a8bab39911

9c11508875

Nacional Política Proceso Constituyente Representantes de la Comisión Experta destacaron acuerdos transversales respecto a primeras normas constitucionales El pleno del organismo deberá revisar 14 articulados relativos a los capítulos del anteproyecto constitucional, entre los que destaca el ingreso de un umbral del 5% para el acceso de partidos al Congreso y normas sobre libertad de elección. Natalia Palma Viernes 31 de marzo 2023 14:40 hrs.

Compartir en

Será entre el lunes y el miércoles de la próxima semana que el pleno de la Comisión Experta votará las primeras propuestas de normas constitucionales del anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. En concreto, los comisionados ingresaron poco antes de la medianoche del jueves un total de 14 articulados para cada capítulo contemplado en el índice del texto constitucional, junto con sus respectivas disposiciones transitorias, es decir, aquellas normas que facilitarán la transición del antiguo al nuevo régimen jurídico, en caso de ser aprobado. Así, en la primera sesión fijada para el 3 de abril entre las 09:00 y 13:00 horas, uno de los primeros articulados que se revisarán corresponde al del capítulo de Congreso Nacional, en el cual se planteó, por ejemplo, un mecanismo que corrige la fragmentación de partidos estableciendo un umbral del 5% para acceder a la representación en el Parlamento. Según señala el artículo seis de la propuesta “sólo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectiva, tendrán derecho a participar en la distribución de escaños en dicha cámara”. Además, introdujeron como método anti díscolos una propuesta que señala que “cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura” o aquel “que sea sancionado con la expulsión del partido político”. En cuanto a lo relativo a la máxima autoridad del país se propuso una norma que establece que “el 1 de junio de cada año el Presidente de la República informará al país hasta tres proyectos de ley que integrarán la agenda legislativa prioritaria, los que deberán ser puestos en votación y, si fuera el caso, despachados por el Congreso Nacional, en el plazo máximo de un año desde que se informa la agenda prioritaria”. La comisionada de Convergencia Social y miembro de la subcomisión de Sistema Político, Antonia Rivas –cuya instancia fue la encargada de elaborar estas normas- se refirió a la fragmentación política y valoró el acuerdo transversal que se logró para corregir esta problemática, puesto que a su juicio permitirá resolver la falta de diálogos que constantemente suelen protagonizar el Congreso y el Ejecutivo en la tramitación de determinadas iniciativas, como lo han sido, por ejemplo, las reformas previsional y tributaria. En ese sentido, resaltó la importancia de avanzar en “un sistema político más firme, más cohesionado y eso la experiencia comparada muestra que sólo se puede lograr mediante el fortalecimiento de los partidos políticos” y añadió que “esto evidentemente va a implicar quizá en algunos partidos reajustes o ciertas formas de cómo pensarse, pero yo creo que este tiene que ser el momento en que estamos escribiendo una constitución de privilegiar las ideas por sobre la idea de tener diferencias en múltiples partidos”. Asimismo, Rivas destacó la incorporación de la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar al Congreso iniciativas populares de ley, las que deberán ser ingresadas por un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 2% del último padrón electoral. Del mismo modo, se ingresó un artículo que permite la presentación iniciativas de derogación total o parcial de ley dentro de los cuatro meses siguientes de publicada una ley, las cuales requieren del respaldo de un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 3% del último padrón electoral. Por otra parte, otro articulado que se revisará la tarde del lunes será la referida al capítulo de “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, en el cual el pleno se pronunciará sobre normas que dicen relación con la libertad de elección en materia de pensiones y de educación, además del derecho al trabajo decente, libertad sindical, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda adecuada, entre otras. Sobre este aspecto, el comisionado del Partido Socialista y miembro de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Flavio Quezada, mencionó que, si bien los consensos que se alcanzaron no son perfectos, se lograron avances importantes en temas que la actual constitución no contempla. “Por la naturaleza del acuerdo de este tipo evidentemente nadie gana el 100% de lo que quiere y, por tanto, no puede quedar completamente feliz con cómo son las cosas”. Con todo, sostuvo que “desde mi punto de vista, para los temas que para mí eran importantes hay avances. El derecho a la vivienda se reconoce explícitamente, el derecho a la cultura, el reconocimiento al trabajo decente, que todos estos derechos sean interpretados en conformidad con el derecho internacional de los Derechos Humanos yo creo que son avances importantes para ir mejorando nuestra democracia y nuestra institucionalidad”. Cabe destacar que para esta ocasión se realizará una única votación respecto de cada iniciativa presentada, que para ser aprobada requerirá del respaldo de los 3/5 de los comisionados (14 de los 24 integrantes). Asimismo, no procederá la votación dividida de la propuesta ni por epígrafes ni por artículos incorporados dentro de un capítulo.

