellas materias, donde para chilenos y chilenas son necesarios, sobre todo en la seguridad pública”. Sobre esto último, destacó que “hace siete años no había un aumento tan sustantivo en este presupuesto, de modo que esperamos que los parlamentarios lo analicen en su mérito porque ha recogido a nuestro juicio las prioridades que chilenos y chilenas demandan a diario”. El diputado del Partido Liberal e integrante de la comisión de Hacienda, Vlado Mirosevic, también se mostró conforme con los principales lineamientos, destacando que sobre la reactivación económica “200 mil empleos para el próximo año, a través de un programa de inversiones de obras públicas, me parece que es una muy buena noticia y apoyo a Pymes es clave”. Respecto del segundo eje de seguridad pública, comentó que “se requiere en la Macrozona Norte y Macrozona Sur y por eso refuerza a las policías, pero también significa un fortalecimiento para combatir el crimen organizado, necesario ponerle atajo de una vez por todas en Chile. Tercero, no nos olvidemos de las urgencias sociales y, en este sentido, 200 mil nuevas viviendas para el próximo año se vienen a hacer cargo de una deuda histórica que tenemos que hay que saldar”. En la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, también miembro de la instancia, destacó la importancia de estudiar la propuesta contracíclica que hace el Ejecutivo en términos de ver su impacto en la inflación y del aumento de la deuda pública que “se va a pasar del 37% del PIB al 40%”. “También le vamos a hacer al Gobierno alguna petición para que evalúe las deficiencias en el gasto público que hoy día tenemos, que son casi $14 mil millones de dólares que la propia Dipres (Dirección de Presupuestos) ha dicho están mal ejecutados en programas sociales que no le llegan a la gente”, planteó. Sin embargo, el legislador destacó la inversión en la recuperación de empleos, calificando como “una muy buena idea” la mantención del IFE Laboral y el enfoque en temas de seguridad. En tanto, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, consideró de “dulce y agraz” la propuesta de La Moneda e “insuficiente” en términos de generación de crecimiento e inversión. Según el parlamentario es “dulce porque compartimos que las prioridades son financiar la PGU y también en materia de orden público, pero es de agraz porque él (Boric) asume que este presupuesto va a ayudar al crecimiento económico y la inversión y la verdad es que este gobierno ha hecho todo lo posible, con la reforma tributaria que han ingresado, con los proyectos de inversión que han parado, con el hecho de no querer firmar el TPP11, han dado todas las señales para que el país no crezca y no haya inversión”.