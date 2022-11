Presidente Boric en La Araucanía: “En la región ha habido actos de carácter terrorista”

8e7d7ebe54

No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista”, reconoció el presidente Gabriel Boric, en su primera visita a la región de La Araucanía. La declaración la vertió el mandatario tras encabezar el consejo de gabinete regional, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, la ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quienes lo acompañan en la gira que partió a las 7.30 de la mañana, hora en que el avión presidencial aterrizó en la comuna de Freire. En su primer punto de prensa, el jefe de Estado dio cuenta de un paquete de medidas en materia de obras públicas y seguridad para la región, al tiempo que contestó las preguntas formuladas por la prensa, una de ellas alusiva al reconocimiento de terrorismo en La Araucanía. “El ataque al Molino Grollmus, cuando atacan a Hellmuth, a Cristian y a Carlos Grollmus, en particular a Carlos dejándolo en una situación terrible, y queman el molino, eso es un acto de carácter terrorista”, precisó, reparando en que “el problema de esto es que la presión inmediata que viene, y en esto no debiéramos hacer un gallito político, es: ‘bueno entonces aplique Ley Antiterrorista’”. Frente a ello afirmó que “la Ley Antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado”, por tanto aseguró que “no es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar esta situación”. En cambio, señaló que el Gobierno ha buscado ““modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, otorgando mayores facultades a Carabineros”. “Pero que no les quepa duda que, más allá de la denominación que se le dé al acto, tal como se lo he dado en el caso del Molino Grollmus, o la cobardía de dejar sin educación a niños de La Araucanía rural como hicieron hoy ese grupo de delincuentes, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley”, enfatizó. En la línea de la violencia rural, el jefe de Estado condenó los hechos que se han producido en el marco de su visita a la zona, como el ataque incendiario a la escuela Rariruka de Curacautín. “Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de eduación a los niños de La Araucanía rural, o privando de un templo donde practican su fe las personas de La Araucanía, o privándolos de acceso al agua, tal como hicieron en el atentado en Victoria, a propósito de una APR la semana pasada, van a lograr intimidarme a mi o a este Gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley“, aseveró. Y acotó que “¿A mi sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda cuando en la década de 1930 los nazis quemaron sinagogas ¿Sabe a qué me recuerda la quema de la escuela? Me recuerda a cuando septiembre, octubre de 1973 la dictadura militar quemaba libros en la plaza San Borja, a eso se parece esa gente y a esa gente la vamos a perseguir y le vamos a ganar a la violencia porque la gran mayoría de quienes habitan La Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz y con ellos vamos a dialogar”. Imagen: Agencia ATON.