Será entre el lunes y el miércoles de la próxima semana que el pleno de la Comisión Experta votará las primeras propuestas de normas constitucionales del anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. En concreto, los comisionados ingresaron poco antes de la medianoche del jueves un total de 14 articulados para cada capítulo contemplado en el índice del texto constitucional, junto con sus respectivas disposiciones transitorias, es decir, aquellas normas que facilitarán la transición del antiguo al nuevo régimen jurídico, en caso de ser aprobado. Así, en la primera sesión fijada para el 3 de abril entre las 09:00 y 13:00 horas, uno de los primeros articulados que se revisarán corresponde al del capítulo de Congreso Nacional, en el cual se planteó, por ejemplo, un mecanismo que corrige la fragmentación de partidos estableciendo un umbral del 5% para acceder a la representación en el Parlamento. Según señala el artículo seis de la propuesta “sólo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectiva, tendrán derecho a participar en la distribución de escaños en dicha cámara”. Además, introdujeron como método anti díscolos una propuesta que señala que “cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura” o aquel “que sea sancionado con la expulsión del partido político”. En cuanto a lo relativo a la máxima autoridad del país se propuso una norma que establece que “el 1 de junio de cada año el Presidente de la República informará al país hasta tres proyectos de ley que integrarán la agenda legislativa prioritaria, los que deberán ser puestos en votación y, si fuera el caso, despachados por el Congreso Nacional, en el plazo máximo de un año desde que se informa la agenda prioritaria”. La comisionada de Convergencia Social y miembro de la subcomisión de Sistema Político, Antonia Rivas –cuya instancia fue la encargada de elaborar estas normas- se refirió a la fragmentación política y valoró el acuerdo transversal que se logró para corregir esta problemática, puesto que a su juicio permitirá resolver la falta de diálogos que constantemente suelen protagonizar el Congreso y el Ejecutivo en la tramitación de determinadas iniciativas, como lo han sido, por ejemplo, las reformas previsional y tributaria. En ese sentido, resaltó la importancia de avanzar en “un sistema político más firme, más cohesionado y eso la experiencia comparada muestra que sólo se puede lograr mediante el fortalecimiento de los partidos políticos” y añadió que “esto evidentemente va a implicar quizá en algunos partidos reajustes o ciertas formas de cómo pensarse, pero yo creo que este tiene que ser el momento en que estamos escribiendo una constitución de privilegiar las ideas por sobre la idea de tener diferencias en múltiples partidos”. Asimismo, Rivas destacó la incorporación de la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar al Congreso iniciativas populares de ley, las que deberán ser ingresadas por un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 2% del último padrón electoral. Del mismo modo, se ingresó un artículo que permite la presentación iniciativas de derogación total o parcial de ley dentro de los cuatro meses siguientes de publicada una ley, las cuales requieren del respaldo de un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 3% del último padrón electoral. Por otra parte, otro articulado que se revisará la tarde del lunes será la referida al capítulo de “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, en el cual el pleno se pronunciará sobre normas que dicen relación con la libertad de elección en materia de pensiones y de educación, además del derecho al trabajo decente, libertad sindical, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda adecuada, entre otras. Sobre este aspecto, el comisionado del Partido Socialista y miembro de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Flavio Quezada, mencionó que, si bien los consensos que se alcanzaron no son perfectos, se lograron avances importantes en temas que la actual constitución no contempla. “Por la naturaleza del acuerdo de este tipo evidentemente nadie gana el 100% de lo que quiere y, por tanto, no puede quedar completamente feliz con cómo son las cosas”. Con todo, sostuvo que “desde mi punto de vista, para los temas que para mí eran importantes hay avances. El derecho a la vivienda se reconoce explícitamente, el derecho a la cultura, el reconocimiento al trabajo decente, que todos estos derechos sean interpretados en conformidad con el derecho internacional de los Derechos Humanos yo creo que son avances importantes para ir mejorando nuestra democracia y nuestra institucionalidad”. Cabe destacar que para esta ocasión se realizará una única votación respecto de cada iniciativa presentada, que para ser aprobada requerirá del respaldo de los 3/5 de los comisionados (14 de los 24 integrantes). Asimismo, no procederá la votación dividida de la propuesta ni por epígrafes ni por artículos incorporados dentro de un capítulo.