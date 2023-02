a96b9c1bbf

bffd2c4b2f

Internacional Alberto Van Klaveren sobre salida de Rusia de tratado de armas nucleares: “Es un anuncio más bien simbólico, pero que igual es preocupante” Según el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la suspensión del tratado por parte de Rusia, es grave. "Es el único acuerdo de desarme nuclear que estaba vigente", precisó. Fernanda Araneda Martes 21 de febrero 2023 18:54 hrs.

Compartir en

Este martes, Vladimir Putin realizó un controvertido discurso en el que anunció la salida de su país del tratado de regulación nuclear New START, y además, acusó a Occidente de querer acabar con Rusia. En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Alberto Van Klaveren, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien se refirió a este episodio en particular, y también al futuro de la guerra en Ucrania. ¿En qué contexto se dan las declaraciones de Putin? Hay que tomar en cuenta que el día de ayer el presidente Biden estuvo en Kiev, en la capital de Ucrania, acompañando al Presidente Zelensky, y que va Biden a dar un discurso muy importante en Varsovia. Entonces, hay una serie de elementos que son propios de estos días, y que apuntan a un escalamiento retórico. Además, Putin tiene la necesidad de dirigirse a una audiencia nacional, para explicar el costo de la guerra. Rusia es un país que en estos momentos está perdiendo efectivos militares, está movilizando nuevos soldados, está sufriendo problemas económicos importantes, y en consecuencia, lo lógico es que Putin tenga que explicarle a su audiencia, básicamente al Congreso, por qué Rusia está en esa situación. ¿Qué aspectos destacaría del discurso? ¿Le preocupó alguno de los puntos? Yo creo que lo que hace Putin es obvio. Es reiterar la narrativa tradicional, poner a Rusia prácticamente como una víctima, decir que el gobierno de Ucrania está controlado por neonazis, en fin, es una retórica que no tiene mucha credibilidad salvo a nivel interno en Rusia, donde hay, por lo demás, una restricción cada vez mayor de los medios de prensa. Estamos frente a un régimen completamente autocrático, y en consecuencia Putin habla en ese contexto. El gobierno de Estados Unidos calificó de “absurdas” las declaraciones de Putin, ¿usted está de acuerdo con eso? No porque lo diga Estados Unidos, pero creo que es una narrativa similar a la que utilizó Putin para invadir Ucrania. No podemos olvidar eso. Ucrania fue invadida, Putin trató de avanzar hacia Kiev, estaba la expectativa de que el gobierno de Zelensky cayera en unos pocos días, eso no sucedió, y entonces, Putin se ve en la obligación de dar una explicación a la opinión pública. En todo caso, en el texto del discurso hay un elemento que es complejo, que no es enteramente sorpresivo, pero sí es preocupante, y con eso me refiero al anuncio de la suspensión de la participación de Rusia en el tratado New START. Ese acuerdo lo que hace es reducir los arsenales de las armas nucleares tanto de Estados Unidos como de Rusia, y es un acuerdo que en el fondo afecta al 90% de las armas nucleares existentes en el mundo. Ahora bien, en la práctica ese acuerdo ya estaba siendo cuestionado por Moscú. Básicamente, Rusia se negó a mantener los procesos de verificación del acuerdo, que implican inspecciones mutuas en los arsenales nucleares, programas de visita, intercambio de información, todo eso estaba ya suspendido, pero, simbólicamente, es un hecho que preocupa. Preocupa, porque es el único acuerdo de desarme nuclear que estaba vigente entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y qué podría pasar ahora? ¿Rusia se pondrá a producir más armas nucleares? Existe siempre esa posibilidad, de que efectivamente aumente el número de ojivas nucleares, pero la verdad eso no tiene mucho sentido. Los arsenales de ambos países son tan gigantescos, que un aumento en realidad tendría un efecto marginal, porque la capacidad de destrucción ya existe. Es un anuncio más bien simbólico, pero que igual es preocupante, y revela tensión entre los dos países. Además de eso, volviendo ya al discurso en general, no hay una sola clave que permita hablar de un posible cese del fuego, o un posible acuerdo entre los dos países. La paz se ve muy distante. No hay ningún elemento en el discurso de Putin, que permita abrigar esperanzas de tener una pacificación entre los dos países en el corto plazo. Zelensky dijo que el 2023 será el año de la victoria, ¿cree que Ucrania vaya a ganar esta guerra? No creo que haya posibilidades objetivas de una victoria de Ucrania, más allá del optimismo que pueda tener Zelensky, que es normal, porque es el país que está siendo invadido. No veo posibilidad de que Rusia se retire del conflicto, y por otra parte, tampoco se ve claro que pueda imponerse y lograr sus objetivos. Rusia ha tenido serios problemas en varios frentes de la guerra, y aunque puede recuperarse en alguno de ellos, lograr el objetivo que Putin se había planteado en un comienzo, es decir, la anexión de estos cuatro territorios, no se ve posible. En consecuencia, el escenario más probable es el de la prolongación del conflicto.

