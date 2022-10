8862d7a1c9

Nacional seguridad Corte Suprema respalda llamado del presidente Boric sobre acuerdo nacional de seguridad La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, expresó que lo planteado por el mandatario "es absolutamente pertinente" y que "requiere convocar a todas las autoridades incumbentes que tienen que ver con combatir la delincuencia". Diario UChile Lunes 24 de octubre 2022 17:47 hrs.

La jornada de este lunes la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al llamado que hizo el presidente Gabriel Boric sobre la creación de un gran acuerdo nacional en materia de seguridad. En ese contexto, Vivanco expresó que “es absolutamente pertinente y coincidimos del todo con la idea del presidente Boric de que este tema requiere convocar a todas las autoridades incumbentes, a todos los órganos que tienen que ver con combatir la delincuencia”. “Cada órgano por separado no puede tener todos los resultados que se necesitan para combatir la delincuencia y asegurar al país desde todas las perspectivas en seguridad”, afirmó. Además, la representante del Máximo Tribunal comentó que “esto requiere coordinación, trabajo conjunto, fijación de metas comunes, y por supuesto que es excelente que sea el presidente quien tenga la iniciativa, porque es justamente el Ejecutivo el que tiene la fuerza y facultades para poder hacer las coordinaciones del caso, en las cuales estamos plenamente dispuestos a colaborar”. En ese sentido, recalcó que “hemos sido muy enfáticos en que el tema de seguridad puede ser circunscrito a la persecución de la delincuencia, y eventualmente imponer castigos a los culpables, pero también tiene otros aspectos que deben ser considerados, que son la educación, prevención y rehabilitación”. En cuanto al debate que se ha instalado a propósito de quienes son detenidos y luego dejados en libertad, comentó que “no es resorte de los jueces ir dejando a todas las personas presas, porque no lo piden las fiscalías”. Según Vivanco “hoy no es recomendable que las personas queden presas, a no ser que sea de extrema violencia o comprometan seriamente la seguridad de la sociedad, no es recomendable porque significa más incremento en las cárceles”. “Los jueces no pueden fallar de acuerdo al clamor popular, sino volveríamos a 500 años atrás donde se hacían ejecuciones públicas para que la gente esté contenta”, cerró la vocera.

