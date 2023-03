3a6def7c93

Carmen Frei y su candidatura al Consejo Constitucional: "Estoy recibiendo las directrices que mi padre anhelaba y soñaba para este país" La histórica militante DC sostuvo que se requiere el apoyo de todos para sacar adelante una nueva iniciativa que movilice al país. " Estamos dando numeritos y eso no puede ser, necesitamos recuperar la convivencia, una democracia plena", precisó. Diario UChile Jueves 9 de marzo 2023 11:24 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la candidata al Consejo Constitucional e histórica dirigenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, se refirió a su postulación y a los desafíos que representa el nuevo proceso constitucional. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las motivaciones que existen detrás de su candidatura, la exsenadora expresó que “la gente está muy desmotivada con este proceso, está cansada con la política y ya no cree en nada. Creo que es el momento de que pensemos qué es lo mejor para el país para la persona común y corriente que vive a diario problemas y por eso creo que esta nueva Constitución es justamente para cambiar eso”. La hija del expresidente Eduardo Frei Montalva añadió que “la gente está cansada de las peleas, de las discusiones, de lo que pasó ayer en la Cámara. Estamos dando numeritos y eso no puede ser, necesitamos recuperar la convivencia, una democracia plena, transformaciones profundas en paz y sin violencia y en ese sentido estamos todos llamado a colaborar en lo que podamos”. “Creo que una Constitución que nos lleve a una verdadera justicia social, que la gente sienta que forma parte de este país, con derechos y deberes y que somos todos iguales y la Constitución nueva es para entregar estos lineamientos y después vendrán las leyes necesarias para hacerla una realidad”, agregó Carmen Frei. Respecto de la manera de romper con el desencanto de la ciudadanía con el proceso, Carmen Frei sostuvo que “hay que entender a la gente. En el último proceso hubo un rechazo porque la gente se cansó de la polarización y al final terminamos en una pelea entre la izquierda y la derecha que nos llevó a una Constitución demasiado polarizada, entonces la gente tiene además desconfianza porque los políticos muchas veces no somos consecuentes ni transparentes y durante muchos años han visto que los políticos están más preocupados de su pequeña parcelita o de ascender olvidándose de estar con la gente”. “Hablamos de grandes temas, pero nos olvidamos de lo que vive una familia de diez. ¿Cómo vamos a seguir con estas injusticias o con estas discriminaciones? De barrios donde no se puede entrar por el narcotráfico y, por otro lado, hay sectores que viven en un mundo irreal, lleno de privilegios”, insistió. Carmen Frei se refirió además al papel que busca tener la Democracia Cristiana en este proceso luego de la división que mostró en el anterior. Al respecto recalcó que “la Junta Nacional de nuestro partido acordó estar por el Apruebo. Que Fuad Chahin haya estado por el Rechazo es algo que se trabajó mal, no se pensó en el bien del país, sino que algunos no se mantuvieron al centro como ha sido nuestra política y se olvidaron que los democratacristianos son los que hemos hecho las transformaciones más importantes en este país”. En ese sentido, la exsenadora afirmó que “por eso creo que es bueno que hayan personas que no se sientan cómodas en nuestro partido y que se vayan, porque ahora estamos tratando de ir a un camino claro y al cual tenemos que volver porque creo que nuestros principios y valores están vigentes, pero hay que practicarlos y ser consecuentes”. “Nuestro partido aparece muy disminuido sin duda e imagínese lo que eso significa para mí, tener un solo constituyente cuando en los años ’80 mi papá fue el que llamó en plena dictadura a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución“, destacó Carmen Frei. Por lo mismo, la tarea de redactar una nueva Constitución para el país la exsenadora la califica como “personalmente inconclusa” y recalcó que “yo estoy recibiendo las directrices que mi padre pensaba, anhelaba y soñaba para este país que era una sana convivencia y la justicia social”. Finalmente, respecto del debate en torno a avanzar hacia un Estado social y democrático de derechos, la candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana explicó que “estamos en una crisis de la democracia porque muchas veces se confunde a la gente. Si preguntamos a la gente si entiende lo que es la subsidiariedad, es probable que no. El Estado tiene una responsabilidad, los privados y las empresas también tienen una gran responsabilidad, acá no sobra nadie, pero pongamos reglas claras, teniendo claro eso vamos a andar bien“. “Seguimos en una sociedad egoísta, donde los que tienen más muchas veces no quieren perder sus privilegios y no quieren darse cuenta que el país es de todos y las injusticias no dan para más. Por eso cuesta, es un gran desafío porque han sido muchos años donde nos hemos acostumbrado a un modelo deshumanizado”, sentenció Carmen Frei. Foto: Agencia Aton.

