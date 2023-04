Seguridad y sexto retiro: Las complejas agendas que encara el Ejecutivo en un nuevo comité político

El denominado fast track en seguridad continuaría esta semana, poniendo a discusión tres proyectos de ley referidos a sancionar los actos preparatorios del sicariato; a la ley de delitos económicos y a la modificación a la Ley N° 20.931 para otorgar a Carabineros facultades para requerir documentación migratoria y poner a disposición de la autoridad contralora a quienes no puedan acreditar regularidad. En paralelo, el Gobierno busca aprobar la ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que tempranamente concitó el rechazo de la oposición.

“Las deficiencias que presenta el proyecto solo dejan a la vista las complejidades internas que tiene el Gobierno para plasmar su mirada sobre la forma de abordar la crisis de seguridad pública que atravesamos como país”, señala una minuta de Renovación Nacional.

En el documento indicaron que si bien “se deben explorar las fórmulas para superar las críticas expuestas precedentemente, la magnitud de las mismas hace difícil evadir la posibilidad de rechazar en general el proyecto”.

Es así que el despliegue del Ejecutivo en el Congreso Nacional sería una materia a debatir en el comité político de los días lunes. En un momento en que el capital político de la ministra del Interior, Carolina Tohá, se va visto desgastado por la crisis de seguridad. De hecho, la evaluación de la jefa de gabiente cayó 17 puntos según el último sondeo de la encuesta Cadem.

Así todo, al seguridad no es el único flanco que enfrenta el Ejecutivo, considerando que este martes comienza la discusión del sexto retiro del 10% de los fondos previsionales en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. “Los problemas no hay que eludirlos y este es un problema que va creciendo, porque se genera una expectativa a la ciudadanía que muchas veces no se puede cumplir”, señaló a La Tercera el presidente de la instancia, Raúl Leiva (PS).

En total, son seis las mociones parlamentarias que versan sobre un nuevo retiro de fondos. Al no estar fusionadas, las iniciativas requerirían la venia de la sala de la Cámara para autorizar su unificación, lo que prolongaría la tramitación del nuevo rescate. Esto, último se suma al hecho de que podrían presentarse nuevos proyectos de retiro, lo cual complicaría la estrategia oficialista de culminar prontamente la discusión.