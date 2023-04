“Esto es por Chile y para su pueblo”: Presidente Boric reitera el llamado a la unidad para afrontar la crisis de seguridad

“Nuestro más profundo repudio a los delincuentes que creen que nos pueden ganar el espacio público, no lo van a ganar. Lo que pasó en La Florida, en donde tres carabineros persiguieron valientemente a dos delincuentes y quedaron con heridas graves pero fuera de riesgo vital, y en donde uno de los delincuentes resultó muerto y el otro detenido, (y fue) recuperado además el armamento que portaban, es lo que les espera, porque vamos a combatir a la delincuencia y al narco en todos los frentes”, sostuvo.

Por lo demás, el Mandatario abordó las críticas de la oposición, aduciendo que “me gustaría pedir, sino exigirle, a toda nuestra comunidad, y en particular a quienes estamos en política, a que en esto no hayan oportunismos, esto no es por el gobierno para subir en alguna encuesta, esto es por Chile y para su pueblo”.

“No vamos a naturalizar la delincuencia y el poder de fuego que está teniendo. Por eso hemos aumentado el presupuesto de Carabineros, por eso hemos estado realizado diferentes planes y otras tareas, pero no cabe el oportunismo”, sumó.

En la misma línea, el Jefe de Estado aseveró que “andar insultándose entre autoridades no sirve de nada, acá nuestros adversarios son los delincuentes, no otros”.

A propósito de la delincuencia, afirmó que “estamos haciendo lo que durante muchos años no se hizo, y por lo tanto enfrentar de lleno al narcotráfico con leyes, actitud, decisiones, recuperando nuestros espacios públicos también con prevención, pero fortaleciendo nuestra policías, es algo en lo que nos vamos a retroceder”.

Finalmente, el Presidente aseguró estar “optimista del futuro de nuestro país, tenemos muchas condiciones para salir adelante, depende de nosotros que nos unamos más, que se deje de lado el oportunismo y que salgamos adelante a enfrentar estos desafíos”.

Cabe destacar que la lesión de los efectivos policiales, la oposición arremetió duramente contra el Gobierno. En ello, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter criticó el hecho de que La Florida no estuviera incluida en la lista preliminar de 10 comunas donde el Ejecutivo busca desplegar un plan de patrullaje policial.

“Este Gobierno es negligente, es irresponsable, sectario. Simplemente deja a La Florida fuera de las 10 comunas porque el alcalde les desagrada. Este gobierno solo gobierna para el Partido Comunista y el Frente Amplio, no para todos los chilenos”, señaló, indicando que “corresponde evaluar de verdad el estado de excepción para la ciudad de Santiago. No podemos seguir viviendo de esta forma”.