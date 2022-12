1dd62b30f1

db84624430

Nacional Política Proceso Constituyente Paulina Vodanovic por debate constituyente: “Si no hay un acuerdo quiere decir que hay una intransigencia y poca voluntad democrática de la derecha” La presidenta del PS dijo que están de acuerdo con integrar a expertos, pero que sean electos por la ciudadanía o como garantes sin derecho a voto. Desde RN, Francisco Chahuán insistió en que están jugados por un órgano que tenga expertos designados. Diario UChile Viernes 9 de diciembre 2022 12:05 hrs.

Compartir en

Representantes de las colectividades políticas retomaron este viernes las conversaciones para buscar un acuerdo que permita determinar la fórmula para la creación de un nuevo órgano constituyente que redacte la nueva constitución política que reemplace a la de 1980. En la sede del Congreso en Santiago, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo que lo que se espera de esta jornada es despejar la mayor cantidad de nudos que aún mantienen lejos las posturas del oficialismo y Chile Vamos. “El llamado que estamos haciendo a todos los sectores que participan de este diálogo es actuar con responsabilidad para poder arribar a algún acuerdo como el que se necesita. Por eso esperamos que esta jornada se acerquen los puntos de vista que todavía dan cuenta de nudos que están pendientes”, precisó el legislador socialista. Elizalde reconoció eso sí que “no todo se va a despejar en la jornada. Esperamos que así sea, pero al menos los nudos más importantes de manera de transmitir una certeza respecto de cómo se va a llevar adelante el proceso constituyente, cuál va a ser el itinerario y lo más importante, cómo se va a garantizar el rol protagónico de la ciudadanía”. Más tajante fue el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien insistió en que para Chile Vamos se debe incluir un grupo de expertos designado por el Parlamento para garantizar de esa forma que no se repitan lo que consideran es el fracaso de la Convención Constituyente. “Nosotros no estamos dispuestos a repetir un nuevo fracaso constitucional y que la historia nos recrimine como los ensayos fallidos. Nosotros creemos que sin lugar a dudas el aporte de los expertos es fundamental”, apuntó. El senador de RN agregó que “este presidente de partido no va a firmar ningún acuerdo que no sea una comisión mixta. Por tanto, yo espero que haya la suficiente racionalidad y sentido común por parte del resto de los partidos para que en definitiva tengamos una comisión mixta que asegure certezas para Chile y que no nos exponga a nuevos fracasos”. Mientras, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que “si no hay un acuerdo quiere decir que hay una intransigencia y poca voluntad democrática de la derecha”. La dirigenta indicó que han accedido a bajar “a 50 el número de electos con las reglas del Senado. Es decir, estamos haciendo dos concesiones: una que es el número y la otra el sistema electoral. No estamos pidiendo que se haga una corrección porque sabemos que va a haber sectores subrepresentados”. A eso agregó que también están disponibles para convocar a un grupo de expertos, pero que sean garantes y sin derecho a voto. “Queremos a los expertos dentro de la convención, pero como un órgano asesor. Y si se insiste con este tema que sean con voto los expertos, (…) también accedemos a ello, pero que sean electos por el pueblo. No queremos personas designadas con derecho a voto y en eso somos claros y ratificamos nuestra voluntad democrática de tener elecciones para todos los cargos”, subrayó. Vodanovic recordó que la designación de expertos con derecho a voto “abogados constitucionalistas han estado criticando en estos días porque finalmente el experto con voto va a defender su tesis propia más que ser un asesor”. Por su parte, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que en las conversaciones surgieron fórmulas que fueron planteadas por Chile Vamos y recogidas por el resto de fuerzas políticas. Por eso estimó que “si uno quiere llegar a un acuerdo, hay todas las condiciones con planteamientos que son de origen en las partes que están discutiendo y debiera entonces augurar, con un optimismo histórico siempre, de que se llegue a un acuerdo que ayude a reiniciar un proceso constitucional que es lo que más apura no por un Gobierno, no por una agenda, sino por la profundización de la democracia en nuestro país”.

Representantes de las colectividades políticas retomaron este viernes las conversaciones para buscar un acuerdo que permita determinar la fórmula para la creación de un nuevo órgano constituyente que redacte la nueva constitución política que reemplace a la de 1980. En la sede del Congreso en Santiago, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo que lo que se espera de esta jornada es despejar la mayor cantidad de nudos que aún mantienen lejos las posturas del oficialismo y Chile Vamos. “El llamado que estamos haciendo a todos los sectores que participan de este diálogo es actuar con responsabilidad para poder arribar a algún acuerdo como el que se necesita. Por eso esperamos que esta jornada se acerquen los puntos de vista que todavía dan cuenta de nudos que están pendientes”, precisó el legislador socialista. Elizalde reconoció eso sí que “no todo se va a despejar en la jornada. Esperamos que así sea, pero al menos los nudos más importantes de manera de transmitir una certeza respecto de cómo se va a llevar adelante el proceso constituyente, cuál va a ser el itinerario y lo más importante, cómo se va a garantizar el rol protagónico de la ciudadanía”. Más tajante fue el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien insistió en que para Chile Vamos se debe incluir un grupo de expertos designado por el Parlamento para garantizar de esa forma que no se repitan lo que consideran es el fracaso de la Convención Constituyente. “Nosotros no estamos dispuestos a repetir un nuevo fracaso constitucional y que la historia nos recrimine como los ensayos fallidos. Nosotros creemos que sin lugar a dudas el aporte de los expertos es fundamental”, apuntó. El senador de RN agregó que “este presidente de partido no va a firmar ningún acuerdo que no sea una comisión mixta. Por tanto, yo espero que haya la suficiente racionalidad y sentido común por parte del resto de los partidos para que en definitiva tengamos una comisión mixta que asegure certezas para Chile y que no nos exponga a nuevos fracasos”. Mientras, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que “si no hay un acuerdo quiere decir que hay una intransigencia y poca voluntad democrática de la derecha”. La dirigenta indicó que han accedido a bajar “a 50 el número de electos con las reglas del Senado. Es decir, estamos haciendo dos concesiones: una que es el número y la otra el sistema electoral. No estamos pidiendo que se haga una corrección porque sabemos que va a haber sectores subrepresentados”. A eso agregó que también están disponibles para convocar a un grupo de expertos, pero que sean garantes y sin derecho a voto. “Queremos a los expertos dentro de la convención, pero como un órgano asesor. Y si se insiste con este tema que sean con voto los expertos, (…) también accedemos a ello, pero que sean electos por el pueblo. No queremos personas designadas con derecho a voto y en eso somos claros y ratificamos nuestra voluntad democrática de tener elecciones para todos los cargos”, subrayó. Vodanovic recordó que la designación de expertos con derecho a voto “abogados constitucionalistas han estado criticando en estos días porque finalmente el experto con voto va a defender su tesis propia más que ser un asesor”. Por su parte, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que en las conversaciones surgieron fórmulas que fueron planteadas por Chile Vamos y recogidas por el resto de fuerzas políticas. Por eso estimó que “si uno quiere llegar a un acuerdo, hay todas las condiciones con planteamientos que son de origen en las partes que están discutiendo y debiera entonces augurar, con un optimismo histórico siempre, de que se llegue a un acuerdo que ayude a reiniciar un proceso constitucional que es lo que más apura no por un Gobierno, no por una agenda, sino por la profundización de la democracia en nuestro país”.