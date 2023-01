La “alianza de Gobierno” sin pacto electoral: ¿Qué hay detrás del portazo a la lista única del oficialismo de cara al Consejo Constitucional?

Inviable se hizo una alianza amplia de las fuerzas progresistas para la elección de consejeros constitucionales. Pese a que el Partido Socialista elevó su apuesta para conformar una lista única al disponer del liderazgo de la expresidenta Michelle Bachelet, la oferta de la otrora mandataria no fue suficiente para convencer a los socios de Socialismo Democrático de unir fuerzas con Apruebo Dignidad, y en su lugar, se volcaron a una articulación con la Democracia Cristiana, relevando las afinidades programáticas que se preservan desde la Concertación.

Dando cuenta de ello, el presidente de la DC, Alberto Undurrraga, anunció la mañana de este lunes que “esta lista de la Democracia Cristiana y partidos de Socialismo Democrático ya es una realidad en este momento. En este mismísimo momento los secretarios generales de los distintos partidos están trabajando, están en una reunión acordando los aspectos más prácticos para esta lista de la centroizquierda que ya es una realidad, una lista distinta a la de Apruebo Dignidad”.

Más categórica fue la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, al echar por tierra la posibilidad de converger con sus pares de la alianza de Gobierno. “El Partido Radical, el Partido Liberal y el Partido por la Democracia en sus consejos han definido administrativamente y políticamente cuál va a ser en el espacio que quieren competir para la próxima elección, ese espacio es dentro del Socialismo Democrático, de modo que para nosotros no hay retroceso porque ya tomamos una definición colectiva de los órganos democráticos del partido”.

En esa línea, señaló que “la discusión es para el partido amigo, el PS, en qué lista va a ir y para el resto desdramatizar, porque ya van a existir dos listas. Seguir hablando de una lista es poco realista y por eso el llamado es a desdramatizar el que existan dos listas que son leales a un proyecto de Gobierno”.

El señalamiento de Piergentili a los socialistas radica en la definición que la colectividad tiene que adoptar frente a la imposibilidad de arribar a una lista única, para efectos de resolver si el partido pactará con los socios históricos de la ex Concertación, o bien, se aliará con Apruebo Dignidad en consistencia con el relato de unidad.

De tal forma, la timonel del PS reconoció que hay distintas visiones que deberán ser resueltas por la comisión política. “Hay quienes están por las dos listas, minoritariamente, pero existen esas voces dentro del comité central; está también quienes estaban por una lista con Apruebo Dignidad; otros con una lista del propio Socialismo Democrático y finalmente esa decisión política la vamos a hacer mañana o pasado porque ahora tenemos reunión de mesa y vamos a fijar la comisión política“, indicó.

Y advirtió que “la realidad que tenemos hoy es la de dos listas, no hemos logrado llegar a una lista única, por lo tanto, si hay dos listas, tenemos que trabajar de todas maneras en forma unitaria. Nuestro objetivo es común y es tener una nueva Constitución para Chile y una nueva Constitución que consagre los derechos sociales por los que hemos luchado todos desde el progresismo”.

De todas maneras, la titular del PS señaló que seguirán trabajando por una lista única del oficialismo y la DC. “Hemos dado cuenta de un trabajo bastante arduo, creo que lo vamos a intensificar estos días que quedan para poder inscribir una o dos listas de la mejor manera posible”.

Cabe destacar que al margen de la resolución del PS, el pacto de la DC junto a las fuerzas de Socialismo Democrático ya contempla un espacio para la colectividad de Vodanovic. “Naturalmente que en la conformación específica de las listas tenemos que esperar la resolución final del PS porque si ellos definen estar acá y los invitamos a nuestros amigos y amigas socialistas a estar junto al resto de los partidos del Socialismo Democrático, junto a al Democracia Cristiana, eso necesariamente requiere un ajuste en los cupos en cada uno de los lugares del país, por eso estamos trabajando con dos planillas, con una planilla de los partidos que ya están y en otra planilla esperando a nuestros amigos ya amigas”, indicó Undurraga.

Así las cosas, los dirigentes de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad han llevado con cuidado su expectación sobre la definición de los socialistas, para efectos de no intervenir en una deliberación propia del Partido. “Más allá de que es evidente de que a mi me gustaría que su opción fuera seguir con el Socialismo Democrático, no quiero ahondar en aquello porque no quiero generar una tensión en una decisión que es autónoma“, afirmó Piergentili.

Apruebo Dignidad

Pese a que la posición de Apruebo Dignidad es la de insistir en una alianza amplia de las fuerzas progresistas, con el portazo a una lista única, las colectividades del bloque han comenzado a profundizar en el escenario de las listas separadas.

“Mañana vamos a tener reunión como Apruebo Dignidad y vamos a tener probablemente todos los días reuniones porque el pacto se inscribe el 6 de febrero“, señaló el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, haciendo hincapié en el apremio que radica en levantar “elencos” en las regiones. Así, el senador reconoció que “lo de pactos por omisión es una alternativa que está sobre la mesa”.

