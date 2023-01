b9e51c8e9f

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Diputado Leonardo Soto (PS): “Es fundamental que el progresismo tenga una mayoría” El integrante de la comisión de Constitución defendió la conformación de una lista única de cara a la elección de consejeros constitucionales y destacó los beneficios del nuevo proceso constituyente para el país. Natalia Palma Domingo 8 de enero 2023 14:33 hrs.

Ya continuando en su segundo trámite legislativo, la reforma que recoge el denominado “Acuerdo por Chile” y que busca habilitar un nuevo proceso constituyente pasó esta semana a ser discutida por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia se desarrollaron audiencias, donde nuevamente se plantearon aprensiones en relación a la participación ciudadana en el proceso y a la posibilidad de instalar un “cierre” a la discusión, en caso de rechazarse la propuesta constitucional. Además, se acordó extender hasta las 18:00 horas del pasado viernes el ingreso de indicaciones, de modo que la iniciativa pueda ser votada a partir de mañana lunes. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado socialista y miembro de la comisión de Constitución, Leonardo Soto, proyectó una ágil tramitación, pese a los tiempos acotados con los que cuenta el Congreso para sacar adelante la reforma y consideró que, junto con un debate participativo y transparente, “vamos a poder cumplir con el itinerario constituyente para que este proceso pueda funcionar en los términos establecidos en el Acuerdo por Chile”. Considerando que enero figura como el plazo límite para despachar el proyecto –y de paso la designación de los miembros de la Comisión Experta- sostuvo sobre esto último que “el Partido Socialista tiene un conjunto importante de expertos constitucionalistas y también en el ámbito de lo público que han trabajado durante mucho tiempo para nutrir las propuestas legislativas tanto en la bancada de diputados como la de senadores”. El parlamentario comentó que estas personas “se agrupan en nuestro instituto de ideas que es el Instituto Igualdad. Varios de ellos participaron asesorando al proceso constituyente anterior y hay varios que podrían interesarse en participar en este comité, pero no hemos avanzado prácticamente ni un centímetro todavía, a la espera de que se defina concretamente cuáles van a ser los requisitos que este nuevo proceso constituyente va a establecer para poder participar dentro de esta Comisión Experta”. En ese sentido, recalcó que “este proceso aún no está cerrado, en consecuencia, no sabemos cuál es la antigüedad, cuál es la expertise que se va a establecer como definitiva, cuáles son los requisitos internos para el cargo respectivo, inhabilidades futuras, en fin, todos esos detalles aún no se concluyen de configurar así que aún el PS no ha entrado en una fase de decisión de quienes nos van a representar en esta Comisión Experta”. En cuanto al futuro Consejo Constitucional, Soto se refirió a la propuesta de la tienda liderada por Paulina Vodanovic de conformar una lista única junto a la Democracia Cristiana de cara a la elección de representantes, la que no cayó bien a la Falange que, incluso, calificó que la idea “sería un suicidio”, según consignó el diputado Ricardo Cifuentes a La Tercera. Al respecto, afirmó que “el Partido Socialista está empeñado en que podamos construir un consejo de constituyentes que tenga mayoría en el nuevo proceso que está comenzando, para que de esa manera realmente redactar una constitución que responda a la inmensa mayoría de los chilenos, que responda a las expectativas, necesidades del Chile de hoy en materia de justicia social, de protección del medio ambiente, de paridad, en todos los grandes desafíos que tiene Chile en las próximas décadas”. Por lo mismo, defendió que “para eso es fundamental que el progresismo tenga una mayoría y la mejor manera de asegurar esa mayoría es a través de una postulación a la elección de consejeros constitucionales de la manera más unitaria posible. La unidad tiene virtudes, por ejemplo, sobrerrepresenta a los que van en lista única, pero su ausencia, por la división, tiene también sus desventajas, (puesto que) subrepresenta a los que van divididos”. Por otra parte, se mostró optimista respecto de lo que este segundo tiempo pueda traer al país, destacando que “hoy día nos enfrentamos a una encrucijada que es muy clara a partir del proceso constituyente anterior y el resultado del 4 de septiembre pasado, nosotros nos quedamos prácticamente estancados como país y condenados de manera perpetua a la Constitución del ’80 y eso es un resultado que no podemos aceptar, nos tenemos que rebelar a ello”. “La propuesta de nueva constitución, el Acuerdo por Chile, las bases constitucionales y el diseño que viene tiene enormes ventajas de partida con la Constitución del ’80, que se redacte una nueva constitución, con los órganos que están delineados, no cabe ninguna duda de que va a ser la constitución más democrática de la historia de Chile”, aseveró.

