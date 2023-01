b43aef4ae6

Nacional Política Proceso Constituyente Comisión de Constitución: Tenso cruce entre diputados Cariola y Sánchez marcan votación de reforma que habilita nuevo proceso constituyente "Yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite”, expresó tajante la presidenta de la instancia al republicano, en medio de la discusión en particular del proyecto. Natalia Palma Lunes 9 de enero 2023 14:58 hrs.

En estos momentos la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra desarrollando la votación en particular de las 350 indicaciones que fueron presentadas a la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Al inicio de la sesión, la instancia visó en general la idea de legislar por 11 votos a favor y 2 en contra por parte de los diputados Luis Sánchez (Partido Republicano) y Pamela Jiles (Humanista). Aprobaron la iniciativa los diputados Karol Cariola (PC), Jorge Alessandri (UDI), Gustavo Benavente (UDI), Miguel Ángel Calisto (Ind.), Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Andrés Longton (RN), Catalina Pérez (RD), Leonardo Soto (PS) y Gonzalo Winter (CS). Ya pasando a su revisión en particular se dieron varios desencuentros entre los parlamentarios cuando se propuso agilizar la votación de las indicaciones, planteándose, por ejemplo, la agrupación de aquellas que abordaban una misma temática; sin embargo, no hubo acuerdo, por lo que se procedió a su evaluación una a una. Además, se produjo un tenso cruce entre la presidenta de la comisión, Karol Cariola, y el republicano Luis Sánchez a propósito de una solicitud del diputado Marcos Ilabaca para aplicar el artículo 287 del reglamento, que apuntaba a clausurar el debate de las indicaciones, atendiendo a tres factores: que se haya ocupado toda la orden del día de una sesión, que hayan intervenido tres diputados, dos de los cuales hubiesen expresado opiniones contrapuestas o cuando seis diputados hayan hecho uso de la palabra. “Yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite. Yo soy una mujer, diputada y le pido respeto. Soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta, así que por favor, si usted tiene la costumbre de gritarle a las mujeres le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa”, respondió tajante la diputada Cariola ante el arrebato del legislador, quien insistía en que se aclarara qué era lo que se estaba votando. La ciudadanía está atenta no solo a lo que debatimos, sino que también a cómo lo debatimos. No acepto que el tono de la conversación legislativa sea a gritos y con golpes en la mesa. Como mujer y Presidenta de la Comisión de Constitución le exijo respeto a la Bancada Republicana. pic.twitter.com/lBUrnveQZU — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) January 9, 2023 Posteriormente, Sánchez sostuvo que “me parece al menos dudoso que se pueda pedir el cierre del debate previo a que se cumpla cualquiera de las tres causales señaladas en la norma, sin que quede claro respecto de cuál causal se está solicitando. Esto es algo que no está establecido expresamente por el reglamento, puede haber algún espacio para interpretación, pero la verdad es que todos los que nos manejamos en derecho público sabemos que solo se puede hacer lo que estrictamente está señalado y, en este caso, no está señalado claramente que se pueda solicitar ex ante un cierre del debate para todas las 350 indicaciones que están contempladas en el comparado”. En tanto, el diputado Ilabaca acusó que “claramente existe un ejercicio dilatorio permanente. Existe en el juicio generalmente abogados que se de dedican a dilatar e incidentar solamente para ganar tiempo y aquí tenemos esa práctica. Yo pediría que para no repetir una votación que todos conocemos cuál va a ser, tomemos el acuerdo que cada vez que se cumpla los requisitos establecidos en el artículo 287, usted, presidenta, termine y cierre el debate”. Así las cosas -ya superado el impasse- la comisión de Constitución rechazó la indicación presentada por los diputados Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Érika Olivera, Jorge Saffirio, que establecían la derogación de los artículos 130 al 142 de la actual Carta Fundamental, de manera de desvincular el proceso constituyente anterior con el que actualmente se está tramitando. Misma suerte corrieron las enmiendas de los diputados independientes Andrés Jouannet y Sara Concha, que iban en un sentido similar. Asimismo, se descartaron varias indicaciones que apuntaban a un plebiscito de entrada como, por ejemplo, la ingresada por la diputada Gloria Naveillán, que proponía la incorporación de un nuevo artículo 143 bis. “Plebiscito de entrada validatorio. El Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento a un plebiscito nacional para consultar a todo el pueblo soberano de Chile, en virtud del artículo 5 de la Constitución, con voto obligatorio, para que manifieste su voluntad respecto a la realización de un nuevo proceso constitucional”, señalaba. También agregaba que “en dicho plebiscito, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral, la que contendrá la siguiente pregunta: ‘¿Quiere usted un nuevo proceso para elaborar una Nueva Constitución?”. Bajo la pregunta planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera tendrá abajo la expresión “Apruebo” y la segunda, la expresión “Rechazo”, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas”. De no alcanzar a pronunciarse sobre todas las indicaciones en la presente sesión -que se retomará a las 17:30 horas y se extenderá hasta las 20:30 horas- se continuará con su votación mañana martes 10 de enero.

