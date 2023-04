6160427300

Nacional Política Senadora Claudia Pascual luego del asesinato del cabo Daniel Palma: “Hay un aprovechamiento político que no deja actuar al Gobierno” La parlamentaria por la Región Metropolitana afirmó que desde la oposición "hay propuestas que tienen un efecto pirotécnico, más que un efecto real, por lo que haría un llamado a un debate más serio". Osciel Moya Plaza Viernes 7 de abril 2023 9:48 hrs.

La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, lamentó el aprovechamiento político que hace la derecha a partir la situación compleja que está viviendo el país, a raíz de los asesinatos de las y los carabineros Daniel Palma y Rita Olivares. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora afirmó que es indudable que hay una situación muy compleja que estamos viviendo en el país, que no parte con “los lamentables y condenables hechos que han terminado con carabineros y carabineras asesinados en las últimas semanas”. Indicó que es necesario poner otros elementos a la hora de hacer un diagnóstico, que tienen que ver con reconocer que son fenómenos complejos, de crimen organizado, de complejidades en el marco del narcotráfico o del aumento de la violencia que conocíamos desde hace tiempo y que hoy han ido variando. Sin embargo, indicó “no hay un reconocimiento de las mejoras en las políticas públicas que implican, por ejemplo, los aumentos de recursos necesarios para las policías y las definiciones que ha hecho el gobierno el Presidente Boric en su primer año”. Además, señaló existen otros aspectos que es necesario conocer, como la información sobre las investigaciones sobre corrupción al interior del alto mando de carabineros. “Entonces ha habido una serie de situaciones en las cuales se ha deteriorado la respuesta frente a la delincuencia y desde esa perspectiva se mezcló la pandemia y lo que implicaba tener fenómenos que no se estaban viendo con la misma magnitud, producto que, incluso el gobierno Sebastián Piñera, recordemos, terminó casi gobernando con toque de queda y con estado de excepción durante más de un año y medio en todo el país”, indicó Pascual. Por lo tanto, señaló que lo que estamos viviendo hoy día hay que diagnosticar con más detalle, pero al mismo tiempo también entender que las soluciones que se puedan vislumbrar tienen que ver recursos económicos, políticas públicas y atacar la desigualdad en la educación, salud, vivienda, pensiones, sueldos. Y, por cierto, lo que hay que hacer en materia de prevención y detención del crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico. “Yo veo en el marco de las últimas horas, aprovechamientos políticos de parte de la derecha a propósito de las leyes que se tramitaron de forma express, sin tiempo para tener una mejor legislación. La derecha terminaba proponiendo indicaciones que implicaban eximir de responsabilidades a los altos mandos, cambiando la tipificación del delito de apremios ilegítimos y de tratos degradantes, conocido como tortura, generando desproporcionalidades y cambio de la doctrina jurídica (…). Desde esa perspectiva, tenemos que tomar medidas muy rápidamente, hacer un debate en serio, pero no podemos aprovechar políticamente para echarse la culpa unos con otros cuando no corresponde”, indicó la senadora. Pascual agregó que cuando “uno habla todo el día del miedo, del individualismo, no estamos creando tejido social para poder prevenir la violencia o la delincuencia”. Frente a la ofensiva de la derecha con demandas como decretar estado de excepción en zonas críticas, aumentar en el presupuesto de Carabineros y exigiendo la renuncia del Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la senadora afirmó que “responder a situaciones complejas que está viviendo el país, pidiendo que todo el mundo termine encerrado en sus casas, no resuelve el problema de fondo. Hay propuestas que tienen un efecto pirotécnico, más que un efecto real, por lo que haría un llamado a un debate más serio no sólo en materia de las causas y los efectos para enfrentar la delincuencia, sino con una propuesta más seria y sin aprovechamientos políticos”. Consultada respecto de si los acontecimientos objetivos y la arremetida de la oposición en materia de seguridad terminaron acorralando al Gobierno, la senadora afirmó que “indudablemente hay procesos en los cuales uno tiene que tener valoraciones y tener posibilidades para poder operar. Cuando uno acusa aprovechamientos políticos, lo que se está haciendo es que no te dejan actuar, no se valora el aumento de recursos que ha hecho el gobierno, no se valora la desarticulación de bandas que ha habido en este primer año de gobierno, ni la disminución de la criminalidad en La Araucanía, etc. Me parece que hay no sólo un aprovechamiento, sino que lo que se está haciendo es una presión muy compleja para fenómenos, insisto, que no tienen salidas mágicas”.

