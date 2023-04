Karen González: “Queremos que cierren los locales de Walmart donde no se está respetando la ley”

a68045d2b2

La presidenta de la Federación de Trabajadores de Walmart y encargada de la Ramal del Comercio de la CUT, Karen González, afirmó que junto a otras organizaciones del retail están pidiendo el cierre de los locales donde Líder está pasando a llevar los derechos de sus empleados con contratos abusivos y amenazas de despidos. La dirigenta indicó que en la última semana, cerca de mil trabajadoras y trabajadores fueron despedidos y ya hay anuncio de nuevas desvinculaciones, si no aceptan las nuevas condiciones contractuales. González afirmó que el objetivo de la empresa es lograr que el 80 por ciento de los trabajadores por local tengan el contrato de operadores de tienda para implementar un nuevo sistema que se llama “tarea por proceso”, que incluye a los más de 46 mil trabajadores que se desempeñan en los distintos locales del país, incluidos los Líder Express y Acuenta. “Tarea por proceso” es el subterfugio que usa la empresa para denominar la labor de multifuncionalidad y donde hacen de todo y donde, en el caso de los jefes que están a cargo de áreas, hoy deben asumir la responsabilidad de todo el local. En esta modalidad, no se respeta el Artículo 22 del Código de Trabajo, trabajan sin horarios definidos, con dobles jornadas y donde “existe un ultimátum que, si no aceptas el contrato de operador de tienda, eres desvinculado”, precisó. Hasta el momento, desde los supermercados Líder ya son 7 mil las y los trabajadores que han sido despedidos en los últimos dos años. De hecho, en la última semana fueron despedidos cerca de mil trabajadores de los locales de Líder Express y Acuenta, por “necesidades de la empresa”. En estos establecimientos, son todos empleados polifuncionales y ahora están implementando la “omnicanalidad”, que en este caso es integrarse a todos los canales de atención al cliente, incluido la atención telefónica, chats para la venta por internet, entre otras funciones. Con esto, dijo la dirigenta, “ya no necesitan mucha mano de obra porque las cajas de autoservicios ya han sido implementadas en la mayoría todos los locales, ya que casi ya no existen cajeras”. La dirigenta sindical afirmó que “los despidos comenzaron con las cajeras (hace dos años), luego siguieron con los trabajadores de reposición y ya avisaron que pronto comienzan con la única área que estaba con comisión, que era electro, y ya les avisaron que vienen estos despidos. La empresa no tiene diálogo con las organizaciones sindicales y nosotros nos estamos informando a través de los mismos administradores de local, que están súper acongojados porque también les llega la noticia días antes”. González afirmó que antes de la pandemia, “existían en promedio 500 trabajadores por local y hoy, en los hipermercados, la mano de obra es de 230 a 250 trabajadores, es decir, se están ahorrando el sueldo de la mitad de los trabajadores que se desempeñaban en el lugar y están contratando gente con el sueldo mínimo. Aquí un comisionista podía ganar el doble de su sueldo, ahora es ganancia para ellos” La representante sindical agregó que, además, Walmart se está ahorrando en las promociones que hace a los clientes. “Las promociones hace tiempo no eran de esos gramajes a mil pesos. Ahora son maquetas y el cliente no se da cuenta (…) Por ejemplo, si antes había un aceite de un litro, ahora es de 500 cc a mil pesos. Entonces no sólo está jugando y abusando de los trabajadores, sino también del cliente”. Karen González afirmó que todos estos antecedentes están en conocimiento de las autoridades y parlamentarios. En la práctica, hay más de 250 denuncias, cinco fallos de los tribunales de justicia y dos dictámenes de la Dirección del Trabajo favorable a los trabajadores. “Pedimos a la empresa y al Gobierno que cumplan los dictámenes. Pero no se está respetando. Walmart tiene un departamento para pagar las multas. Quieren asumir todo tipo de multas porque quieren llevar adelante ese contrato de operador de tienda y nosotros hemos exigido a las autoridades y a la Cámara de Diputadas y Diputados para ejercer presión, porque queremos que cierren los locales que no están cumpliendo (la ley). Ya tenemos 251 denuncias a nivel nacional, tenemos fallos y dictámenes y, aun así, no se están respetando”. La dirigenta afirmó que además de llevar a la empresa a los tribunales de justicia, también demandarán a Walmart ante organismos internacionales. González indicó que, en esta modalidad de trabajo la transnacional es la pionera y por ello están viendo la posibilidad de implementar este sistema en todo el sector del retail, por lo que junto a otras organizaciones que integran la Ramal del Comercio de la CUT, están buscando la forma de detener este contrato de operación de tienda.

