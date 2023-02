e0c65a40ef

Nacional Política Proceso Constituyente A la espera de definiciones: PPD, PR y DC se reúnen para continuar negociaciones por pacto electoral Pese a evitar zanjar una postura definitiva, representantes de las colectividades insistieron en priorizar una segunda lista para las elecciones de consejeros constitucionales y calificaron como un "error" la incidencia del Gobierno en los diálogos. Natalia Palma Jueves 2 de febrero 2023 15:15 hrs.

Desde pasadas las 12:00 horas de este jueves que representantes del Partido Por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana se encuentran reunidos para avanzar en definiciones sobre la lista electoral que tendrá Socialismo Democrático para enfrentar las votaciones de consejeros constitucionales en mayo próximo. Precisamente, esta convocatoria se da justo después de la Comisión Política del Partido Socialista, que terminó por postergar su decisión respecto a si se aliará con sus socios históricos de Socialismo Democrático o con Apruebo Dignidad para las elecciones y, en cambio, optó por insistir en una lista única, tensionando aún más el panorama en el oficialismo. Hasta la sede de Londres 43 arribaron los presidentes del Partido Radical, Leonardo Cubillos, de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, y el secretario general del PPD, José Toro, para continuar con los diálogos. En la instancia, el timonel radical evitó zanjar una postura definitiva y mencionó que “las negociaciones y las inscripciones de los pactos termina el 6 de febrero. Por lo tanto, cuando se firma el pacto, se cierra el proceso. Eso lo he aprendido ya por 20 procesos electorales que tenido en el cuerpo, en distintas instancias, he visto pactos que se han cambiado cinco minutos antes de que se inscriban, por lo tanto, la política es dinámica en ese contexto”. De todas formas, Cubillos insistió en mantener su decisión en favor de dos listas con el fin de convocar al electorado del centro político. “Creemos que los objetivos estratégicos que hemos fundado esa construcción son sumamente importantes para nosotros porque ayudan al Gobierno, le crean una mayor cohesión social, vamos a rescatar un voto que hoy día no está con el Gobierno”, comentó. El diputado y presidente DC, Alberto Undurraga, compartió este análisis y descartó tajantemente la opción de ir a los comicios junto a Apruebo Dignidad, señalando que “si se trata de futuro es bueno ser nítido en el mensaje y representar a aquellas chilenas y chilenos que quieran transformaciones sociales y al mismo tiempo valoran la estabilidad. Eso es distinto al Frente Amplio y es distinto al Partido Comunista”. Asimismo, mencionó que “si finalmente el Partido Socialista define una cosa distinta, está en su derecho, nosotros respetamos la decisión, pero por su puesto se lo hemos dicho en público y en privado que están invitados a formar parte de esta lista de centroizquierda”. En cuanto a la solicitud que habría hecho el presidente Gabriel Boric a los líderes de los partidos de Socialismo Democrático de hacer un “último esfuerzo” para sellar una lista única, de acuerdo a La Tercera, Undurraga expresó que “es un error que el Gobierno se meta en esta elección, porque lo que logra es que el foco se ponga en la evaluación del gobierno y no del futuro”. Posteriormente, se sumó a la reunión la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien desdramatizó las negociaciones y afirmó que en relación al encuentro con el mandatario “nos pide seguir dialogando con nuestros partidos para buscar la mejor solución para el Gobierno, para la identidad partidaria para el proceso constitucional. De modo que aquí no es que le digamos sí o no a una propuesta, insisto, el presidente no nos pone la soga al cuello”. De todos modos, manifestó que sobre la concreción de pactos separados “la decisión del Partido Por la Democracia en su Consejo no fue por dos listas, fue que para nosotros era mucho más claro ir con nuestros socios de Socialismo Democrático. No hicimos un voto político en que decía que tenía que haber dos listas, hicimos un voto político en cual planteamos una postura política con quien nos sentimos más cerca respecto de una construcción de una propuesta constitucional”. Se espera que a las 17:00 horas la líder del PPD se refiera a los detalles de la reunión sobre la conformación de las listas para el Consejo Constitucional.