“Nosotros vamos a hacer el esfuerzo hasta el final de una lista lo más amplia y unitaria posible sobre la base de compromisos programáticos y acuerdos constitucionales programáticos también y es algo que incluso hemos conversado con la Democracia Cristiana. O sea, la DC está en esa disposición y tendremos que analizarlo. Obviamente implica coordinación, a mi me gustaría lo que hemos definido como Revolución Democrática, desde Apruebo Dignidad también, el partido Socialista, una lista amplia unitaria y creemos que se puede dar diversidad en esa lista, si no es posible habrá que buscar fórmulas de coordinación”, sostuvo.

Si bien la timonel de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, afirmó que “estamos muy esperanzados y esperanzadas en que el progresismo logre encontrar un camino de unidad que supere cualquier evento electoral” admitió que el escenario de las dos listas no es una posición “demasiado dramática porque la oposición tampoco va a ir en una lista única”.

“Si la oposición fuera en una lista unitaria, sería un costo muy alto para nuestro sector ir en dos listas, de no ser así tampoco es un camino tan arriesgado puesto que hay tesis que están en juego y ambas son absolutamente válidas. Lo importante es que encontremos la unidad después de la inscripción, durante la campaña y especialmente en la defensa de los temas que tenemos que sacar adelante durante el proceso constituyente”, añadió.

La alianza que no cuaja

De todas maneras, la incapacidad de llegar un pacto electoral de cara al Consejo Constituyente ha puesto en entredicho la aparente alianza de Gobierno sellada en noviembre pasado con un cónclave en Cerro Castillo. En una declaración que trascendió este lunes, el secretario general del PPD, José Toro, aseguró que “tener un pacto electoral de Gobierno implicaría una construcción de confianzas que hoy no existe”.

Las palabras de Toro fueron posteriormente refrendadas por Piergentili. “Para volvernos una sola coalición por cierto falta mucho camino que recorrer, programático, político, afectivo, etc. Por lo tanto, creo que sus palabras pudieron haber sonado un tanto duras, pero tiene razon en cuanto a que la construcción para caminar juntos se basa en la confianza, en concepciones de más largo plazo y de diálogo y de fraternidad que hoy día están en ciernes. No es que no exista porque no hay voluntad, es porque hemos tenido poco tiempo para construirlas también”.

Desde Apruebo Dignidad, en tanto, ven apremiante subsanar las diferencias con Socialismo Democrático para sintonizar mejor de cara al segundo año de Gobierno. “Viene una maduración en la relación que tienen las partes y aquí hay partes y hay intrapartes. Hay dos coaliciones, pero dentro de cada coalición también hay distitnos partidos y tenemos que saber poner en el centro qué cosas son de convergencia, qué cosas son las que unen, qué cosas son las de interes de la mayoría del país y esas hacerlas cursas por sobre las diferencias que tengamos en otros planos”, señaló el secretario general del partido Comunista, Lautaro Carmona.

Analizando la falta de cohesión de ambas coaliciones, el analista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que el oficialismo ha forjado una alianza centrada en darle viabilidad al Gobierno sin erigir un proyecto común.

“El actual proyecto de Gobierno, que se desdibujó el primer año del Presidente Boric, no involucra, no se sienten tan representadas allí las fuerzas de Socialismo Democrático, porque sigue siendo un relato todavia muy identitario, de la lógica de las causas”, señaló, indicando que “después de un año de haber trabajado en conjunto, eso no se ha resuleto totalmente. Incluso algunos muestran datos sobre la distribución del poder en las subsecretarías (…) lo mismo pasa a nivel de las seremias, de los delegados presidenciales, incluso en el gabinete, porque si bien es cierto después del plebiscito el Presidente introdujo personeros de Socialismo Democrático, no es suficiente para poder equilibrar a las dos fuerzas que sostienen al Gobierno”.

Por lo demás, Moreno consideró razonable que Socialismo Democrático busque disputar el centro político para extender una oferta a la ciudadanía. “Una parte de ese sector lo que se busca es conformar una oferta para un electorado moderado que se expresó en el plebiscito de salida del 4 de septiembre“, indicó.

Y acotó que “del punto de vista del rendimiento electoral, las simulaciones que se hacen mostrarían una mayor eficacia al ir en una sola lista, pero se hace un análisis bien simple. Es decir, se suman las fuerzas que se obtuvo en la elección del 2021, al sumar las fuerzas de Socialismo Democrático más Apruebo Dignidad en cada una de las regiones, sería un buen predictor para algunos de un buen resultado electoral, pero en realidad, más que sumar votos, lo que hay que demostrar es la eficacia”.

“Por lo tanto la pregunta es quienes obtuvieron mayor representación en la Cámara y en el Senado, que es más efectivo que solo sumar los votos y eso lleva algunos partidos decir que puede ser engañoso esto de solo guiarse por las matemáticas”, añadió, relevando que “las simulaciones se hacen sobre la base de las elecciones con voto voluntario” por tanto “ es difícil proyectar qué es lo que va a pasar con voto obligatorio y eso pone un signo de incertidumbre sobre la idea de la lista única como garantía de eficacia”.