Nacional Política Luz Poblete: “En la macrozona sur sí hay terrorismo” Luego que el presidente Boric afirmara que en la Región de la Araucanía hubo actos de “carácter terrorista”, la dirigenta de Evópoli afirmó que disfrazar las palabras y no llamarlas por su nombre, es difícil que se puedan contener por lo que son. Diario Uchile Viernes 11 de noviembre 2022 14:39 hrs.

La psicóloga y ex presidenta de Evópoli, Luz Poblete, afirmó que “por fin” el Presidente Gabriel Boric viajó a la Región de la Araucanía que era lo que pedían distintos sectores ya que era hora de tener un plan para “contener el terrorismo de la macrozona sur, sino también la delincuencia a lo largo de todo el país”. En el panel de Radioanálisis, la dirigenta de derecha si bien valoró la gira del mandatario y la reunión con las víctimas y con las “comunidades pacíficas que quieren retomar el diálogo para ir avanzando” hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas, dijo que llama la atención el nivel de seguridad desplegado para quien “no había reconocido hasta ahora, de llamar las cosas por su nombre, porque en la macrozona sur sí hay terrorismo”. “Hay grupos que son terroristas, violentistas derechamente, los mismos mensajes que envían en este caso la CAM y los hechos que se producen, sabiendo que va el Presidente de la República, porque convengamos que lo hacen de una forma amenazante dada la visita”, indicó Poblete. Por ello, y frente a las declaraciones de Boric quien afirmó que en la zona “ha habido actos de carácter terrorista”, la dirigenta señaló: “por qué disfrazar las palabras, si las cosas no se llaman por su nombre es difícil poder contenerlas, tratarlas y manejarlas por lo que son, en este caso es derechamente llamarle terrorismo a algo que es terrorismo. Como en otros casos, cuando hay violaciones a los DDHH, hay violaciones a los DDHH y hay que llamarlo por su nombre”. Agregó que tratar de “parafrasear de carácter terrorista y no llamarlo directamente terrorista, es un parafraseo, no le ayuda y porque levanta toda la sospecha de decir. El Presidente realmente sabe lo que está pasando. Ahora que fue y estuvo con las víctimas -y valoro eso- y que efectivamente que todos los planes que anunció ojalá se concreten de manera urgente”. Respecto del rumbo que debiera tomar las políticas del Estado frente a las demandas del pueblo mapuche, Poblete afirmó que hay promesas que no se han cumplido, como es “el reconocimiento de los pueblos indígenas como corresponde, sabemos que no en el exceso que fue planteado en el texto que fue rechazado el 4 de septiembre, pero no por eso significa que en un nuevo texto, muchos están planteando ahora hacer la modificación a la Constitución, pero entendiendo que vamos a tener un nuevo y buen texto, ese reconocimiento está pendiente”. Por otro lado, indicó que para poder avanzar en el diálogo, lo primero es la reparación de las víctimas y la contención de la violencia a través de los estados de excepción con todas sus atribuciones o avanzar a un estado intermedio para poder avanzar “en paz y tranquilidad, porque sino es muy difícil dialogar”. Además, dijo, se requiere identificar a todas esas comunidades para retomar el diálogo y avanzar en los distintos temas.

