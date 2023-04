ec605179f7

Nacional Pensiones Política Andrés Giordano: “Uno de los grandes problemas que tiene la propuesta de Chile Vamos es que deja a los actuales pensionados en la absoluta miseria” El diputado y miembro de la Comisión de Trabajo hizo un llamado a tener en cuenta las cifras más que los conceptos en la discusión sobre la reforma previsional. Por otra parte, defendió las concesiones del gobierno en el debate por las 40 horas. Diario UChile Jueves 6 de abril 2023 12:47 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano se refirió a la tramitación de la reforma previsional y a la ley de 40 horas. Tras ser consultado por el director Patricio López por la negativa de la Democracia Cristiana a apoyar las cuentas nocionales, en el marco de la reforma de pensiones del Gobierno, Giordano explicó la relevancia que tienen estas cuentas para implementar un seguro social. Según el diputado, este seguro permite hacerse cargo de contingencias que producen lagunas previsionales (como las enfermedades, la cesantía o el embarazo) y además generar una redistribución entre personas con altos y bajos ingresos. “¿Por qué planteo esto de la redistribución? Porque la gracia que tiene para la gente que gana salarios promedio, y para los que ganan por debajo de un millón 300 mil pesos, es que la distribución en la cuenta nocional es distinta que en la capitalización individual, es más positiva”, señaló. En ese sentido, explicó que “en vez de uno recibir una cotización del 6%, alguien que gane 500 mil, recibe alrededor de un ocho, 7,5%, tiene un aumento, y recién quienes ganan salarios muchos más altos, que son en promedio muy pocas personas, básicamente alrededor del 20%, comienzan a tener una ligera reducción, a un 5,9, un 5,7, porque no necesita tanto un seguro social como la gran mayoría de los chilenos y chilenas que se enfrentan a un mercado laboral, que en la capitalización individual reproduce todas sus injusticias y sus falencias”. Siguiendo esa misma línea, Giordano afirmó que con la eliminación de las cuentas nocionales, es muy difícil que se pueda ayudar a las personas que en estos momentos están recibiendo bajas pensiones. “Se requiere un beneficio que nos permita subir, aparte de la PGU, y lo que propone el Gobierno es una garantía de 0,1 UF por mes cotizado, o una UF por año cotizado, que nos permite llegar a aumentar las pensiones actuales de manera mucho más gruesa que lo podríamos hacer en base a impuesto general. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la propuesta de Chile Vamos, que deja a los actuales pensionados en la absoluta miseria y los que van a venir en los próximos 20 años. Es una propuesta que solo va a tener un aumento de aquí a 40 años”, dijo. En cuanto a los consensos que han tenido que realizarse, sobre todo respecto a la ley de 40 horas, el diputado señaló que las negociaciones se explican porque el oficialismo no tiene una mayoría en el Congreso. “También hay que tener en cuenta que no existe un apoyo social empujando las transformaciones. Ni dentro ni fuera del Congreso hay una situación muy favorable a las transformaciones como en otros momentos de nuestra historia. Eso es un problema objetivo que lleva y obliga a generar ciertos grados de consenso, probablemente en cuestiones que no son tan cómodas y que no resultan tan fáciles de resolver”, aseguró. En todo caso, Giordano hizo un llamado a que, en medio de las negociaciones, se tengan en cuenta las cifras más que los conceptos. “A veces hablamos mucho de eso, decimos: no, no nos gustan las cuentas nocionales, o queremos ver que haya propiedad individual en un seguro colectivo, queremos que haya heredabilidad, son conceptos que son válidos, es deseable poder discutirlos, pero que no nos dicen cómo afecta eso la pensión. Nadie está diciendo a qué pensión queremos llegar, algo que la reforma sí nos está entregando”, manifestó. Por último, el diputado defendió la estrategia del Gobierno en la discusión de las 40 horas, pues a su juicio, hubo varios elementos que permitían una flexibilidad extrema, que finalmente fueron frenados por el Ejecutivo. “Lo que logró incorporar el Gobierno, es que sea el sindicato quien tenga que resguardar la flexibilidad. Es decir, se descarta si el sindicato dice no a la flexibilidad. Eso creo que es una cuestión que es absolutamente destacable y por supuesto que le pone una responsabilidad y un desafío a las organizaciones sindicales, pero si nosotros hemos dicho muchas veces que la negociación individual es una imposición, no podemos sostener que la negociación colectiva también lo es, la negociación colectiva es una garantía”, concluyó. Revisa la entrevista al diputado Giordano aquí:

