Cultura Nacional Víctor Heredia en la Sala Master: “Hay que recurrir a la memoria siempre” Más de una hora duró el concierto que el artista argentino brindó en la Sala Master de nuestra emisora a un publico que siguió, tarareo, cantó y se emocionó con las melodías y letras del destacado cantautor latinoamericano. Osciel Moya Plaza Jueves 2 de febrero 2023 12:46 hrs.

Con recorrido por su principal repertorio musical, el cantautor argentino Víctor Heredia, deleitó la tarde del miércoles a las decenas de personas que se dieron cita en la Sala Master de la Radio de la Universidad de Chile, como parte de las actividades de cierre de los 180 años de la Casa de Estudios Superiores. Ojos de cielo fue el primer tema con el que el trovador abrió el espectáculo ante un público que siguió, tarareo, cantó y se emocionó con las melodías y letras que, en palabras del propio Heredia, le permitió compartir “la música, la poesía, la esperanza y los sueños”. Coraje, El viejo Matías, Todavía Cantamos, Bailando con tu sombra, y muchos más, fueron parte de la entrega que por más de una hora, el cantautor compartió con un público de “soñadores” que cantó cada una de sus canciones en medio de la alegría y la emoción de un artista comprometido con las causas justas de los pueblos latinoamericanos. “Creo que la gente que se sienta a participar de un espectáculo musical o los que van a una galería a ver una propuesta pictórica o fotográfica, esperan algún tipo de devolución o alguna respuesta o desde algún film, sueñan y van a ver a un soñador. Así que los sentí como primos muy cercanos, quizás no puedan expresar el sueño, pero lo sienten, lo hacen realidad y lo hacen verdadero. Qué haríamos nosotros sino estuvieran allí esos otros soñadores que de golpe no levantan la pluma, no tocan la guitarra pero que se celebran lo que nosotros decimos, por eso digo supongo que aquí hay muchos soñadores”, expresó Heredia, tras el encuentro cercano con el público que colmó la Sala Master. Sobre la respuesta del público, el cantautor transandino afirmó que “estaba a la vista la necesidad de participar y eso a mí me pone muy feliz sinceramente porque el hecho de que alguien sepa de memoria y pueda cantar conmigo tan bien como lo hicieron con algunas de mis canciones es un privilegio, un halago muy grande”. Tras la exitosa presentación, el cantautor, poeta, político dejó un mensaje a las y los que este año, conmemoran los 50 años del golpe de Estado: “Hay que recurrir a la memoria siempre y tratar de distinguir entre aquellos que siempre nos quitaron y a aquellos que han intentado a pesar de todos los pesares, de darnos algo”. Previa a la participación de Heredia en la Sala Master, el público también pudo disfrutar de la música de Vicencio Navarro y el dúo Marcelo Coulon y David Azán, en una actividad que contó con la presencia del director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, y la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba. Luego de estar presente en la asunción del Presidente Gabriel Boric hace casi un año, Víctor Heredia volvió a nuestro país para entregar lo mejor de su música y compromiso empezando por la Universidad de Chile y su radio. Heredia continuará su gira con un concierto en Chillán y en el Festival Canto con Sentido y Razón en El Patagual 3 y 4 de febrero, donde compartirá escenario Los Jaivas, Inti Illimani, Nano Stern, Manuel García, entre otros.

