Carabineros Nacional seguridad General Yáñez a responsables de crímenes contra carabineros: “Son 19 millones de chilenos que esperan su detención” En la misa que se llevó a cabo en la Catedral de Rancagua, Yáñez dio cuenta del ascenso extraordinario de Palma a suboficial mayor y anunció el cambió el nombre de la Cuarta Comisaría de Santiago en su honor. Diario UChile Sábado 8 de abril 2023 12:03 hrs.

Este sábado se despide por última vez al cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, quien falleció la madrugada de este jueves producto de los impactos balísticos que recibió en el marco de la fiscalización a un vehículo en la comuna de Santiago. En medio de la misa que se llevó a cabo en la Catedral de Rancagua, el general director Ricardo Yáñez dispuso el ascenso extraordinario de Palma a suboficial mayor y anunció el cambió el nombre de la Cuarta Comisaría de Santiago en su honor. “Sé que Daniel está acá con nosotros y seguirá presente en cada carabinero (…) Por su heroica acción, por su compromiso, vocación y entrega por la patria, es que como un reconocimiento póstumo he dispuesto el ascenso extraordinario al grado de suboficial mayor de Carabineros”, señaló. Y añadió que “la Cuarta Comisaría de Santiago, unidad que se ha rodeado de apoyo y cariño de la comunidad por la que diste tu vida, cambiará su nombre en los próximos días, será la Cuarta Comisaría Suboficial mayor Daniel Palma Yáñez”. En la instancia, el general director se dirigió a los responsables de los crímenes cometidos contra Carabineros. “Desde el dolor y la rabia, seguimos trabajando para detener a los cobardes detrás de los asesinatos”, afirmó. “Sabemos quienes son, no traten de seguir escondiéndose porque no es sólo Carabineros quien está detrás de ustedes, son 19 millones de chilenos que esperan su detención”, aseveró, advirtiendo que “los vamos a detener y no encontrarán golpe más fuerte que el peso de la ley sobre ustedes”. Imagen: Agencia ATON.