Este martes, Vladimir Putin realizó un controvertido discurso en el que anunció la salida de su país del tratado de regulación nuclear New START, y además, acusó a Occidente de querer acabar con Rusia. En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Alberto Van Klaveren, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien se refirió a este episodio en particular, y también al futuro de la guerra en Ucrania. ¿En qué contexto se dan las declaraciones de Putin? Hay que tomar en cuenta que el día de ayer el presidente Biden estuvo en Kiev, en la capital de Ucrania, acompañando al Presidente Zelensky, y que va Biden a dar un discurso muy importante en Varsovia. Entonces, hay una serie de elementos que son propios de estos días, y que apuntan a un escalamiento retórico. Además, Putin tiene la necesidad de dirigirse a una audiencia nacional, para explicar el costo de la guerra. Rusia es un país que en estos momentos está perdiendo efectivos militares, está movilizando nuevos soldados, está sufriendo problemas económicos importantes, y en consecuencia, lo lógico es que Putin tenga que explicarle a su audiencia, básicamente al Congreso, por qué Rusia está en esa situación. ¿Qué aspectos destacaría del discurso? ¿Le preocupó alguno de los puntos? Yo creo que lo que hace Putin es obvio. Es reiterar la narrativa tradicional, poner a Rusia prácticamente como una víctima, decir que el gobierno de Ucrania está controlado por neonazis, en fin, es una retórica que no tiene mucha credibilidad salvo a nivel interno en Rusia, donde hay, por lo demás, una restricción cada vez mayor de los medios de prensa. Estamos frente a un régimen completamente autocrático, y en consecuencia Putin habla en ese contexto. El gobierno de Estados Unidos calificó de “absurdas” las declaraciones de Putin, ¿usted está de acuerdo con eso? No porque lo diga Estados Unidos, pero creo que es una narrativa similar a la que utilizó Putin para invadir Ucrania. No podemos olvidar eso. Ucrania fue invadida, Putin trató de avanzar hacia Kiev, estaba la expectativa de que el gobierno de Zelensky cayera en unos pocos días, eso no sucedió, y entonces, Putin se ve en la obligación de dar una explicación a la opinión pública. En todo caso, en el texto del discurso hay un elemento que es complejo, que no es enteramente sorpresivo, pero sí es preocupante, y con eso me refiero al anuncio de la suspensión de la participación de Rusia en el tratado New START. Ese acuerdo lo que hace es reducir los arsenales de las armas nucleares tanto de Estados Unidos como de Rusia, y es un acuerdo que en el fondo afecta al 90% de las armas nucleares existentes en el mundo. Ahora bien, en la práctica ese acuerdo ya estaba siendo cuestionado por Moscú. Básicamente, Rusia se negó a mantener los procesos de verificación del acuerdo, que implican inspecciones mutuas en los arsenales nucleares, programas de visita, intercambio de información, todo eso estaba ya suspendido, pero, simbólicamente, es un hecho que preocupa. Preocupa, porque es el único acuerdo de desarme nuclear que estaba vigente entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y qué podría pasar ahora? ¿Rusia se pondrá a producir más armas nucleares? Existe siempre esa posibilidad, de que efectivamente aumente el número de ojivas nucleares, pero la verdad eso no tiene mucho sentido. Los arsenales de ambos países son tan gigantescos, que un aumento en realidad tendría un efecto marginal, porque la capacidad de destrucción ya existe. Es un anuncio más bien simbólico, pero que igual es preocupante, y revela tensión entre los dos países. Además de eso, volviendo ya al discurso en general, no hay una sola clave que permita hablar de un posible cese del fuego, o un posible acuerdo entre los dos países. La paz se ve muy distante. No hay ningún elemento en el discurso de Putin, que permita abrigar esperanzas de tener una pacificación entre los dos países en el corto plazo. Zelensky dijo que el 2023 será el año de la victoria, ¿cree que Ucrania vaya a ganar esta guerra? No creo que haya posibilidades objetivas de una victoria de Ucrania, más allá del optimismo que pueda tener Zelensky, que es normal, porque es el país que está siendo invadido. No veo posibilidad de que Rusia se retire del conflicto, y por otra parte, tampoco se ve claro que pueda imponerse y lograr sus objetivos. Rusia ha tenido serios problemas en varios frentes de la guerra, y aunque puede recuperarse en alguno de ellos, lograr el objetivo que Putin se había planteado en un comienzo, es decir, la anexión de estos cuatro territorios, no se ve posible. En consecuencia, el escenario más probable es el de la prolongación del conflicto.