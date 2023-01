80076dca00

Economía Nacional Política Transportes Germán Correa y tren Santiago Valparaíso: “Es un remozamiento de la línea actual que existe” El ex ministro de Transportes afirmó que los anuncios del presidente Boric sobre el trazado Santiago-Valparaíso no tienen ninguna novedad y que el país está al debe con una política nacional seria de desarrollo ferroviario. Osciel Moya Plaza Miércoles 11 de enero 2023 19:48 hrs.

El sociólogo y ex ministro de Transportes, Germán Correa, fue categórico al señalar que el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el trazado que tendrá el tren Santiago Valparaíso, no tiene ninguna novedad y que la iniciativa es un “remozamiento” de lo que actualmente existe. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también ex presidente de la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE), analizó los esfuerzos que se han hecho para implementar iniciativas de transportes, pero el país “está al debe con una política nacional de desarrollo ferroviario hace mucho rato, incluso con retraso con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo desde luego la Unión Europea hacia donde siempre miramos mucho, que somos parte de la OCDE y tratamos de seguir de alguna manera a las pautas que se marcan en esos países, pero nosotros estamos lejos de eso”. Correa agregó que “no tenemos una política nacional de desarrollo ferroviario donde haya una visión integral respecto al transporte de carga, transporte de pasajeros. La intermodalidad en Europa se impulsa con mucha fuerza, que significa el uso combinado de medios de transporte de pasajeros y de carga, camiones, trenes, trenes de cercanía, en fin, los distintos modos de transporte, incluso transporte marítimo y aéreo”. Sin embargo, estimó que en Chile “se trabaja muy aisladamente cada cosa, se anuncian proyectos aislados, sin conexión con los otros. Cada gobierno compite con el anterior para dar los anuncios cuando ya están requete anunciados. No, no hay una visión integral de una política nacional de desarrollo ferroviario ni tampoco de otro modo de transporte”. Para Correa “este es un proyecto de remozamiento de la línea actual que existe. Porque el ministro dice se va a usar la misma línea férrea que existe actualmente. Pero si van a poner trenes nuevos, porque me imagino que van a haber trenes nuevos para este nuevo servicio, la calidad técnica de la vía no sirve. Los recursos que están proyectando, que son solamente mil 300 millones de dólares, dan para eso, para una especie de remozamiento de la vía existente y también de las estaciones por donde va a ir pasando este servicio, pero no más que eso. No es un nuevo proyecto de tren de pasajeros a Valparaíso, como sí han sido otras propuestas tanto públicas como privadas que ha habido en el pasado”. Sobre el trazado Santiago-Valparaíso que anunció el Presidente y que contempla estaciones en Batuco, Tiltil, Llay Llay, La Calera, Limache y termina en el sector de El Salto en Viña del Mar, Correa afirmó que eso “ya existe”. “De hecho está el proyecto a Batuco que viene del primer gobierno de Piñera, que el gobierno de (Michelle) Bachelet se continuó y a mí también me tocó continuar con ese proyecto cuando fui presidente de EFE entre el 2017 y 2018. Todos los proyectos ferroviarios en EFE vienen del gobierno de Piñera, los actuales, todos. Y está ese proyecto a Batuco que, inclusive cuando estuve EFE, estuvimos haciendo los estudios para tratar de extenderlo hasta Tiltil. Hicimos gestiones con Hacienda y todo lo demás, no se culminó aquello, estuve solamente 20 meses en la presidencia de EFE, y la idea era defenderlo hasta Tiltil, que es lo que están haciendo ahora y con el tiempo incorporar también Llay-Llay, Puchuncaví”, recordó. En ese sentido, Correa apuntó que “hacer toda la red existente es una idea muy vieja y antigua que se ha tratado de refundar cada vez y nunca están los recursos, nunca los gobiernos le dan la importancia y prioridad que requieren, como no hay una política de desarrollo ferroviario, entonces se va reaccionando a las ideas que van saliendo, se estudian muchas veces, se ha gastado mucho dinero en estudio de prefactibilidad”. El ex titular de Transportes indicó que “hay un estudio de prefactibilidad que se hizo en el gobierno de Piñera de tren de pasajeros a Valparaíso en el 2015 que dio una inversión de alrededor de 4 mil 800 millones de dólares por un trazado muy similar al que se tiene hoy día, con una renovación profunda de ese trazado, de las vías y las estaciones y de todo. Es decir, eso existe desde hace rato”. Consultado por la novedad del anuncio, Correa enfatizó que “nada. Otra vez se reflota la idea de un tren a Valparaíso, que en los tiempos que están planteando y de los costos que están anunciando, tengo grandes dudas que se realice”. Esto porque “si usted piensa que el estudio de factibilidad se demora dos o tres años, que sólo en el estudio de impacto ambiental y el proceso total son entre dos o tres años y siempre que no haya demandas, como sucedió con EFE con el proyecto Rancagua Express que demoró seis años en montar en ese proyecto, por la demora que tuvo por las demandas ambientales, es decir los tiempos son muy cortos. En este país, la gestión pública es extremadamente lenta, desde luego sacar los fondos para gastar un año en la Contraloría lleva seis meses, entre el Decreto Presidencial, de Hacienda de éste y de otro, ya pasaron seis meses en sólo que te autoricen los recursos. Entonces los tiempos a mí no me dan, por la experiencia que tengo de gestión pública, los tiempos que se están diciendo”. A lo anterior sumó que “por lo menos el Presidente dice que él no lo va a inaugurar, lo va a inaugurar el próximo gobierno. Puede que llegue otro gobierno y no le interesa el asunto, llega con otros intereses, con otro proyecto, porque en este país somos así. Cada gobierno sale con una nueva cosa y se pierden los esfuerzos realizados por los gobiernos anteriores y seguimos arrastrando idea de proyectos por años y años”. Respecto de las críticas del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, porque faltaron 12 kilómetros al trazado que dio a conocer el Presidente Boric y porque no va a llegar a la ciudad, Correa afirmó que el edil está muy equivocado. “Le gustaría que el tren llegara hasta la Plaza Sotomayor como llegaba antiguamente a la Estación Barón, de hecho está ahí mismo, pero creo que Jorge (Sharp) está equivocado, porque hoy día, dado los altos niveles de crecimiento urbano, dado los altos niveles de congestión de las vías públicas, lo que se acostumbra de hace rato, es que estos modos de transporte interurbano y suburbano no penetran hasta el centro de la ciudades, sino que hasta un punto donde conectan con la red de transporte público de esa ciudad. O sea, es correcta la decisión de llevar el trayecto hasta El Salto (Viña del Mar) porque precisamente ahí hay una red de Metro de Valparaíso”, precisó el ex ministro. Correa recordó que durante la gestión del intendente regional Gabriel Aldoney entre los años 2016-17, coordinó una mesa de trabajo con la participación del sector privado, organizaciones no gubernamentales y cerca de 26 organizaciones sociales en una “propuesta sistémica de transporte de carga y pasajeros para toda el área de Valparaíso, Viña del Mar, Puchuncaví, Quintero, La Calera, Llay Llay, hasta Casablanca”. “Hay propuestas que estudiamos, que están valoradas, que incluían autopistas concesionadas con cinco líneas del metro de Valparaíso, como se hizo en la propuesta de desarrollo del Metro de Santiago en los años ’60. Nosotros hicimos lo equivalente para Valparaíso, con mucha seriedad, con números, diagnóstico todo, pero que nadie pescó porque así es este país”, lamentó.

