Nacional Política Proceso Constituyente Comisión Experta debate normas de los primeros capítulos del anteproyecto de la nueva constitución El pleno del organismo deberá votar en general los articulados de los encabezados sobre Fundamentos del orden constitucional; Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales; y de Representación política y participación. Natalia Palma Lunes 3 de abril 2023 16:50 hrs.

La tarde de este lunes el Pleno de la Comisión Experta comenzó el debate, con posterior votación en general, de las primeras propuestas de normas constitucionales que, de ser aprobadas, pasarán a formar parte del anteproyecto de nueva constitución. En el hemiciclo del Senado en Santiago, los comisionados se deberán pronunciar en general sobre los articulados relativos a los capítulos de “Fundamentos del orden constitucional”; “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”; y de “Representación política y participación”. En esta ocasión, el conjunto de normas se someterá a una única votación, la cual requerirá del respaldo de un quórum de 3/5 (14 de los 24 comisionados). Además, no se procederá a su revisión dividida ni por epígrafes ni por artículos incorporados dentro de los capítulos. En la deliberación, la comisionada del PPD, Leslie Sánchez, relevó el numeral dos del artículo cinco de la propuesta del primer capítulo del anteproyecto, que señala que “la ley favorecerá el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad, en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres”. Sin embargo, consideró que la redacción de dicha norma “no es suficiente para la realidad nacional”. “¿Por qué no es suficiente? Porque en Chile las mujeres hace muchos años venimos exigiendo una democracia paritaria, que no es lo mismo que lo que se ha planteado en la propuesta”, haciendo, además, referencia a la nula participación de las mujeres en la elaboración de los distintos textos constitucionales en el país. “La situación de discriminación de las mujeres ha sido constante y permanente en la historia de Chile. Existe, entonces, una notoria asimetría de presencia de hombres y mujeres en los puestos de tomas de decisiones ¿Por qué no establecer la democracia paritaria? ¿Por qué no permitir que así como nosotras podemos estar hoy día redactando un futuro texto constitucional, lo puedan estar otras mujeres, en otros espacios, redactando estas y otras normas?”, expresó. En la oposición, la comisionada de Renovación Nacional, Katherine Martorell, sostuvo que “es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción política. Tenemos y vivimos en un país que está lleno de heridas, de dolores, donde muchas veces no ha sido la paz la que ha promovido las fuerzas políticas. En ese sentido, me parece que este reconocimientos es algo que nos permite mirar hacia el futuro con más calma con tranquilidad y con una sensación de unidad que me parece que es fundamental no solamente hoy día, sino también pensando en el futuro de nuestro país”. Asimismo, destacó el artículo 16, que menciona que “el terrorismo, en cualquier de sus formas, es contrario a los derechos humanos”. “Me parece muy importante recordar que la legislación no ha estado a la altura y que la constitución esté mandatando a una ley el poder establecer un sistema y un mecanismo que nos permita realmente un control adecuado del terrorismo, es una muy buena iniciativa, puesto que lo que tenemos hoy día no es suficiente”, manifestó. En tanto, el comisionado de la UDI, Máximo Pavez, valoró los consensos alcanzados en las normas relacionadas con la consagración de Chile como un Estado social y democrático de derecho (Art. N°3) y al establecimiento de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad (Art.N°4). Además, dijo celebrar “el acuerdo en orden a que la violencia como método de acción política no es compatible ni con la actual ni con la futura constitución. Es quizás uno de los consensos constitucionales en esta etapa más relevantes, y me atrevo a decir, más inimaginables de construir en el último tiempo”. El pleno de la Comisión Experta comenzó la discusión de las propuestas de normas constitucionales. Puedes seguir la transmisión en vivo en nuestro sitio web: https://t.co/6Snh5LdsLT pic.twitter.com/TAvdrsMvLi — Proceso Constitucional (@Procesoconsti23) April 3, 2023

