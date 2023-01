b43aef4ae6

Nacional Política Carolina Tohá defiende nominación de Ángel Valencia: “Todos los nombres que están en la quina tienen las condiciones para dirigir la Fiscalía” La ministra del Interior ha sido la encargada de defender la candidatura del abogado a encabezar la Fiscalía Nacional. Si bien reconoció que no hay convicción en el oficialismo, señaló que tiene las mejores condiciones para dirigir la entidad. Raúl Martínez Lunes 9 de enero 2023 13:47 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que la candidatura de Ángel Valencia para encabezar la Fiscalía Nacional busque conformar a algunos sectores, sino que lo importante es que tenga las condiciones para dirigir a esta importante institución encargada de perseguir el delito. Así lo subrayó durante el debate en el Senado donde a las 16.30 horas se votará por este tercer candidato para encabezar el Ministerio Público, luego de los fracasos con José Morales y Marta Herrera. “Todos los nombres que están en la quina son personas que tienen las condiciones para dirigir la Fiscalía. Hay que elegir una y hay que preferir una. Cuando uno nombra a una no es que está descartando las otras, está priorizando una”, comentó Tohá. Eso sí, la ministra reconoció que “cuando se hicieron los sondeos por uno de esos nombres y se vio que aparentemente había apoyos amplios a ese nombre, todo indicaba que nos íbamos a ir por ese nombre, en esos mismos sondeos salía que no había rechazo, pero había poca convicción con ese nombre en todos los que lo estaban apoyando”. Además, explicó que “ahí el Presidente de la República hizo una evaluación: ‘Sé que los míos, los más cercanos, este nombre no les convence tanto, sé que lo van a leer de una manera que les va a doler. Pero tengo la convicción de que puede tener más fuerza, más condiciones para una tarea tan difícil y me compro el conflicto, porque lo que no puedo hacer es hacer una nominación que ninguno de los que la respalda tiene la convicción de que va a estar en condiciones de asumir esta tarea’. Así es como el Presidente llegó a la convicción de que era mejor el nombre de Ángel Valencia”. Consultada por la senadora Loreto Carvajal (PPD) por los cuestionamientos contra Valencia por su defensa de imputados por actos de connotación sexual, Tohá dijo que todos tienen derecho a ser defendidos y demostrar su inocencia en un tribunal. “Todas las personas tienen derecho a defensa y no todas las personas acusadas son victimarios. Cuando una persona es acusada y resulta inocente, quiere decir que era también víctima. Por eso es que todas las personas tienen derecho a defensa, porque hasta no son condenados, son inocentes”, señaló. La jefa de gabinete recalcó además que “el sistema se soporta en eso: no se puede dar por culpable a alguien hasta que no está condenado. Y por lo tanto, cuando un abogado decide defender a una persona, es porque está defendiendo su derecho a ir a un tribunal a que se evalúe la posibilidad de su inocencia”. Sin embargo, en su intervención la senadora Carvajal recordó que Valencia defendió seis casos de estas características donde todos fueron encontrados culpables y condenados por los tribunales. Otro hecho que se cuestiona al candidato a Fiscal Nacional es la defensa que hizo del ex director general de Carabineros Bruno Villalobos, por su responsabilidad en la muerte del estudiante de la Universidad de Chile Patricio Manzano, durante la represión contra los trabajos voluntarios convocados por la FECh en 1985. En la votación de esta tarde, Valencia debe alcanzar los 33 votos de los senadores, 2/3 de los integrantes de esa rama del Parlamento.

